SmartStream protège encore davantage les systèmes de paiement en répondant à la norme industrielle PCI-DSS





SmartStream Technologies, le fournisseur de solutions de gestion du cycle de vie des transaction (Transaction Lifecycle Management ? TLM®), a annoncé aujourd'hui l'obtention de la certification PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) version 3.2.1, niveau 1 (le plus haut niveau). Cela fournit une assurance supplémentaire pour servir les clients dans le domaines des paiements numériques et par carte, et pour traiter les informations personnelles identifiables dans le monde entier.

La certification PCI-DSS est l'une des qualifications les plus fiables, les plus demandées et, dans de nombreux cas, obligatoires pour les partenaires solution. La plateforme de rapprochement et les services OnDemand (SaaS) de SmartStream utilisant ses solutions phares (TLM Reconciliations, TLM Aurora et SmartStream Air [Rapprochements utilisant l'intelligence artificielle]) ont été certifiés au plus haut niveau des normes de sécurité. Cela inclut également les divisions, le personnel, les sites et les processus qui soutiennent le modèle de service complet.

La mission du Conseil des normes de sécurité PCI est d'améliorer la sécurité des données des comptes de paiement à l'échelle mondiale en développant des normes et en aidant les services qui favorisent l'éducation, la sensibilisation et la mise en oeuvre effective par les parties prenantes - répondant ainsi aux besoins du secteur mondial des paiements. Pour obtenir le statut PCI-DSS, SmartStream a dû démontrer des niveaux de sécurité élevés dans l'ensemble de l'organisation, couvrant des domaines comme la sécurité physique, la sécurité du personnel, les mécanismes de contrôle des fraudes, la sécurité des TI et des données et la confidentialité des données - dans un environnement professionnel entièrement surveillé.

Haytham Kaddoura, PDG de SmartStream, a déclaré : « Le processus rigoureux, qui a inclus un réexamen de nombreuses règles, le test des solutions de sécurité et la mise en oeuvre de nouveaux processus, est le fruit d'un travail d'équipe mené dans toutes les unités commerciales. Cette exigence a été motivée par nos clients et elle est dorénavant essentielle et demandée par toutes les institutions financières. Cela nous donne tout simplement une marque de confiance, ce qui est particulièrement important à l'époque actuelle, au cours de laquelle la sécurité des données et la détection des fraudes revêtent une telle importance dans les plans d'activité. »

À propos de SmartStream Technologies

SmartStream est un chef de file reconnu des logiciels de gestion des transactions financières permettant aux entreprises de mieux contrôler leurs opérations, de réduire leurs coûts, de créer de nouvelles sources de revenus, d'atténuer les risques et de se conformer rigoureusement aux réglementations.

En conséquence, plus de 2000 clients ? dont 70 des 100 premières banques mondiales ? font confiance à la solution Transaction Lifecycle Management (TLM®) de SmartStream pour améliorer l'efficacité de leurs opérations.

