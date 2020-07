Ryan Ding de Huawei : libéré, le potentiel des réseaux donnera de l'élan à la croissance des entreprises





SHENZHEN, Chine, 29 juillet 2020 /CNW/ - Ryan Ding, directeur exécutif de Huawei et président de Carrier BG, lors du Sommet du monde meilleur 2020 (Better World Summit 2020), qui se déroule aujourd'hui, a prononcé un discours liminaire dans lequel il a déclaré que, alors que la crise COVID-19 se poursuit à l'échelle mondiale, les sociétés de télécommunications doivent se préparer dans quatre domaines de la construction de réseaux et du développement commercial pour libérer rapidement le potentiel des réseaux et stimuler la croissance des entreprises.

1. Les opérateurs télécoms doivent maximiser la valeur des réseaux en place. C'est-à-dire qu'ils devraient tirer le meilleur parti de leurs réseaux et élargir rapidement leur capacité au moyen de logiciels, en ajoutant des cartes électroniques ou en remplaçant les RRU (unités radio distantes). Ce faisant, ils pourront se mesurer à la montée en flèche du trafic de données pendant la pandémie et optimiser le coût total de possession du site.

2. Les opérateurs télécoms doivent se focaliser sur l'expérience utilisateur et bâtir les meilleurs réseaux 5G. La meilleure expérience réseau amène le plus grand succès commercial. En Corée du Sud, par exemple, les opérateurs tirent des bénéfices lucratifs du fait d'avoir bâti les meilleurs réseaux 5G et en offrant la meilleure expérience utilisateur qui soit. Huawei entend toujours aider les opérateurs à offrir la meilleure expérience utilisateur possible et à monétiser rapidement les capacités du réseau 5G.

3. Les opérateurs télécoms doivent accélérer la commercialisation de la 5G dans le B2B pour accroître les possibilités commerciales. La 5G amorce une nouvelle phase de développement, et le marché B2B est la clé du succès commercial des entreprises de télécommunications. Celles-ci doivent choisir les bons secteurs et mettre en place de nouvelles capacités 5G ciblant le marché B2B. Ces sociétés doivent également se faire le champion de normes industrielles unifiées afin d'accélérer l'adoption de la 5G à l'échelle du commerce interentreprises.

Pour réussir dans le commerce interentreprises, il est crucial de choisir les bons secteurs. Les lignes privées 5G, que proposent déjà plus de 15 opérateurs, en sont venues à constituer un cas d'utilisation de la 5G à gains rapides dans le secteur du B2B. En décidant quels secteurs à privilégier, les opérateurs peuvent tenir compte de trois facteurs : l'attractivité du secteur, la viabilité commerciale et la viabilité technique. Huawei est d'avis que les opérateurs télécoms, lorsqu'ils développent la 5G dans le domaine du commerce interentreprises, devraient privilégier en ce moment les secteurs miniers, sidérurgiques, portuaires et pétroliers.

4. Les opérateurs télécoms doivent construire des réseaux cibles tournés vers l'avenir. Les entreprises de télécommunications doit réfléchir sérieusement à la manière dont leurs réseaux peuvent être adaptés aux besoins des particuliers, des familles et des entreprises, besoins en constante évolution, ainsi qu'à la manière de soutenir le développement de l'économie numérique. Huawei entend toujours aider les opérateurs à bâtir des réseaux cibles tournés vers l'avenir afin de favoriser durablement leur succès.

Parmi les autres intervenants de la session d'aujourd'hui figurent Liang Baojun, directeur général adjoint chez China Unicom; Liu Jian, directeur général du Département des services gouvernementaux et d'entreprise de China Mobile; Choi Yoon Ho, vice-président chargé du service AR/VR chez LG U+; Phil Kendall, directeur exécutif de Strategy Analytics; et Peng Honghua, président responsable de la gamme de produits 5G de Huawei.

