LendCare annonce le renouvellement et l'extension de la facilité de crédit pour soutenir une croissance sans précédent





TORONTO, le 29 juill. 2020 /CNW/ - LendCare Capital, principal acteur en matière de financement à la consommation et technologie, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait renouvelé et étendu l'une de ses facilités de crédit supplémentaires pour un montant de 75 millions de dollars.

« Le maintien d'un groupe diversifié de partenaires de financement stratégiques reste une priorité pour l'entreprise alors que nous continuons à connaître une croissance sans précédent des nouveaux prêts. L'été est traditionnellement une période chargée et 2020 n'a pas fait exception à la règle, puisque nous avons enregistré près de 30 millions de dollars de nouveaux prêts pour le seul mois de juin et que le mois de juillet est bien parti pour égaler ce chiffre », a déclaré Ali Metel, PDG de LendCare Capital.« Nous continuons à maintenir notre objectif unique, qui est de devenir le premier prêteur à la consommation sur tout l'éventail de crédit pour tous les Canadiens, dans tous les provinces et territoires, pour tout achat qu'ils pourraient envisager. 2020 est en passe de devenir une nouvelle année record pour nous, et nous comptons sur notre structure de financement diversifiée et évolutive pour nous positionner de manière à poursuivre notre élan tout au long de 2020 et au-delà.

À propos de LendCare Capital

LendCare est une société canadienne de financement et de technologie qui permet à plus de 6 000 entreprises d'accroître leurs revenus en offrant du financement au point de vente pour l'ensemble des niveaux de crédit. Depuis plus d'une décennie, LendCare ouvre la voie en matière de solutions de financement rapides, fiables et abordables allant des véhicules récréatifs, automobiles, réparations et rénovations résidentielles jusqu'aux soins de santé, couvrant demandes de prêt d'une valeur supérieure à 5 milliards de $CAD à ce jour. Grâce à son équipe de spécialistes et à ses solides partenariats avec les marchands, les grands concessionnaires ainsi que les courtiers, LendCare permet aux clients de concilier cote de crédit et mode de vie idéal.

