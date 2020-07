Gestion intelligente du trafic : aider les véhicules à circuler dans une ville ancienne





Le trafic ne cesse d'augmenter dans chaque ville d'importance. Comment mettre fin à la congestion dans de tels espaces urbains restreints? Entourée de remparts, Xi'an, une ville chinoise ancienne, a adopté un système de gestion intelligente du trafic reposant sur la technologie de Hikvision qui a permis d'accroître le flux de circulation tout en réduisant la durée des déplacements.

HANGZHOU, Chine, 29 juillet 2020 /CNW/ - La ville chinoise de Xi'an, que l'on appelait autrefois Chang'an, était le centre de l'ancienne civilisation orientale. Xi'an a été la capitale de treize dynasties de l'histoire chinoise. Aujourd'hui, Xi'an n'est pas seulement inscrite dans l'histoire : il s'agit d'un carrefour de haute technologie réputé dans l'ensemble de la Chine pour la recherche scientifique et l'éducation, la production manufacturière, la technologie et le transport.

Le défi : assurer la prospérité et la croissance de la ville située à l'intérieur des remparts antiques

Bien qu'elle soit un carrefour moderne, Xi'an doit composer avec son aménagement en quadrilatère attribuable à la dynastie Tang, qui est complété par les remparts hauts et anciens ceinturant le périmètre. Néanmoins, même si la croissance économique a permis à la municipalité de se développer, ces parois compliquent les déplacements quotidiens dans la ville, notamment celui du trafic, qui est en pleine croissance. Les véhicules doivent absolument emprunter les portes de la ville pour y entrer et y sortir. Comme il y aura bientôt quelque trois millions de véhicules dans l'agglomération, le nombre restreint de points d'entrée commence à causer une grave congestion.

Qui plus est, la ville compte de nombreuses ruines anciennes, lesquelles limitent davantage le développement de l'espace urbain. Par ailleurs, en 2018, on recensait plus de 10 millions d'habitants dans la ville. Les projets de construction, eux, augmentent sans cesse.

Gérer une ville en plein essor tout en préservant son histoire est un défi de taille à Xi'an. Pour résoudre ce problème, l'administration du trafic urbain de Xi'an a fait appel à Hikvision et à ses caméras intelligentes.

La solution : un système de gestion intelligente du trafic fourni par Hikvision

« Il est impossible d'accroître la superficie de l'espace urbain en raison des remparts de Xi'an. Seule la technologie a permis à la ville moderne de croître et de se développer », soutient Lihu Ma, gestionnaire de projet à Hikvision. « Une composante essentielle de la solution de Hikvision repose sur notre technologie vidéo propulsée par intelligence artificielle. »

Les gendarmes routiers de Xi'an ont collaboré avec des experts de Hikvision et des spécialistes en urbanisme, des fournisseurs de service Internet et d'autres sociétés technologiques afin de concevoir et d'implanter un système de gestion intelligente du trafic. Pour concevoir ce système, on a tiré pleinement parti des principaux avantages dont dispose Hikvision sur le plan de l'intelligence du transport urbain, utilisant la vidéo propulsée par intelligence artificielle pour créer un puissant système de détection du trafic. « Nous avons réussi à bâtir un pont entre le monde numérique intelligent et le réseau de transport urbain physique de Xi'an », explique Lihu.

La solution technique

Le système de gestion intelligente du trafic analyse des données détaillées et circonstanciées relatives au mouvement du trafic dans la zone urbaine de Xi'an et utilise ces constatations pour rendre les déplacements des véhicules plus fluides de trois manières principales.

1. Surveillance étroite des infractions au Code de la route

Les gendarmes routiers de Xi'an ont installé des caméras aux points de vérification et des unités enregistrant les infractions aux intersections. Cet équipement, conçu par Hikvision, est un composant du système de surveillance pouvant détecter les infractions routières aux intersections.

Ces caméras à angle complet munies de zoom à ultra haute performance captent les véhicules qui effectuent des manoeuvres illégales, comme ceux qui omettent de s'arrêter au feu rouge, font des virages interdits ou changent de voie de manière inopportune, et ce, en temps réel. Aussi, le plus récent équipement de surveillance sonar sert à détecter l'utilisation illégale des avertisseurs sonores dans les secteurs où ils sont interdits.

2. Plate-forme de répartition et de commande intégrée et visuelle

En utilisant des flux vidéo en temps réel provenant des caméras de surveillance de la circulation de Hikvision, un certain nombre de technologies de reconnaissance des conditions routières ainsi que des applications mobiles intelligentes, les gendarmes routiers de Xi'an ont créé un centre de commande et de contrôle visuel conjugué à un système intelligent de répartition policière.

L'ensemble des données est regroupé et affiché de manière dynamique sur un grand écran du centre de commande et de contrôle. Si un incident survient, le système génère des recommandations intelligentes de répartition en fonction de l'emplacement et de la distribution des gendarmes routiers dans la ville. Ceux qui se trouvent le plus près de l'incident reçoivent un message automatisé à l'aide de leur terminal mobile, ce qui leur permet d'arriver rapidement sur les lieux.

Ce qui est encore plus important, c'est que le système de gestion intelligente du trafic dispose de capacités avancées pour l'apprentissage-machine afin de mieux comprendre les caractéristiques typiques de la congestion pour reconnaître activement les événements pouvant perturber le trafic avant qu'ils ne surviennent. En analysant l'information et les grandes quantités de données à l'égard des conditions routières provenant des caméras vidéo intelligentes de Hikvision, le système peut prévoir quelles intersections sont les plus enclines à la congestion et à quel moment, ce qui permet aux gendarmes routiers de mettre en place des mesures pour endiguer le problème avant qu'il ne se présente.

3. Amélioration du flux de véhicules grâce au contrôle intelligent des signaux

L'équipe affectée à la gestion du trafic de Xi'an met aussi en oeuvre des moyens pour prendre en charge la congestion afin de réduire l'importance du trafic. À cette fin, on y optimise surtout le phasage des signaux routiers.

En utilisant les caméras vidéo intelligentes de Hikvision en combinaison avec la technologie de réalité augmentée (RA), le système de gestion intelligente du trafic analyse les données de la circulation et modifie alors de manière dynamique les signaux routiers. On consigne en temps réel le flux de véhicules, la longueur de la file d'attente et la vitesse moyenne dans chaque direction des intersections, réglant ainsi automatiquement les signaux routiers pour optimiser les déplacements.

Les avantages : Hausse de la circulation pouvant atteindre 10 % et réduction de 12 % de la durée des déplacements

Le système de gestion du trafic de Xi'an s'appuie maintenant sur une véritable mine de données de circulation, qui proviennent notamment des vidéos de Hikvision, ce qui permet d'établir une multitude d'algorithmes intelligents pour gérer la congestion de l'agglomération.

Dans un premier temps, les rapports cartographiques des flux routiers suggèrent qu'il y a eu une amélioration significative de la congestion à Xi'an. En réalité, comparativement aux résultats des essais pilotes précédant l'activation du système, la commande intelligente des signaux routiers a permis à la fluidité du trafic de croître de 10 %, alors que la durée des déplacements a connu une baisse moyenne d'environ 12 %.

De surcroît, le comportement des conducteurs s'est amélioré, ces derniers respectant davantage le Code de la route. Les données relatives à la mise en application de la réglementation du trafic montrent que les infractions au Code de la route sont généralement en baisse, les violations ayant même chuté de 30 % lors d'une observation de courte durée.

Enfin, grâce à la fonction proactive d'avertissement d'incident routier, le taux de détection des incidents a également bondi de plus de 30 % en comparaison au modèle traditionnel. Avec l'optimisation continue de l'algorithme du système, qui s'ajoute à l'installation permanente d'équipement de surveillance, la précision de cette détection ne peut qu'augmenter.

Lorsqu'il est question d'urbanisation, réduire la congestion ne fait pas qu'améliorer le déplacement des véhicules de transport du réseau routier; c'est aussi l'assise administrative permettant d'établir une ville intelligente.

Apprenez-en plus à propos de la solution intelligente pour trafic de Hikvision ici.

