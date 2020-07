Western Union s'étend aux Philippines avec Cebuana Lhuillier





Western Union (NYSE : WU), un leader mondial dans le domaine des mouvements et des paiements transfrontaliers interdevises, et Cebuana Lhuillier, le plus grand et ancien prestataire de services de microfinancement des Philippines, unissent leurs forces pour permettre aux clients des Philippines d'envoyer et de recevoir des transferts d'argent Western Union.

Cette collaboration clé avec Cebuana Lhuillier ajoute 2 500 sites supplémentaires au réseau mondial de Western Union et permettra un meilleur accès aux clients du quatrième pays recevant le plus important volume de versements au monde. Les clients passant par le réseau national de Cebuana Lhuillier pour leurs transferts d'argent pourront envoyer et recevoir de l'argent dans plus de 200 pays et territoires via le réseau mondial de Western Union. Les services devraient être déployés au cours des prochaines semaines.

« Western Union et Cebuana Lhuillier sont conscients qu'il est essentiel d'être interconnectés et de construire des relations fortes, tout en continuant de donner la priorité au client. Cette collaboration stratégique, cette intégration des capacités de deux leaders montre à quel point il est important d'unir nos forces pour répondre aux besoins de nos clients », a déclaré Jean-Claude Farah, Président du réseau international de Western Union.

Jean-Claude Farah a par ailleurs ajouté : « À une époque où la vitesse, la fiabilité et la praticité sont devenues incontournables, nous augmentons notre nombre de points de contact pour permettre à nos clients d'accéder à nos services et d'établir des liens avec leurs proches du monde entier. Nous accueillons Cebuana Lhuillier dans la famille Western Union et sommes fiers et ravis de cette collaboration qui nous permettra d'atteindre davantage de clients ensemble. »

Après avoir servi les Philippins pendant des décennies, en leur offrant des services financiers indispensables, les deux entreprises ont décidé d'unir leurs forces pour faciliter les mouvements d'argent transfrontaliers pour les clients des Philippines. Cette alliance s'inscrit dans la stratégie de Western Union d'exploiter les capacités de sa plateforme et de son portefeuille en s'associant à d'autres entreprises cherchant à étendre leur portée internationale et en établissant de solides partenariats. La coopération entre les deux entreprises fait également progresser la vision de Cebuana Lhuiller, dont l'objectif est d'aider les Philippins via des services financiers.

« Ce partenariat avec Western Union est une étape clé pour permettre à des millions de Philippins du monde entier d'envoyer des fonds et ouvre la voie vers un réseau adapté à l'avenir et présent dans presque tous les pays du monde », a affirmé Jean-Henri Lhuillier, Président et PDG de Cebuana Lhuillier.

« Nous sommes absolument ravis de collaborer avec Western Union, les valeurs de cette entreprise étant parfaitement en phase avec notre objectif de faciliter l'intégration financière des Philippins les plus démunis, et l'élargissement de notre champ d'action rendant cet objectif d'autant plus atteignable », a ajouté Jean-Henri Lhuillier.

Cebuana Lhuillier est un guichet unique qui propose des services de microfinancement à plus de 30 millions de clients à travers plus de 2 500 succursales avec 20 000 partenaires nationaux et 1,7 million de points de contact physiques et virtuels. L'entreprise joue également le rôle de distributeur d'argent liquide pour la banque rurale Cebuana Lhuillier et permet ainsi à 4 millions de Philippins de disposer d'un compte bancaire depuis le lancement d'un produit révolutionnaire : Cebuana Lhuillier Micro Savings.

Western Union répond à ses clients du monde entier via un réseau digital mêlant web et application à la croissance fulgurante et le plus grand réseau d'agences du monde. Par ailleurs, le réseau de versement mondial de Western Union comprend des milliards de comptes bancaires et portefeuilles électroniques grâce auxquels les proches des Philippins peuvent leur envoyer de l'argent de manière extrêmement pratique. Aux Philippines, les clients pourront bientôt envoyer et recevoir de l'argent via Cebuana Lhuillier et consulter le lien de localisation d'agences pour connaître le statut de l'agence la plus proche de chez eux.

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial dans le domaine des transferts monétaires et des paiements multidevises transfrontaliers. En reliant monde numérique et monde physique, notre plateforme omnicanal permet aux consommateurs et aux entreprises d'envoyer de l'argent, d'en recevoir, et d'effectuer des paiements de manière fiable, simple et rapide. Au 31 mars 2020, notre réseau comprenait plus de 550 000 points de vente au détail offrant nos services de marque dans plus de 200 pays et territoires, avec la capacité d'envoyer de l'argent vers des milliards de comptes. De plus, westernunion.com, notre canal affichant la croissance la plus dynamique en 2019, est disponible dans plus de 75 pays, ainsi que des territoires supplémentaires, permettant de transférer l'argent à travers le monde.. Grâce à sa portée mondiale, Western Union fait circuler l'argent pour le meilleur, renforçant les liens entre les familles, les amis et les entreprises pour favoriser l'inclusion financière et soutenir la croissance économique. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.westernunion.com.

À propos de Cebuana Lhuillier

P.J. Lhuillier, Inc. (PJLI) est la société mère de Cebuana Lhuillier, le plus grand prestataire de services de microfinancement des Philippines, qui propose des prêts sur gage, des versements d'argent, de la micro-assurance, du rachat de crédit, de la recharge électronique, des services B2B, et des services de micro-épargne ainsi que d'autres services bancaires via sa branche bancaire, la banque rurale Cebuana Lhuillier. Depuis plus de 30 ans, Cebuana Lhuillier propose des produits et services de microfinancement rapides, simples, sécurisés et pratiques à plus de 30 millions de clients à travers plus de 2 500 agences réparties dans tout le pays. La société a également étendu ses services au monde digital via l'application eCebuana, un produit de la banque rurale Cebuana Lhuillier qui héberge d'autres plateformes financières telles que Cebuana From Home, ProtectNow.com et le site internet Cebuana Lhuillier Jewelry.

Cebuana Lhuillier a pour objectif de favoriser l'intégration financière d'une majorité de Philippins et se maintient à la pointe de son secteur via de nombreuses innovations produits et une place de leader dans le domaine du service clients. Son engagement envers l'excellence lui a valy d'innombrables prix et signes de reconnaissance au niveau national comme international.

