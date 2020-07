Shin-Etsu Chemicals a développé une nouvelle émulsion silicone





Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Siège : Tokyo ; Président, Yasuhiko Saitoh) a développé un nouveau type amélioré d'émulsions silicone.

Dans la dernière liste mise à jour du Règlement REACH* de l'UE, certaines mesures sont proposées pour réduire la concentration en siloxanes spécifiques contenus dans certaines applications de produits en silicone à moins de 0,1 %. Les types spécifiques de siloxanes concernés ne sont pas ceux qui soulèvent des questions concernant la santé humaine et l'environnement. Néanmoins, afin de répondre aux demandes de nos clients et au vu de l'évolution de la réglementation REACH, Shin-Etsu a développé de nouveaux produits d'émulsion silicone.

Les nouvelles émulsions silicone qui ont été développées avec un niveau élevé de technologie de purification diminuent la concentration en siloxanes spécifiques, pour respecter l'évolution de la réglementation REACH. Dans le même temps, en comparaison des produits existants, la stabilité de nos émulsions silicone a également été améliorée.

Les émulsions silicone sont des produits qui permettent de mélanger facilement le silicone et l'eau avec d'autres matériaux, en ajoutant un agent émulsifiant (surfactant) auxdits matériaux, tels que les fluides silicone et résines de silicone et en le dispersant dans l'eau. En raison des caractéristiques supérieures des silicones et de la facilité d'utilisation des émulsions, les émulsions silicone sont utilisées dans une large gamme d'applications, telles que les agents de démoulage, lubrifiants et amplificateurs de brillance.

Profitant de la qualité supérieure et des atouts technologiques des produits de Shin-Etsu Chemical, ainsi que de notre système de réponse détaillée aux demandes de nos clients, Shin-Etsu continuera dans l'avenir de s'efforcer de répondre aux besoins du marché diversifié.

*REACH, qui désigne les quatre procédures d'Enregistrement, Évaluation, Autorisation et Restriction de produits chimiques, est une procédure réglementaire instaurée par l'Union Européenne qui a été adoptée pour améliorer la protection de la santé humaine et de l'environnement.

