Saudi Arabian Airlines (SAUDIA) choisit Comarch comme fournisseur technologique de gestion de la fidélisation

CRACOVIE, Pologne, 29 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Saudia, le porte-drapeau national du Royaume d'Arabie saoudite et membre de l'alliance SkyTeam, a signé un contrat de 10 ans avec Comarch (WSE: CMR), fournisseur mondial logiciels et services visant à améliorer l'efficacité commerciale. La compagnie aérienne est sur le point de mettre en oeuvre un système de gestion de la fidélisation conçu par Comarch, à savoir l'édition For Travel du système Comarch Loyalty Management (CLM 5).

Cette collaboration est le résultat d'un processus qui a débuté en 2018 lorsque Saudia était à la recherche d'un nouveau fournisseur technologique ayant de nombreuses années d'expérience dans la réalisation de vastes projets de fidélisation pour les compagnies aériennes et les voyagistes.

Les exigences de Saudia émanant d'un fournisseur et partenaire commercial étaient de mettre l'accent sur l'innovation et la technologie à chaque étape de l'expérience client. La société avait décidé de redéfinir et d'améliorer son programme de fidélisation Alfursan existant. L'objectif était de dépasser les limites des programmes traditionnels de gestion de la fidélisation et d'intégrer les dernières techniques d'engagement client afin d'établir des relations plus solides avec ses clients. C'est précisément ce que Comarch avait à offrir.

En tant que fournisseur mondial de logiciels de pointe de gestion de la fidélisation, Comarch est une société axée sur l'innovation. Ayant été maintes fois récompensés pour la qualité de nos services et systèmes informatiques (par exemple en remportant le Best Loyalty Innovation Award à l'occasion de la conférence Loyalty & Awards 2020), nous avons su nous montrer le partenaire idéal pour Saudia.

CLM for Travel est une version élargie du design classique de CLM, qui comprend une large gamme de fonctionnalités conçues spécifiquement pour les professionnels de l'industrie du voyage tels que Saudia. Ainsi, cette solution aidera la société à améliorer l'engagement de ses clients, à obtenir un avantage concurrentiel et à réduire ses coûts d'exploitation.

Par ailleurs, le système CLM est en constante évolution, ce qui signifie qu'il est amélioré en permanence grâce à de nouvelles fonctionnalités telles que les services de géolocalisation et la ludification qui, à leur tour, peuvent jouer un rôle majeur pour rester à la page et susciter l'intérêt à la fois pour Saudia et ses clients.

