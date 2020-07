DNA Script étend sa levée de fonds de série B à 80M?





DNA Script a annoncé ce jour une extension de 46 millions d'euros de son tour de table de Série B, portant son total à 80 millions d'euros. Le tour, sursouscrit, est mené par Casdin Capital. Danaher Life Sciences, Agilent Technologies et Merck KGaA à travers son fonds Merck Ventures, trois des leaders du marché de la synthèse d'ADN, participent également au tour de financement aux côtés de LSP, Bpifrance Large Venture et Illumina Ventures. Eli Casdin, fondateur et Chief Investment Officer de Casdin Capital, rejoint le conseil d'administration de DNA Script.

« Parmi les acteurs développant la synthèse enzymatique d'ADN, DNA Script s'est forgé une position de leader », a déclaré Eli Casdin, Chief Investment Officer et Managing Partner chez Casdin Capital. « La synthèse enzymatique d'ADN permet la production de fragments d'ADN de grande longueur avec une rapidité inédite, sans avoir recours à des solvants toxiques. La commercialisation de cette technologie fera émerger de nouvelles applications en biologie, qu'il s'agisse d'accélérer le développement de diagnostics et de médicaments, de développer la médecine de précision, de rendre possible le stockage de données dans l'ADN, ou encore de concevoir des biomatériaux innovants. »

Ce tour de financement permettra à DNA Script d'accélérer le développement de ses technologies basées sur la synthèse enzymatique d'ADN, et en particulier le lancement commercial de SYNTAXtm, l'imprimante à ADN conçue par la société.

« Le système SYNTAXtm s'inspire de l'industrie du séquençage, où la mise à disposition d'instruments de séquençage directement dans les laboratoires a eu un impact décisif sur la recherche en génomique et en médecine personnalisée », a déclaré Thomas Ybert, Président et co-fondateur de DNA Script. « Cette imprimante à ADN, la première en son genre, permet aux chercheurs d'écrire de l'ADN aussi facilement qu'ils peuvent le lire. En pratique, cela signifie que les laboratoires de recherche pourront synthétiser les oligonucléotides dont ils ont besoin dans la journée. Cela leur permettra de gagner un temps précieux dans les expériences itératives, telles que le développement d'outils de diagnostic ou de confirmation. »

Partout dans le monde, la pandémie de COVID-19 a souligné l'importance pour les chercheurs de contrôler leur approvisionnement en ADN synthétique. Certains laboratoires ont d'ailleurs fait appel à DNA Script au plus fort de la crise afin de les aider à développer des tests diagnostiques, à la suite des difficultés rencontrées par les fournisseurs traditionnels d'ADN synthétique. En effet, la saturation de leurs capacités de production par les demandes liées à cette crise a mis en évidence la pertinence du modèle décentralisé mis en oeuvre par le système SYNTAXtm.

« La qualité de l'ADN fonctionnel produit par DNA Script a impressionné nos équipes », a déclaré Sam Raha, Président du groupe Diagnostic et Génomique d'Agilent Technologies. « De plus, la vision de DNA Script, qui repose sur le développement de plateformes de synthèse enzymatique d'ADN de grande longueur et de haute qualité, porte en elle la promesse de transformer profondément les marchés de la biologie moléculaire et synthétique. »

DNA Script commencera prochainement à tester le système SYNTAXtm avec quelques laboratoires partenaires, dans le cadre du lancement de son programme de beta test. La société prendra des commandes à partir de l'année prochaine. A long terme, ce tour de financement de série B permettra à DNA Script d'améliorer sa technologie de synthèse enzymatique d'ADN, de la déployer par le biais de nouveaux produits ainsi que de renforcer ses capacités commerciales et de fabrication.

En parallèle du lancement du système SYNTAXtm, la société continue de travailler sur le développement d'une solution portable de stockage et de lecture de données dans l'ADN au sein du Molecular Encoding Consortium, aux côtés du Broad Institute et de l'Université de Harvard. Ce projet est financé à hauteur de 23 millions de dollars par l'agence américaine IARPA.

A propos de DNA Script

DNA Script est le leader mondial dans la fabrication d'acides nucléiques synthétisés de novo à l'aide d'une technologie enzymatique. Fondée en 2014, à Paris, la société a pour ambition d'accélérer l'innovation dans les sciences de la vie et la technologie, au moyen d'un procédé de synthèse de l'ADN rapide, moins coûteux et de haute qualité. L'approche développée par DNA Script s'appuie sur des milliards d'années d'évolution naturelle dans la synthèse de l'ADN pour permettre à terme des synthèses à l'échelle du génome.

La technologie de la société a le potentiel d'accélérer considérablement le développement de nouveaux produits thérapeutiques, la production écologique de produits chimiques, l'amélioration des cultures et le stockage de données.

