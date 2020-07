Keystone Heart, une société de Venus Medtech, annonce la toute première utilisation commerciale du dispositif de protection embolique cérébrale TriGUARD 3tm





TAMPA, Floride, 29 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Keystone Heart, LTD., un fabricant novateur de dispositifs médicaux dont la mission est de redéfinir la norme des soins cardiaques structurels, a annoncé aujourd'hui la toute première utilisation commerciale du dispositif de protection embolique cérébrale (PEC) TriGUARD 3tm dans une intervention. Le Dr Pieter Stella, professeur adjoint au Département médical de cardiologie de l'UMC Utrecht aux Pays-Bas, a procédé avec succès à l'implantation d'une valve aortique par voie percutanée (TAVI) en utilisant le dispositif TriGUARD 3tm, conçu pour minimiser le risque de dommages cérébraux pendant les procédures cardiaques par voie percutanée.

« Bien que nous ayons constaté une amélioration des taux de mortalité et de morbidité lors des procédures TAVI, le risque d'AVC périprocédural n'a pas changé », a commenté le professeur Stella. « En tant que médecin, je suis déterminé à faire tout ce qui est possible pour éviter cette complication rare mais terrible. Je suis heureux que nous puissions désormais utiliser de manière courante le dispositif PEC TriGUARD 3tm dans toutes nos interventions TAVI pour protéger les patients contre les accidents vasculaires cérébraux, le délire et le déclin neurocognitif. »

Le dispositif PEC TriGUARD 3tm est le seul produit marqué CE conçu pour couvrir et protéger les trois principaux vaisseaux cérébraux de la crosse de l'aorte. Le cadre en Nitinol à la pointe de la technologie avec son déflecteur à maillage en forme de dôme est introduit par voie transfémorale et conçu pour se « positionner automatiquement » dans la crosse de l'aorte. Cette conception permet au dispositif PEC TriGUARD 3tm de s'adapter aux différentes anatomies des patients.

« Notre équipe est ravie de lancer commercialement le seul dispositif marqué CE conçu pour couvrir et protéger les trois vaisseaux cérébraux », a déclaré Chris Richardson, PDG de Keystone Heart. « Notre objectif premier est d'assurer un lancement contrôlé fournissant aux médecins la formation et les outils nécessaires pour traiter en toute sécurité et avec la même approche tous les patients subissant des interventions cardiaques par voie percutanée au moyen du dispositif PEC TriGUARD 3tm. »

Chris Richardson a ensuite ajouté : « Les procédures TAVI étant de plus en plus utilisées pour le traitement des groupes de patients à faible risque, le besoin de protéger le cerveau des patients va également augmenter. Les accidents vasculaires cérébraux et les événements cognitifs mineurs peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour les patients et leurs familles ; Keystone Heart s'efforce d'aider les médecins à minimiser ces événements. »

Keystone Heart a commencé à commercialiser le dispositif PEC TriGUARD 3tm dans certains centres d'excellence pratiquant des interventions TAVI en Europe en juillet 2020.

À propos de Keystone Heart Ltd.

Keystone Heart, une société de Venus Medtech, est un fabricant de dispositifs médicaux cardiaques structurels qui développe et fabrique des solutions complètes pour les procédures cardiaques structurelles. Basée en Israël et implantée aux États-Unis à Tampa, en Floride, Keystone Heart s'attache à faire progresser la prise en charge des patients grâce à des technologies novatrices et à la recherche clinique. Nous nous attachons à développer et à fournir des thérapies cardiaques de référence qui favorisent des résultats économiques positifs pour la santé. L'équipe de direction de la société possède une vaste expérience dans les domaines de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs médicaux. Keystone Heart détient un portefeuille de propriété intellectuelle très complet et est certifiée ISO.

Pour en savoir plus sur Keystone Heart, rendez-vous sur www.keystoneheart.com.

Communiqué envoyé le 29 juillet 2020 à 02:01 et diffusé par :