ASICS dévoile son masque de protection qui permet aux coureurs une respiration facilitée, même dans l'effort





- Le masque ASICS RUNNERS FACE COVER a été conçu par ASICS dans son centre R&D, l'Institute of Sport Science (ISS) à Kobe au Japon, berceau de la marque. La performance, le confort et la protection des runners sont au coeur de son design.

- Le masque utilise des fonctionnalités de pointe et des technologies novatrices, qui offrent aux coureurs un espace respiratoire confortable pour qu'ils puissent maintenir leur niveau de performance.

- Le masque a été conçu pour répondre aux préoccupations majeures des runners en cette période de sortie de confinement, eux qui souhaitent pouvoir continuer la course à pied en toute sécurité.

En effet, une étude[1] menée par ASICS en France révèle que 64% des pratiquants réguliers[2] évitent certains parcours pour maintenir un niveau de distance suffisant avec les autres.

PARIS, 29 juillet 2020 /PRNewswire/ -- ASICS est fière d'annoncer aujourd'hui la sortie d'un masque révolutionnaire pour les coureurs à pied ? le ASICS RUNNERS FACE COVER.

Conçu spécifiquement pour les runners par des scientifiques de renom - les ingénieurs et concepteurs de l'Institute of Sport Science (ISS) d'ASICS - le masque combine un design novateur avec un système de circulation d'air innovant, pour apporter aux coureurs un espace de respiration confortable, tout en empêchant la propagation des gouttelettes.

Son tissu antibactérien à séchage rapide facilite le refroidissement de l'air qui intègre le masque, et permet même aux coureurs de boire pendant l'effort.

Ensemble, son design unique et innovant ainsi que les matériaux de pointe qui le composent offrent aux coureurs la possibilité de continuer leur pratique, quel que soit leur niveau, sans compromettre leur confort ou leur protection.

Kenichi Harano, Directeur Général de l'ISS, dit : "Nous savons à quel point il est important pour les coureurs de se protéger et de protéger les autres pendant qu'ils courent, mais nous savons aussi que beaucoup trouvent que le port du masque est restrictif et inconfortable. Nous avons donc créé le ASICS RUNNERS FACE COVER exclusivement pour les runners, en s'appuyant sur des technologies de pointe et des solutions de design innovantes qui donnent aux coureurs toute la place nécessaire pour respirer, pour qu'ils puissent maintenir leur niveau de pratique."

Le nouveau ASICS RUNNERS FACE COVER sera disponible à l'achat à travers le monde à partir de la mi-Septembre, au prix de 40? sur le site https://www.asics.com/fr/fr-fr/asics-runners-face-cover/p/3013A692-400.html?size=OS.

Une approche novatrice du design de masque

Le ASICS RUNNERS FACE COVER est différent des autres masques de sport sur le marché. Alors que l'efficacité de ceux-ci repose uniquement sur la respirabilité des matières, le ASICS RUNNERS FACE COVER allie à cela un design innovant qui permet aux coureurs de respirer confortablement à l'intérieur du masque.

Cette approche révolutionnaire permet aux coureurs de tous niveaux de continuer à pratiquer tout en ayant la confiance de rester protégés.

Les scientifiques de l'ISS ont répondu aux attentes uniques des runners avec une série de fonctionnalités technologiques et de conception, comme :

Espace Intérieur

- L'espace créé à l'intérieur du masque permet au porteur de respirer confortablement pendant l'effort.

- L'espace créé à l'intérieur du masque permet au porteur de respirer confortablement pendant l'effort. Placement Stratégique des Ventilations

- Les ventilations d'air sont placées spécifiquement sur le masque pour faciliter les flux d'air et éviter la diffusion des gouttelettes

- Les ventilations d'air sont placées spécifiquement sur le masque pour faciliter les flux d'air et éviter la diffusion des gouttelettes Tissu à Séchage Rapide

- Le tissu de dernière génération refroidit l'air entrant dans le masque et permet de réduire les risques de coup de chaleur.

- Le tissu de dernière génération refroidit l'air entrant dans le masque et permet de réduire les risques de coup de chaleur. Forme Confortable

- Designé spécifiquement pour s'adapter à une large variété de visages grâce à son système de réglage adaptable.

- Designé spécifiquement pour s'adapter à une large variété de visages grâce à son système de réglage adaptable. Design Responsable

- Produit à partir d'environ 31% de matières recyclées.

ASICS est continuellement à l'écoute des coureurs de tous niveaux pour les garder motivés et protégés dans ce monde post-confinement.

Grâce au ASICS RUNNERS FACE COVER, ASICS reste attentive aux besoins des coureurs dans cette époque particulière. Les études menées en continu par ASICS montrent que 71% des runners en France sont plus motivés que jamais à retrouver leur meilleur niveau physique. Néanmoins, en France 91% déclarent que porter un masque en courant n'est pas une expérience confortable pour cause de respirabilité difficile et d'irritation de la peau.

Le ASICS RUNNERS FACE COVER est conçu spécifiquement pour répondre à un besoin fort d'un masque dédié à la course à pied, qui offre confort, protection et performance.

Yasuhito Hirota, Président d'ASICS, dit : "Chez ASICS, l'écoute des coureurs et la compréhension de leurs besoins est au coeur de tout ce que nous faisons. Il y a encore beaucoup que nous pouvons apprendre de la communauté running en cette période de sortie de confinement, and nous allons continuer de faire évoluer nos produits et services pour répondre à leurs attentes futures."

Pour en savoir plus sur le ASICS RUNNERS FACE COVER et déclarer votre intérêt à recevoir ce produit dès qu'il sera disponible, merci de vous rendre sur le site https://www.asics.com/fr/fr-fr/asics-runners-face-cover/p/3013A692-400.html?size=OS .

NOTES FOR EDITOR

HELPING THE WORLD RUN

ASICS is helping the world maintain its newfound love of running through a series of initiatives aimed at helping people continue to stay safe and motivated in a world coming out of lockdown. These include:

Offering free access to the ASICS Studiotm at-home workout app for everyone through to the end of August 2020

Highlighting running in people's lives by calling on them to share how they stay motivated via #RunToFeel

Providing additional training content and guidance from ASICS FrontRunner community and athletes

MEDIA CONTACTS

jonas.lelouey@blanconegro.fr

ABOUT OUR COVID-19 RESPONSE

We consider the health and wellbeing of our athletes, customers and staff as our top priority, and we took the decision months ago to close our retail stores and offices in affected markets around the world. Medical professionals say that in the current situation movement is very important to ensure everybody's mental and physical wellbeing. We believe in the power of sport to uplift us all, and in times like this it has never been as important to help everyone achieve a sound mind in a sound body. We will continue to do all we can to help the world achieve that goal.

1. ASICS 2020 Pulse Survey: une étude sur 1250 pratiquants réguliers à travers 5 pays et qui explore le ressenti des personnes face à la reprise d'une activité physique et les préoccupations actuelles en matière de sécurité

2 . Personne qui fait de l'exercice au moins une fois par semaine

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1220760/ASICS_RUNNERS_FACE_COVER_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1220759/ASICS_RUNNERS_FACE_COVER_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1220758/ASICS_RUNNERS_FACE_COVER_3.jpg

Communiqué envoyé le 29 juillet 2020 à 01:00 et diffusé par :