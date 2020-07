Moody's annonce ses engagements dans le domaine de la durabilité environnementale





Moody's Corporation (NYSE:MCO) annonce ce jour avoir adopté de nouveaux engagements échelonnés de durabilité environnementale, notamment des plans de renforcement de sa neutralité carbone et la fourniture d'électricité 100% renouvelable, ainsi que des objectifs ciblés pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

"La contribution à un avenir environnementalement durable à l'échelle mondiale est un objectif commercial clé pour Moody's", déclare Mark Kaye, directeur financier chez Moody's Corporation. "Nous sommes fiers du travail accompli pour optimiser notre durabilité environnementale et continuerons à renforcer nos efforts pour intégrer les meilleures pratiques à nos activités, en suivant des objectifs basées sur une approche scientifique."

Les étapes et objectifs de durabilité environnementale de Moody's sont:

Neutralité carbone

Moody's a pour la première fois atteint la neutralité carbone en 2019 et s'engage à maintenir cette neutralité sur une base annuelle en limitant ses émissions, conformément à ses objectifs basés sur une approche scientifique, et à acheter des contreparties vérifiées de la fixation du carbone pour les émissions résiduelles de ses opérations, les déplacements de ses employés et les voyages d'affaires. En outre, Moody's compensera rétroactivement ses émissions de gaz à effet de serre depuis septembre 2000, date de son entrée en bourse, jusqu'au mois de décembre 2018. Cet objectif sera atteint à l'horizon 2040 via l'achat de contreparties vérifiées de la fixation du carbone.

Moody's projette d'atteindre l'objectif zéro émission nette d'ici 2050, en conformité avec son engagement pour l'Ambition 1,5°C entreprises du Pacte mondial des Nations Unies.

Énergies renouvelables

En 2019, les énergies renouvelables de Moody's représentaient 11% de son utilisation mondiale en électricité, dont 100% d'électricité renouvelable dans ses bureaux de Londres, Francfort et Édimbourg. À compter de 2020, Moody's s'engage à fournir 100% d'électricité renouvelable pour ses opérations mondiales en augmentant ses contrats avec des prestataires de services publics dont l'électricité provient, dans la mesure du possible, d'une source renouvelable, et en achetant des certificats dégroupés d'énergie renouvelable.

Objectifs basés sur la science

Les objectifs de Moody's pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre tournent autour de trois engagements clés: 1) réduire de 50% les émissions absolues de gaz à effet de serre de types 1 et 2 d'ici 2030 sur la base de l'année 2019, 2) réduire de 15% les émissions absolues de gaz à effet de serre de type 3 GHG provenant d'activités liées au carburant et à l'électricité, aux voyages d'affaires et aux déplacements des employés d'ici 2025 sur la base de l'année 2019, et 3) 60% de ses fournisseurs (marchandises, services et biens d'équipement achetés) devront disposer d'objectifs à base scientifique d'ici 2025.

Les objectifs de Moody's ont été validés ce mois-ci par l'initiative Science Based Targets, une collaboration entre le CDP, le PMNU, l'Institut des ressources mondiales (WRI), et le Fonds mondial pour la nature (WWF), qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre des entreprises.

Pour en savoir plus sur les efforts et l'engagement de Moody's en matière de durabilité environnementale pour l'ensemble de sa chaîne de valeur, ses offres commerciales et communautés, veuillez consulter le rapport CSR 2019 de la société et visiter le site ESG & Climate Risk Hub de Moody's.

À PROPOS DE MOODY'S CORPORATION

