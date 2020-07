Casio va sortir un modèle de collaboration entre G-SHOCK et Rui Hachimura





TOKYO, 29 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie de la GST-B100RH, un nouvel ajout à la ligne de montres résistantes aux chocs G-SHOCK. La GST-B100RH est le premier modèle de collaboration créé avec le joueur de basket-ball professionnel Rui Hachimura.

Hachimura, qui a connu une première saison professionnelle réussie dans la ligue professionnelle américaine de basket-ball, est en résonance avec G-SHOCK, une marque qui, comme lui, vient du Japon et ne manque jamais de relever de nouveaux défis sur la scène mondiale. Hachimura a déclaré à propos de sa montre emblématique : « Casio a créé une montre géniale qui reflète parfaitement le design que j'avais imaginé. Je pense qu'elle se marie bien avec différents styles de vêtements. C'était aussi cool de voir mon design spécial de "logo de samouraï noir" sur la montre, car c'est un symbole important pour moi. » Casio et Hachimura ont signé un accord de partenariat mondial en novembre 2019. Hachimura, qui aime les montres G-SHOCK depuis qu'il est étudiant, devient le premier joueur de basket-ball à recevoir une collaboration signée avec Casio.

La nouvelle GST-B100RH est un modèle signature dont la conception a été supervisée par Hachimura. La montre se base sur le chronographe analogique GST-B100, qui fait partie de la série G-STEEL et qui comporte une lunette conçue avec une combinaison de différents matériaux et un grand indicateur à aiguilles. Cette montre cool présente une couleur de base noire mise en valeur par un placage branché d'ions (IP) d'or appliqué sur les parties métalliques. La montre intègre un logo hachi (8 en japonais) représentant à la fois son nom de famille et son numéro de maillot. Des accents rouges gras supplémentaires sont appliqués à la marque d'index et au tube du bouton à la position 8 heures ainsi qu'à l'indicateur à aiguilles. Ce modèle caractéristique se distingue par le logo Hachimura, également connu sous le nom de « logo du samouraï noir », qui figure sur le fond du boîtier, l'attache-bracelet et l'emballage spécial.

Rui Hachimura

Il est né le 8 février 1998 dans la préfecture de Toyama au Japon

Il a fréquenté l'université de Gonzaga aux États-Unis après avoir obtenu son diplôme au lycée Meisei dans la préfecture de Miyagi en 2016.

aux États-Unis après avoir obtenu son diplôme au lycée Meisei dans la préfecture de Miyagi en 2016. Il est devenu le premier ressortissant japonais à participer à un tournoi de la National Collegiate Athletic Association (NCAA), au sein d'une équipe de l'université de Gonzaga qui a été jusqu'au match de championnat du tournoi national.

qui a été jusqu'au match de championnat du tournoi national. Il a été sélectionné au premier tour (neuvième au total) de la ligue professionnelle américaine de basket-ball, devenant ainsi le premier joueur japonais à être sélectionné au premier tour.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1215960/G_SHOCK_Rui_Hachimura.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1216501/GST_B100RH.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1215959/G_SHOCK.jpg

Communiqué envoyé le 28 juillet 2020 à 21:30 et diffusé par :