Déclaration de Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile





OTTAWA, le 28 juill. 2020 /CNW/ - L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« La tragédie qui s'est produite en Nouvelle-Écosse les 18 et 19 avril 2020 a dévasté des familles, des amis et des communautés. Les Canadiens méritent des explications à savoir pourquoi une telle tragédie a pu se produire.

Cette situation exige que nos gouvernements travaillent diligemment avec toutes les personnes touchées par cette tragédie pour offrir des réponses à leurs importantes questions et pour garantir qu'un événement de la sorte ne se reproduise jamais.

Nous avons entendu les demandes des familles, des survivants, des représentants et des députés de la Nouvelle-Écosse pour plus de transparence.

Le gouvernement du Canada procèdera ainsi à une enquête publique complète, en vertu de la Loi sur les enquêtes, L.R.C., 1985, sur la tragédie qui s'est produite les 18 et 19 avril. Une enquête publique permettra aux commissaires de convoquer des témoins et les contraindre à :

déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d'une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile; et



produire les documents et autres pièces qu'ils jugent nécessaires en vue de procéder d'une manière approfondie à l'enquête dont ils sont chargés.

Grâce à ces pouvoirs supplémentaires, nous espérons sincèrement que la terrible tragédie des 18 et 19 avril sera pleinement examinée et que tous les faits et preuves pertinents seront rendus publics.

L'honorable J. Michael MacDonald, l'honorable Anne McLellan et Leanne Fitch ont de nouveau accepté de participer à cette enquête publique et agiront à titre de commissaires.

Nous continuons de travailler avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour la suite des choses. »

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 28 juillet 2020 à 19:26 et diffusé par :