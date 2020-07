La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix conclut l'acquisition de propriétés de Wittington Properties Limited





Le présent communiqué n'est pas destiné aux agences de transmission des États-Unis et ne doit pas être diffusé aux États-Unis.

TORONTO, le 28 juill. 2020 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX: CHP.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente visant l'acquisition de deux biens immobiliers (les « propriétés ») de Wittington Properties Limited (« Wittington ») pour un prix d'achat total d'environ 206 millions de dollars, exclusion faite des coûts de transaction, qui seront entièrement satisfaits par l'émission de 16,5 millions de parts de fiducie de Propriété de Choix.

Les propriétés comprennent : (i) la participation restante (60 %) dans le complexe West Block, un espace à vocation mixte qui regroupe des commerces de détail soutenu par une épicerie Loblaw et un espace de bureau situé à l'angle nord-est de Lake Shore Boulevard et de Bathurst Street à Toronto, et (ii) le Weston Centre, un espace regroupant plusieurs locataires de bureaux et de commerces de détail, notamment une épicerie Loblaw située à l'angle de Yonge Street et de St. Clair Avenue, à Toronto. Les propriétés représentent une superficie locative brute d'environ 585 000 pieds carrés.

Comme annoncé précédemment, Propriétes de Choix a conclu un partenariat de coentreprise avec Wittington afin de revitaliser et de restaurer le vieil immeuble Loblaw Groceterias et de créer le complexe West Block. À la conclusion de cette acquisition, Propriétés de Choix détiendra une participation de 100 % dans le complexe West Block. De plus, le Weston Centre demeurera le siège social de Propriété de Choix et de sa société mère, George Weston Limited.

« Nous sommes heureux d'acquérir ces propriétés de grande qualité et bien situées à Toronto, souligne Rael Diamond, président et chef de la direction de Propriété de Choix. George Weston Limitée et ses sociétés affiliées représentent environ 55 % du bénéfice d'exploitation, et la durée moyenne pondérée des baux est d'environ 9 ans, ce qui démontre la capacité de Propriétés de Choix de générer un bénéfice opérationnel stable et croissant grâce à des acquisitions stratégiques. »

Le prix d'acquisition a été établi en se reportant aux conseils financiers indépendants de RBC Marchés des capitaux au nom de Propriété de Choix et de Marchés des capitaux CIBC au nom de Wittington. L'acquisition est assujettie aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation de la Bourse de Toronto, et le processus devrait être terminé le 31 juillet 2020, ou vers cette date.

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, fiducie de placement immobilier diversifiée de premier plan au Canada, est propriétaire, gestionnaire et promoteur d'un portefeuille de grande qualité composé de 724 biens immobiliers offrant au total 65,6 millions de pieds carrés de superficie locative brute. Ce portefeuille regroupe des immeubles de commerce de détail loués en majeure partie à des détaillants de biens de première nécessité, des actifs industriels, de bureau et résidentiels situés dans des marchés attrayants et propose un programme d'aménagement ambitieux. L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec son locataire principal, Les Compagnies Loblaw limitée, premier détaillant en importance au pays, est un avantage concurrentiel incontestable conférant à la fiducie diverses occasions de croissance à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de Propriétés de Choix par rapport aux événements futurs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur différentes hypothèses et sont assujettis à des risques et impondérables, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Propriétés de Choix et qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et ces impondérables comprennent notamment, mais sans s'y limiter, les facteurs décrits dans le rapport de gestion intégré à la notice annuelle et au rapport aux porteurs de titres de Propriétés de Choix du deuxième trimestre de 2020. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Propriétés de Choix ne s'engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date de celui-ci et sont visés par les présentes mises en garde.

SOURCE Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Communiqué envoyé le 28 juillet 2020 à 17:39 et diffusé par :