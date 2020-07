SoftServe propose une évaluation complémentaire pour sa solution de distanciation sociale en magasin





SoftServe, une autorité numérique et société de conseil de premier plan, propose une évaluation complémentaire jusqu'au 30 septembre 2020 pour sa solution de distanciation sociale en magasin, une solution de vision par ordinateur et d'application mobile basée dans le cloud qui offre aux détaillants une vue à 360° de leur clientèle grâce à une analyse avancée alimentée par l'IA pour soutenir une prise de décision axée sur la valeur grâce à des analyses exploitables. Cette solution permet aux magasins de fournir un environnement d'achat sécurisé à leurs clients et à leurs employés tout en restant conformes aux réglementations de distanciation sociale imposées par les gouvernements, ainsi que de suivre l'engagement du client pour comprendre les dynamiques d'achat futures et optimiser les agencements du magasin.

La vision par ordinateur est une forme d'intelligence artificielle (IA) qui entraîne les ordinateurs à interpréter et à comprendre les images numériques captées par les caméras et les vidéos. Les ordinateurs peuvent ainsi « apprendre » à identifier précisément et à classer les objets, puis à y réagir et créer des rapports sur ce qu'ils ont « vu ». Cette plateforme en expansion rapide prend en charge la gestion en temps réel des magasins et des opérations améliorées. D'ici 2021, 40 % des détaillants mettront en oeuvre la vision par ordinateur dans leurs flux de travail de service et d'assistance à la clientèle, et les fournisseurs recourant à cette solution dans la vente au détail observeront une hausse de 20 % de leurs conversions.1

« La solution de distanciation sociale de SoftServe comble une faille essentielle pour les détaillants, en garantissant un environnement d'achat sécurisé en pleine pandémie de COVID-19 tout en fournissant une solution à long terme précieuse pour une sécurité permanente, leur croissance future, et l'engagement des clients », a déclaré Valentyn Kropov, VP de la réussite clients chez SoftServe. « Notre solution fonctionne avec vos équipements en magasin existants et peut être « réentraînée » autour de futurs scénarios, vous fournissant ainsi une base sur laquelle optimiser les opérations en magasin et l'expérience client pour les années à venir. »

Garantir la sécurité des clients et des employés ainsi que la conformité réglementaire en matière de distanciation sociale

Détection des masques et de la température-détectez si les clients portent des masques et analysez leur température à l'aide d'un thermomètre infrarouge dès leur entrée dans le magasin.

Gestion de la capacité du magasin-comptez le nombre de clients entrant et sortant du magasin et fournissez des alertes d'autorisation d'entrée ainsi que des coupons de code QR par l'intermédiaire d'une application mobile.

Éviter les lignes physiques-évaluez les distances désignées entre les clients de la file d'attente, fournissez des délais d'attente par service et des informations par signalisation numérique, et permettez aux clients de réserver des emplacements dans la ligne.

Identifier et comprendre les dynamiques d'achat des clients

Traitement des données en temps réel-obtenez des informations exécutables instantanément avec un système d'autoapprentissage qui automatise entièrement la collecte des données.

Suivi du client en magasin-comprenez mieux les mouvements en magasin de vos clients et leurs engagements vis-à-vis des produits avec une analyse des données démographiques et de la carte thermique.

Création d'expériences d'achat plus immersives-apprenez les interactions de la clientèle et déployez des publicités dynamiques en magasin grâce à l'IA. Utilisez une analyse des emplacements pour optimiser l'agencement du magasin et le positionnement des produits en fonction des préférences de la clientèle.

La solution de distanciation sociale en magasin de SoftServe s'intègre à l'infrastructure CCTV et aux plateformes logicielles existantes du magasin et peut être rapidement déployée pour être entièrement opérationnelle en une quinzaine de jours. Elle est conçue pour être adaptée à des centaines de magasins, mais malgré tout personnalisable autour des besoins commerciaux spécifiques de chaque magasin individuel.

Réservez dès aujourd'hui votre évaluation complémentaire et une démonstration d'ici la fin septembre. Contactez RetailDemo@softserveinc.com pour une évaluation en temps opportun de votre environnement de magasin afin d'identifier la solution la plus rentable.

1 Nick Ingelbrecht, Anthony Bradley « Emerging Technologies: Top Advanced Computer Vision Use Cases for Retail », Gartner, 23 avril 2020

À propos de SoftServe

SoftServe est une autorité numérique qui conseille et fournit à l'avant-garde de la technologie. Nous révélons, transformons, accélérons, et optimisons la façon dont les entreprises et les sociétés de logiciels mènent leurs affaires. Avec une expertise dans les secteurs de la santé, de la vente au détail, de l'énergie, des services financiers, des logiciels, et plus encore, nous mettons en oeuvre des solutions de bout en bout pour fournir l'innovation, la qualité, et la vitesse auxquelles s'attendent les utilisateurs de nos clients.

SoftServe fournit une innovation ouverte : depuis la génération de nouvelles idées convaincantes, jusqu'au développement et à la mise en oeuvre de produits et de services transformationnels. Notre travail et notre expérience client sont bâtis sur une fondation de conception d'expériences empathiques et axées sur l'humain qui garantit une certaine continuité depuis le concept jusqu'à la parution. Nous donnons aux entreprise et aux sociétés de logiciels les moyens de (ré)identifier la différenciation, d'accélérer le développement de solutions, et de rivaliser vigoureusement dans l'économie numérique d'aujourd'hui. Où que vous vous trouviez dans votre parcours.

Consultez notre site Web, notre blog, et nos pages LinkedIn, Facebook, et Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 juillet 2020 à 17:35 et diffusé par :