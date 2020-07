La collaboration entre la GRC et ses organismes partenaires conduit à l'arrestation de deux hommes et à la saisie de drogue et d'argent





WINDSOR, ON, le 28 juill. 2020 /CNW/ - Le lundi 27 juillet 2020, l'unité Shiprider de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Windsor a intercepté un bateau en provenance des États-Unis sur le lac Sainte-Claire, près des côtes canadiennes. Une inspection subséquente du bateau par la GRC et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) effectuée en vertu de la Loi sur les douanes a révélé que celui-ci transportait une quantité importante de devises américaines ainsi que des produits de cannabis présumés.

Jason SMITH (36 ans) et Robbie SMITH (66 ans), tous deux de Détroit, au Michigan, font face chefs d'accusations suivants :

Importation de cannabis, en violation de la Loi sur le cannabis ;

; 4 chefs d'accusation concernant des infractions relatives aux produits de la criminalité, en violation du Code criminel ; et

; et Défaut de déclarer des devises, en violation de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Les deux hommes doivent comparaître aujourd'hui par vidéoconférence devant la Cour de justice de l'Ontario, à Windsor.

Cette enquête est le fruit d'une collaboration entre la GRC, l'Agence des services frontaliers du Canada, la Police provinciale de l'Ontario du comté d'Essex, le service de police de Windsor et différents partenaires internationaux. L'enquête est toujours en cours.

« Cette importante saisie d'argent met en lumière l'extraordinaire relation de travail que nous entretenons avec nos partenaires des corps de police de l'Ontario et du Michigan, ainsi que notre engagement commun à sécuriser notre frontière internationale et à la protéger contre ceux qui voudraient l'exploiter », a déclaré le sergent Tim Diebel, agent intérimaire de la GRC responsable de l'équipe Shiprider du passage frontalier Windsor-Detroit.

Le programme Shiprider entre le Canada et les États-Unis, officiellement connu sous le nom d'opérations intégrées transfrontalières maritimes d'application de la loi, est un partenariat prévu par la loi afin d'assurer la sécurité frontalière au Canada et aux États-Unis. Le programme Shiprider est une initiative moderne et novatrice permettant de cibler la criminalité transfrontalière et d'autres activités criminelles sur les voies navigables communes.

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de nos collectivités; cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous avez de l'information concernant l'importation ou l'exportation de substances réglementées ou toute autre activité transfrontalière suspecte, veuillez communiquer avec la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060. Si vous détenez de l'information sur toute activité criminelle, vous pouvez communiquer en tout temps avec votre service de police local, la GRC de l'Ontario, au 1 800 387-0020, ou de façon anonyme avec Échec au crime, au 1 800 222-8477.

Twitter : @GRCONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : grcontario

YouTube RCMPGRCPOLICE

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Communiqué envoyé le 28 juillet 2020 à 16:53 et diffusé par :