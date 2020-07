Taux moyen de cotisation au Fonds de la santé et de la sécurité du travail: le CPQ estime qu'il s'agit d'un bon équilibre





MONTRÉAL, le 28 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) a pris acte de l'annonce du conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) concernant le taux moyen de cotisation du Fonds de la santé et de la sécurité du travail (FSST) pour l'année 2021. La baisse de 0,08 $ par tranche de 100$ de masse salariale par rapport à 2020, fixant le taux moyen à 1,77$, est une bonne nouvelle pour les employeurs.

« Alors que nous traversons une crise sans précédent, dont nous allons ressentir les impacts pendant longtemps, tous les gestes comptent pour améliorer la situation de tous. Le taux fixé aujourd'hui représente un bon équilibre, car il vient donner un répit aux employeurs en allégeant les charges sur la masse salariale, entrainant environ 130 millions de dollars d'économie pour nos entreprises, tout en faisant preuve de prévoyance pour les années à venir », affirme Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Le CPQ tient à souligner que c'est la bonne santé du FSST, comme en témoigne son taux de capitalisation historique de 124,8 % au 31 décembre 2019, qui permet de baisser le taux de cotisation sans pour autant affecter la capacité de la CNESST d'assurer la santé et la sécurité au travail de tous.

« Rappelons que les activités de la CNESST sont financées à 100 % par les cotisations des employeurs et que le CPQ les représente au sein du conseil d'administration de l'organisme. Nous sommes donc satisfaits de l'annonce d'aujourd'hui qui démontre que les cotisations sont utilisées avec efficience », conclut Monsieur Blackburn.

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70?000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

