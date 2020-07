Les Aliments Maple Leaf conclut la vente de son usine de volaille située à Drummondville à Volaille Giannone





MISSISSAUGA, ON, le 28 juill. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI) a finalisé la vente annoncée précédemment de son usine de volaille située à Drummondville, au Québec, et de son approvisionnement associé, à Volaille Giannone de Saint-Cuthbert, au Québec.

Dans le cadre de cette transaction, les Aliments Maple Leaf et Volaille Giannone ont conclu un accord d'approvisionnement de trois ans qui permettra aux Aliments Maple Leaf de conserver son approvisionnement en poulet frais. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie d'optimisation réseau des Aliments Maple Leaf.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. est un fabricant de produits alimentaires vendus sous des marques phares, notamment Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural SelectionsMD de Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD de Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightlifeMC, Field Roast Grain Meat Co.MC et Swift®. Maple Leaf emploie environ 13 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Le siège social de la société est situé à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

