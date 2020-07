Andersen Global fait ses débuts au Togo et étend sa couverture en Afrique de l'Ouest





Andersen Global annonce ses débuts au Togo par le biais d'un accord de collaboration avec l'un des plus grands cabinets juridiques et fiscaux de Lomé, VAS Consulting, permettant à l'organisation d'élargir l'étendue de sa couverture tandis qu'elle poursuit le développement de sa plateforme en Afrique de l'Ouest.

Fondé en 2016 et dirigé par l'associé directeur Valery Sindjalim, VAS Consulting est un cabinet de conseil en entreprise, en fiscalité et en droit dont les professionnels se concentrent sur le droit des sociétés, la fiscalité, la finance, les organisations commerciales et les transactions d'entreprise, pour une multitude de clients, notamment des multinationales dans les domaines du pétrole et du gaz, des télécommunications, le secteur industriel et la finance, ainsi pour des entités privées et publiques.

« Notre cabinet a pour mission de fournir à ses clients une approche sur mesure pour répondre à leurs besoins fiscaux et juridiques. Nous visons également à aider efficacement les investisseurs étrangers en Afrique francophone », a déclaré Valery Sindjalim. « Notre collaboration avec Andersen Global renforce notre capacité à offrir un service de premier ordre, ainsi qu'une couverture de qualité et homogène à l'échelle internationale. »

Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen, a ajouté : « La complémentarité culturelle et synergique de chacun de nos cabinets membres et collaborateurs est essentielle, et Valery et son équipe partagent notre engagement en matière d'intendance, d'indépendance et de transparence. La collaboration avec VAS Consulting permet à notre organisation de disposer d'une nouvelle composante de base solide, à l'heure où nous cherchons à affermir notre présence sur tout le continent. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 183 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

