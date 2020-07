Le ministre Marc Garneau lance un nouvel appel de propositions de projets de bateaux abandonnés dans le cadre du Plan de protection des océans du Canada





OTTAWA, le 28 juill. 2020 /CNW/ - Les épaves et les navires abandonnés peuvent présenter des dangers pour l'environnement, l'économie et la société au sein des collectivités partout au Canada. Ils peuvent polluer le milieu marin, nuire aux entreprises locales telles que celles du tourisme et de la pêche, endommager les infrastructures, perturber la navigation et présenter des risques pour la sécurité des Canadiens. C'est pourquoi le gouvernement du Canada, dans le cadre du Plan de protection des océans, travaille avec diligence à prévenir cette pratique irresponsable et à retirer les navires qui posent un problème immédiat.

Grâce au Programme de bateaux abandonnés de Transports Canada ainsi qu'au Programme d'élimination des épaves et des navires abandonnés de Ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada, le gouvernement du Canada facilite le retrait des bateaux abandonnés, informe les propriétaires de bateaux de leurs responsabilités et appuie la recherche visant à améliorer les options de recyclage. Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a lancé le cinquième appel de propositions de projets financés dans le cadre du Programme de bateaux abandonnés du Plan de protection des océans. Jusqu'à 1,6 million de dollars est offert cette année pour contribuer à l'évaluation, à l'enlèvement ou à l'élimination de petites épaves de petits bateaux abandonnés qui représentent un danger dans les eaux canadiennes. Tous les projets doivent être terminés d'ici le 31 mars 2022.

À la lumière des répercussions économiques entraînées par la pandémie de COVID-19 cette année, les dépenses relatives à l'enlèvement des bateaux des bénéficiaires du financement seront remboursées à 100 %, plutôt qu'à 75 % comme les années précédentes. La liste des bénéficiaires admissibles comprend notamment : les provinces, les territoires, les municipalités et les autorités locales; les groupes, les collectivités et les organismes autochtones; les ports privés ou les marinas privées; les administrations portuaires canadiennes; les organismes à but lucratif et à but non lucratif.

Le Plan de protection des océans, qui est doté d'un budget de 1,5 milliard de dollars, est l'investissement le plus important réalisé à ce jour pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada. Cette stratégie nationale crée un des systèmes de sécurité maritime parmi les meilleurs au monde, qui ouvre des horizons économiques aux Canadiens dès maintenant, tout en protégeant nos côtes et la qualité de nos eaux pour les générations futures. Ce travail est exécuté en étroite collaboration avec les peuples autochtones, les intervenants locaux et les collectivités côtières.

Citations

« Le gouvernement du Canada est résolu à protéger nos côtes et nos voies navigables, et à veiller à ce que nos océans demeurent propres pour les générations futures. Grâce aux initiatives comme le Programme de bateaux abandonnés, nous sensibilisons les Canadiens envers les dangers que représentent les épaves et les bateaux abandonnés pour nos collectivités côtières, tout en protégeant nos côtes et nos espèces marines mieux que jamais. »

Le ministre des Transports,

L'honorable Marc Garneau

« Les épaves et les bateaux ou navires abandonnés posent de sérieuses menaces à nos océans et à nos côtes. Leur enlèvement sécuritaire des eaux canadiennes a été l'un de mes objectifs prioritaires importants, non seulement parce que je suis députée, mais aussi parce que je suis une citoyenne canadienne qui habite sur la côte. Dans le cadre du Plan de protection des océans, nous avons mis sur pied le Programme de bateaux abandonnés en vue d'appuyer les Canadiennes et Canadiens qui souhaitent enlever de vieux bateaux ou navires de leurs collectivités. Nous partageons tous et toutes cette vision d'un océan propre et dynamique, et au moyen du Plan de protection des océans, nous nous associons aux Canadiennes et Canadiens qui, partout au pays, font preuve d'innovation et concrétisent cette vision. »

La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne,

L'honorable Bernadette Jordan

Les faits en bref

Depuis le lancement du Plan de protection des océans en novembre 2016, plus de 50 initiatives ont été annoncées dans les secteurs de la sécurité maritime, de la recherche et de la protection des écosystèmes d'un océan à l'autre.

Le Programme de bateaux abandonnés de Transports Canada investit 6,85 millions de dollars dans l'évaluation, l'enlèvement et l'élimination des bateaux abandonnés, de même que dans les initiatives de recherche et d'éducation. Depuis le 31 mai 2017, nous avons lancé quatre appels de propositions dans le cadre du programme afin que des projets soient financés au moyen de subventions et de contributions.

Jusqu'à présent, des fonds totalisant 376 010 $ ont été approuvés pour l'évaluation de 109 bateaux, et des fonds totalisant 2 936 727 $ ont été approuvés pour l'enlèvement de 112 bateaux.

Le programme aide à éduquer les propriétaires de petits bateaux au sujet de leurs responsabilités en ce qui a trait à la gestion de leurs bateaux. Il appuie également la recherche sur le recyclage des bateaux et la conception de bateaux écoresponsables.

Transports Canada acceptera les demandes jusqu'à ce que la somme de 1,6 million de dollars disponible pour les projets de 2020-2021 ait été attribuée.

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise des fils Twitter, Facebook, YouTube et Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 28 juillet 2020 à 15:35 et diffusé par :