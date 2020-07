PCI Pharma Services annonce l'expansion de ses services d'essais cliniques dans le monde entier





PCI Pharma Services (PCI), un fournisseur de premier plan de solutions internationales d'externalisation dans le domaine des essais cliniques biopharmaceutiques, a annoncé aujourd'hui une étape importante qui va lui permettre d'asseoir son empreinte clinique à l'international, à savoir la création d'un nouveau Centre clinique d'excellence (COE) en Europe occidentale, sur son site de Berlin. Cet investissement d'envergure en faveur de la création d'un nouveau site de référence pour ses clients s'inscrit dans le cadre de la stratégie internationale de la société. La stratégie de PCI vise en effet à étendre son réseau de chaîne logistique des essais cliniques à l'Europe continentale, en complément de l'offre de ses sites irlandais et britanniques. Le Centre devrait être finalisé en janvier 2021.

« Grâce à cette expansion, notre Centre clinique d'excellence berlinois répondra aux besoins de nos clients européens et internationaux », a déclaré Brian Keesee, vice-président et directeur général de la division Opérations cliniques et Approvisionnement mondiaux chez PCI Pharma Services. « Le site de Berlin constitue un excellent centre logistique. Il offrira une solution proactive au Brexit, et nous permettra d'éviter toute lacune au sein la chaîne d'approvisionnement et d'assurer la continuité essais cliniques de nos clients dans l'ensemble de l'Europe, » a-t-il ajouté.

Le Centre d'Excellence clinique de Berlin s'étendra sur près de 1 600 mètres carrés dédiés au conditionnement et à l'entreposage, primaires et secondaires, des traitements pharmaceutiques et biopharmaceutiques, toutes températures confondues, ainsi qu'à la distribution. Ce site est bien placé pour approvisionner l'écosystème des essais cliniques basés dans l'UE, qui regroupe actuellement plus de 38 100 sites actifs répartis dans les 27 États membres. Il est uniquement devancé par son équivalent nord-américain pour ce type de recherches. Parmi les États membres de l'UE, ce sont la France et l'Allemagne qui occupent les première et deuxième places, avec respectivement 7 370 et 4 418 sites d'essais cliniques actifs.i

« Notre stratégie a toujours consisté à accroître les capacités et les ressources de notre réseau de services d'essais cliniques. Grâce à l'acquisition de Bellwyck Pharma Services au début de l'année, nous sommes passés à l'étape suivante du processus d'optimisation des ressources de notre nouveau site de Berlin, qui vise à soutenir le marché porteur des essais cliniques en Europe et au-delà », a déclaré Salim Haffar, président-directeur général de PCI Pharma Services. « Cet investissement nous permettra de proposer à nos clients des solutions internationales d'essais cliniques pour leurs médicaments transformateurs, tout en garantissant la continuité de l'approvisionnement aux patients pour répondre à la demande accrue du marché, » a-t-il poursuivi.

À propos de PCI Pharma Services

Les acteurs mondiaux du secteur de la santé font confiance à PCI pour ses solutions de développement de médicaments qui accélèrent la mise sur le marché de leurs produits et accroissent leurs opportunités de réussite commerciale. PCI est l'unique société à disposer d'une expérience éprouvée découlant de plus de 50 lancements de produits par an et de plus de 50 années d'activité dans le secteur des soins de santé. Notre technologie de pointe et nos investissements renouvelés nous permettent de répondre aux besoins de développement internationaux tout au long du cycle de vie du produit - des essais cliniques de Phase I jusqu'à la commercialisation et à l'approvisionnement continu. Nos clients nous considèrent comme un prolongement de leur activité et un partenaire collaboratif, avec l'objectif partagé d'améliorer la qualité de vie des patients. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.pci.com ou suivez-nous sur Twitter à l'adresse @PCI_Social.

i Site web ClinicalTrials.gov. Recherche avancée des statuts actifs des essais cliniques ; ne recrute pas ; recrute ; recrute par invitation. Bethesda (Maryland) : Bibliothèque nationale de Médecine (États-Unis). Disponible sur : https://clinicaltrials.gov/ct2/results/map?recrs=adf&map=. Evalué le 27 juillet 2020.

