En matière d'occupation, la solution de surveillance en direct SafeCount d'Irisys automatise la conformité et permet de garantir la distanciation sociale pour les bâtiments et les salles à une ou plusieurs entrées

La pandémie de COVID-19 a créé un besoin urgent de gérer précisément et efficacement les réglementations d'occupation et de permettre le maintien de la distanciation sociale dans les espaces de travail professionnels, les bâtiments d'éducation supérieure, les magasins de vente au détail, et les installations de production. La solution de surveillance en direct de l'occupation Irisys SafeCounttm permet aux entreprises de se conformer aux directives de distanciation sociale et d'occupation en comptant de façon anonyme les individus lorsqu'ils entrent et sortent des bâtiments et des pièces.

Adapté aux bâtiments de toutes les tailles, dont même ceux offrant plusieurs entrées et sorties, SafeCount fournit des données d'occupation en direct avec des avertissements et des alertes visuels lorsque les limites sont approchées ou dépassées.

Développé à partir du capteur de comptage des personnes Vector 4D d'Irisys, SafeCount présente les caractéristiques suivantes :

Installation facile et rapide ? une installation et une configuration simples en moins de 30 minutes.

? une installation et une configuration simples en moins de 30 minutes. Extrême précision ? une précision de capteur supérieure à 99 % qui n'est pas altérée par les conditions environnementales ou les larges foules.

? une précision de capteur supérieure à 99 % qui n'est pas altérée par les conditions environnementales ou les larges foules. Protection de la confidentialité ? aucune information personnellement identifiable n'est saisie par le système.

? aucune information personnellement identifiable n'est saisie par le système. Détection du personnel ? une fonctionnalité avancée peut exclure les membres du personnel du décompte de l'occupation.

? une fonctionnalité avancée peut exclure les membres du personnel du décompte de l'occupation. Système autonome, mais évolutif ? SafeCount fonctionne séparément des réseaux informatiques existants et vous pouvez ajouter la plate-forme dans le cloud SafeCount Plus en option pour une gestion et l'élaboration de rapports à distance.

« Le tableau de bord SafeCount d'Irisys met les données d'occupation en temps réel dans les mains des préposés et des responsables tandis que les rapports historiques fournissent une piste de vérification pour la conformité aux exigences de distanciation sociale », a déclaré Mike Slevin, directeur des ventes chez Irisys, « et plus important encore : SafeCount offre aux clients, aux employés, et aux visiteurs une certaine tranquillité d'esprit en sachant que votre entreprise protège leur santé et leur sécurité. »

La plateforme cloud SafeCount Plus prend en charge un nombre illimité de bâtiments sur des sites et dans des zones horaires différents. Ses outils de rapports évolués permettent aux responsables d'examiner, de comparer et d'analyser facilement les données d'occupation pour identifier les sites qui ne sont pas conformes aux limitations d'occupation, leur permettant ainsi de prendre des mesures.

Pour plus d'informations sur la surveillance d'occupation en direct Irisys SafeCount, visitez le site : https://www.irisys.net/products/safecount-occupancy-monitoring-solution.

À propos d'Irisys

Infrared Integrated Systems Ltd, généralement appelée Irisys, est le plus large fournisseur mondial de solutions de décompte des personnes et de gestion des files d'attente en temps réel. À l'échelle mondiale, la technologie de l'entreprise est utilisée par les plus grandes organisations dans les secteurs suivants : vente au détail, banques, transports ainsi qu'installations de loisirs et bâtiments publics. Les systèmes fournissent aux opérateurs une connaissance sans précédent de leur entreprise, en leur procurant les informations dont ils ont besoin pour améliorer le service clientèle, l'efficacité opérationnelle, et la rentabilité. Les entreprises trouvent souvent des opportunités pour des améliorations rapides de leur activité, et un retour sur investissement accéléré.

En 2012, Irisys est devenue une partie de la Fluke Corporation, un chef de file mondial de l'étalonnage et des instruments de test portables. Fluke est célèbre dans le monde entier pour la résistance de ses outils de test et propose toute une gamme d'outils de tests électriques, de thermomètres infrarouges, d'imageurs thermiques, et d'autres appareils robustes conçus pour une utilisation sur terrain extrême.

