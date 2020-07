CPS Energy va ajouter une part historique d'énergie renouvelable à son portefeuille





Sollicite une demande d'informations pour identifier des solutions solaires, de batteries et de nouvelles technologies pour la demande de propositions relatives au paquet FlexPOWER

SAN ANTONIO, Texas, 28 juillet 2020 /PRNewswire/ -- CPS Energy, la plus grande société municipale d'électricité et de gaz entièrement intégrée des États-Unis, franchit une étape importante dans la diversification de son portefeuille de production et dans la réponse à la demande énergétique de l'une des régions du pays enregistrant la plus forte croissance. Le service public de San Antonio, au Texas, publie une demande d'informations (RFI) à l'échelle mondiale qui contribuera à l'élaboration d'une future demande de propositions (RFP) devant intégrer des ressources de production et de demande non émettrices ou faiblement émettrices, conformément à la vision de la Flexible Path du service public.

La demande d'informations servira de base à la conception de deux initiatives stratégiques de CPS Energy, à savoir le paquet FlexPOWER et FlexSTEP. Le paquet FlexPOWER est la prochaine étape de la Flexible Path de CPS Energy, la stratégie globale visant à transformer le parc de production du service public en sources moins émettrices voire non émettrices dans les prochaines décennies.

Les informations obtenues par le biais du processus de demande d'informations aideront CPS Energy à rechercher un ou plusieurs partenaires dans le cadre d'un futur processus de demande de propositions pour mettre en oeuvre le paquet FlexPOWER. Le paquet FlexPOWER de technologies de pointe en matière de production et de capacité de raffermissement complétera les 1 700 mégawatts (MW) de la capacité vieillissante de production d'électricité et sera largement conçu pour répondre aux besoins d'une zone de service métropolitaine en expansion. La demande de propositions pour le paquet FlexPOWER visera à ajouter jusqu'à 900 MW d'énergie solaire, 50 MW de batteries de stockage et 500 MW de nouvelles solutions technologiques.

La demande d'informations vise également à trouver des solutions et des technologies innovantes pour la prochaine phase du programme d'efficacité énergétique de l'entreprise, le plan énergétique d'économie pour l'avenir « Save for Tomorrow Energy Plan » (STEP). STEP a été lancé en 2009 et visait à permettre aux clients de gérer leur consommation d'énergie grâce à des efforts tels que l'efficacité énergétique, la conservation et l'adoption d'énergies renouvelables (c.-à-d. les panneaux solaires sur les toits). L'objectif du programme était d'économiser jusqu'à 771 MW, soit à peu près l'équivalent d'une centrale électrique, sur une période de 12 ans. L'objectif a vite été atteint, en août 2019, soit un an avant la date prévue.

CPS Energy participe actuellement au programme STEP Bridge d'une durée d'un an, alors qu'elle se prépare à présenter une nouvelle version à long terme de STEP, appelée FlexSTEP. FlexSTEP visera à répondre à l'évolution des besoins de nos clients et à introduire de nouvelles technologies d'efficacité énergétique.

« Notre équipe CPS Energy se réjouit d'unir ses forces à celles d'innovateurs internationaux dans le domaine de l'énergie, qui sont intéressés par un partenariat avec nous sur notre Flexible Path vers l'avenir. Nous invitons les fournisseurs d'énergie et de technologies innovantes à participer à cette demande d'informations et à nous faire part de leurs idées sur la manière de transformer nos sources de production pour assurer notre approvisionnement énergétique à l'avenir », a déclaré Paula Gold-Williams, présidente et directrice générale de CPS Energy.

« L'initiative du paquet FlexPOWER est aussi passionnante qu'importante. CPS Energy a montré qu'elle était prête à adopter le type d'innovation audacieuse nécessaire pour rester à la pointe des technologies et des solutions de production d'énergie dont nous avons besoin pour un avenir énergétique propre et durable », a déclaré Ron Nirenberg, maire de San Antonio. « Ces dernières années, le service public a fait des progrès considérables en ce qui concerne la mise au point de sources d'énergie renouvelables efficaces, et la volonté de CPS Energy de continuer à être à la pointe du progrès est incontestable. »

Les piliers directeurs de CPS Energy que sont la fiabilité, l'accessibilité pour les clients, la sécurité, la sûreté, la responsabilité environnementale et la résilience sont à la base de sa stratégie de Flexible Path et de tous les processus décisionnels de l'entreprise. En tant que service public municipal, CPS Energy s'engage à être activement à l'écoute de ses clients et de la communauté. Grâce à une enquête menée auprès des parties prenantes et des clients, CPS Energy sait que l'accessibilité économique et la fiabilité du service sont primordiales pour la satisfaction des clients.

CPS Energy s'engage également à contribuer à un avenir écologiquement propre et durable pour la région du Grand San Antonio. À cette fin, la demande d'informations confirme l'intérêt continu du service public pour l'énergie solaire photovoltaïque, pour le stockage de l'énergie, pour la réponse à la demande et pour d'autres sources à faibles émissions, afin d'ajouter d'autres solutions tout au long de l'année et par tous les temps. Par le biais du processus de demande d'informations et de la demande de propositions qui s'ensuit, CPS Energy entend maintenir son statut de leader dans la production d'énergie renouvelable, ainsi que dans l'efficacité et dans la conservation énergétiques.

« Nous nous mettons chaque jour au défi de penser à l'échelle mondiale et d'agir à l'échelle locale. Nous sommes donc passionnés par l'idée de fournir les technologies les plus bénéfiques à nos clients. Nous devons à notre communauté de continuer à maximiser les actifs qu'elle possède, tout en introduisant davantage de technologies nouvelles et renouvelables pour nous mener résolument vers l'avenir », a déclaré Mme Gold-Williams.

Jalon Date Présentation de la demande d'informations 27 juillet 2020 Date limite pour les questions des répondants 5 août 2020 Réponses de CPS Energy aux questions posées 12 août 2020 Informations à fournir par les répondants 31 août 2020

CPS Energy est ouvert aux propositions pré-partenariales ; elle encourage les répondants à collaborer avec d'autres pour proposer des solutions plus créatives et mieux réfléchies.

Pour accéder à la demande d'informations, visitez le site web de CPS Energy. Peu de temps après avoir reçu les commentaires, CPS Energy lancera la demande de propositions pour un maximum de 900 MW d'énergie solaire, 50 MW de stockage sur batterie et 500 MW de capacité de raffermissement.

À propos de CPS Energy

Fondée en 1860, CPS Energy est la plus grande entreprise publique d'électricité, de gaz naturel et de services électriques du pays. Elle fournit un service sûr, fiable et à prix compétitif à 860 934 clients de l'électricité et à 358 495 clients du gaz naturel à San Antonio et dans certaines parties de sept comtés voisins. Les factures d'énergie combinées de nos clients se classent parmi les plus basses des 20 plus grandes villes du pays, tout en générant 8 milliards de dollars de revenus pour la ville de San Antonio depuis plus de sept décennies. En tant que partenaire communautaire fiable et puissant, nous nous concentrons en permanence sur la création d'emplois, sur le développement économique et sur l'investissement dans l'éducation. Fidèles à notre philosophie de Priorité aux personnes, nous sommes portés par notre main-d'oeuvre qualifiée, dont l'engagement envers la communauté est démontré par le caractère volontaire de nos employés qui sont au service de notre ville et par des programmes visant à apporter de la valeur ajoutée à nos clients. CPS Energy est l'un des principaux acheteurs publics d'énergie éolienne dans le pays et le numéro un au Texas en matière de production d'énergie solaire.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=iTbvMTwRPpk

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/528746/CPS_Energy_Logo.jpg



Communiqué envoyé le 28 juillet 2020 à 12:04 et diffusé par :