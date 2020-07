Verimatrix devoile sa nouvelle WhiteBox destinée aux intégrateurs réseaux et sécurité informatique





Regulatory News:

Verimatrix, (Paris: VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour la disponibilité de la dernière version de son logiciel, Verimatrix WhiteBox 3.7. Verimatrix WhiteBox est l'une des principales solutions de protection de code proposée par Verimatrix dans sa famille de produits Application Shielding.

Conçue pour simplifier la protection du code logiciel, Verimatrix WhiteBox permet aux clients et partenaires certifiés de réaliser, contrôler et déployer le chiffrement de leurs logiciels lorsque la protection hardware n'est pas disponible ou est difficile d'accès.

La WhiteBox de Verimatrix et son outil de conception dédié WhiteBox Designer permettent la création rapide d'architectures cryptées sécurisées et offrent les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes :

Importantes améliorations apportées à l'outil WhiteBox Designer pour une création simplifiée de WhiteBox personnalisées, même pour les architectures les plus complexes

Optimisation de la vitesse d'exécution des algorithmes de chiffrement de la WhiteBox pour tous les appareils et plates-formes

Optimisations de la taille du code de la WhiteBox pour répondre aux contraintes des appareils sans compromis sur la sécurité

Amélioration de la robustesse des algorithmes à clé publique de la WhiteBox

"Depuis les voitures connectées aux tout derniers gadgets de notre vie quotidienne, il est indispensable que ces dispositifs IdO et autres solutions OEM connectées pour les particuliers et les entreprises soient protégés de manière efficace, mais néanmoins abordable", a déclaré Martin Bergenwall, Senior vice-president of Product Management de Verimatrix. "Cette toute dernière version de notre solution WhiteBox témoigne de notre engagement à innover en permanence et de notre position de leader précurseur en matière de sécurité logicielle. Nous sommes honorés que certaines des marques les plus connues au monde, telles que les banques et les constructeurs automobiles, s'appuient chaque jour sur la technologie Verimatrix pour protéger leurs clés, leurs algorithmes et leurs données contre les cybercriminels".

Verimatrix WhiteBox se distingue par un puissant contrôle des clés cryptographiques.

La plupart des vendeurs de solutions WhiteBox proposent des bibliothèques pré-compilées ou pré-générées, de sorte que c'est le vendeur lui-même qui possède la clé permettant de "déverrouiller" la WhiteBox. Ces clés étant souvent partagées avec plusieurs clients, toute application non sécurisée d'une autre entité pourrait mettre la vôtre en danger. Avec la WhiteBox de Verimatrix, vous avez le contrôle total de vos propres clés. Elles ne seront jamais visibles par Verimatrix et ne pourront jamais être partagées avec d'autres applications. Pour ce faire, nous proposons un concepteur graphique WhiteBox qui permet à nos clients de créer leurs propres implémentations - en intégrant les clés cryptographiques dans leur code et en masquant les algorithmes de manière robuste. Les clés, les algorithmes et les données restent ainsi en sécurité, même lorsque l'attaquant dispose d'un accès complet au dispositif sur lequel les algorithmes s'exécutent.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

Communiqué envoyé le 28 juillet 2020 à 11:50 et diffusé par :