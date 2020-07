Le ministre Guilbeault annonce une nomination au sein du Conseil des arts du Canada





Le gouvernement du Canada annonce la nomination de Jesse Wente au poste de président du Conseil des arts du Canada

GATINEAU, QC, le 28 juill. 2020 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, annonce aujourd'hui la nomination de Jesse Wente au poste de président du Conseil des arts du Canada pour un mandat de cinq ans. Son entrée en fonction est aujourd'hui, le 28 juillet.

Jesse Wente est un auteur, communicateur, conférencier et chef de file dans le domaine des arts. Il est né et a grandi à Toronto. Ojibwé de la Première Nation de Serpent River, il est un ardent défenseur des droits ancestraux et de l'art des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Bien connu comme chroniqueur à l'émission Metro Morning diffusée sur la chaîne CBC Radio pendant 24 ans, il a aussi consacré 11 années au Festival international du film de Toronto (TIFF), dont les sept dernières comme directeur de la programmation du TIFF Bell Lightbox. En 2017, il a été le tout premier gagnant du prix Reel Activist décerné par le Reelworld Film Festival. En février 2018, il est devenu le premier directeur du Bureau de l'écran autochtone. La même année, il a reçu le prix des Médias attribué par l'Association des centres de santé de l'Ontario. Il a siégé aux conseils d'administration du Toronto Arts Council, de l'imagineNATIVE Film and Media Festival et de Native Earth Performing Arts. Il est actuellement membre du conseil d'administration du Conseil des arts du Canada.

Le Conseil des arts du Canada est l'organisme national de soutien aux arts du Canada. Il favorise l'excellence artistique, notamment en investissant dans une gamme de subventions et de services destinés aux artistes et aux organismes artistiques voués à la danse, aux arts intégrés, aux arts médiatiques, à la musique, au théâtre, aux arts visuels, aux lettres et à l'édition. Par ses activités en matière de communications, de recherche et de promotion des arts, il contribue également à la sensibilisation du public aux arts.

« Les arts et la culture jouent un rôle déterminant dans notre vivre-ensemble. Ces domaines ont un effet rassembleur. Ils stimulent notre créativité et notre imagination, et permettent d'accroître le mieux-être général des personnes et des communautés. Je suis très heureux de pouvoir compter sur l'appui soutenu de Jesse, qui siégera dorénavant comme président. Cela dit, il sera le premier Autochtone à agir comme président au sein du portefeuille du Patrimoine canadien. Le Conseil des arts du Canada pourra continuer de profiter des connaissances approfondies de Jesse, de sa vaste expérience et de sa grande passion pour les arts. Je tiens également à remercier le président sortant, Pierre Lassonde, qui a grandement contribué au Conseil ces dernières années. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Dans le Budget de 2016, on annonçait que les sommes allouées au Conseil des arts du Canada allaient doubler sur une période de 5 ans. Le Conseil s'est engagé à verser 25 % de ces nouveaux fonds d'ici 2021 à des organismes ou personnes recevant un appui pour la première fois.

En 2016, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle approche à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche respecte le principe de la diversité et repose sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle aboutit à la recommandation de candidats compétents qui sont représentatifs de la diversité canadienne.

À mesure qu'elles se présentent, les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site Web des nominations approuvées par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent soumettre une demande en ligne.

