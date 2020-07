Le gouvernement du Canada surveille la réduction du prix des forfaits sans fil





OTTAWA, ON, le 28 juill. 2020 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les fournisseurs de services de télécommunication et leurs employés de première ligne continuent d'offrir les services essentiels auxquels les Canadiens se fient pour rester branchés. Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens dépendent des services de télécommunication pour travailler, s'instruire et obtenir des services financiers et de santé, ce qui rend essentiel l'accès à des services abordables de grande qualité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada maintient son engagement de faire réduire de 25 % le prix de forfaits sans fil populaires au cours des deux prochaines années et d'accroître la concurrence. Le gouvernement s'est également engagé à suivre de près les progrès réalisés à cet égard.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé la publication du premier rapport trimestriel sur les prix des forfaits de données de 2 Go à 6 Go qui porte sur la période de février à juin 2020. La surveillance des prix se poursuivra, et les données sur les forfaits de données sans fil seront mises à jour aux trois mois.

Au cours des deux prochaines années, on s'attend à ce que les trois grands fournisseurs de service sans fil et leurs marques connexes, qui comptent pour 90 % du marché national, offrent des forfaits de 2 Go à 6 Go qui seront 25 % moins chers.

Si de tels forfaits ne sont pas offerts aux Canadiens pendant cette période, le gouvernement examinera la possibilité de prendre des mesures réglementaires pour accroître davantage la concurrence et ainsi contribuer à faire réduire le prix des forfaits.

Citations

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, nous demeurons en contact avec les fournisseurs de services de télécommunication du Canada pour veiller à ce qu'ils maintiennent les services dont nous avons tous besoin pour rester branchés. Je tiens à les remercier, et à remercier leurs employés essentiels, pour les mesures qu'ils ont prises. Grâce à la dispense des frais d'utilisation excédentaire d'Internet à domicile, ainsi qu'à l'entretien, la réparation et la mise à niveau de leurs réseaux, ils aident les Canadiens à passer à travers de cette période difficile. C'est dans cette optique que notre gouvernement croit pouvoir continuer de collaborer avec les trois grands fournisseurs à la réduction de 25 % du prix de forfaits sans fil de gamme intermédiaire au cours des deux prochaines années. L'outil lancé aujourd'hui permettra de surveiller le progrès vers l'atteinte de cet objectif. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

En moyenne, les Canadiens ont utilisé environ 2,5 Go de données par mois en 2018.

données par mois en 2018. Le point de référence, c'est-à-dire les prix auxquels s'appliquera la réduction de 25 %, est établi en fonction des prix annoncés sur les sites Web des entreprises au début de 2020. Il s'agit de forfaits 4G/LTE postpayés de type « apportez votre appareil », avec appels et textos illimités ainsi que de 2 Go à 6 Go de données.

Au Québec, le prix des forfaits de 2 Go et de 4 Go de données est déjà inférieur au prix des forfaits de janvier 2020 (point de référence).

Liens connexes

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 28 juillet 2020 à 11:01 et diffusé par :