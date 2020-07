Out There First fait l'acquisition d'Alex Brands pour former la nouvelle société Alex Global Products





SADDLE BROOK, New Jersey, 28 juillet 2020 /CNW/ - La société Out There First est heureuse d'annoncer l'acquisition d'Alex Brands dans le cadre de la nouvelle société Alex Global ProductsMD.

Alex Global ProductsMD sera le nouveau domicile des plus importantes et des meilleures marques de la famille Alex, notamment Alex ToysMD, Scientific ExplorerMD, PoofMD, IdealMD, ZOOBMD et Backyard SafariMD.

Alex ToysMD est reconnu par des générations de parents pour ses produits robustes et de qualité, qui font partie d'un segment de développement amusant pour les enfants d'âge préscolaire et d'une ligne pour les préadolescents inspirée par la mode et la beauté. IdealMD est une marque classique qui remonte à 1903 et qui a établi la norme pour les jouets et les jeux depuis plus de 100 ans. PoofMD, dont les origines remontent au début des années 1980, est connue pour ses balles en mousse qui sont douces et sécuritaires, ainsi que pour d'autres jeux sportifs classiques.

La famille de marques d'Alex Global ProductsMD comprendra également des marques primées et de premier plan de l'industrie telles que Scientific ExplorerMD, Backyard SafariMD et ZOOBMD, qui mettent l'accent sur l'éducation, l'ingénierie et les activités ludiques.

«?Nous sommes très heureux de nous joindre à la famille des entreprises "Out There First". Depuis des décennies, notre portefeuille de marques emblématiques a créé un environnement d'apprentissage amusant pour les enfants de tous âges?», a déclaré Keith Gammon, directeur général d'Alex Global Products. «?Il existe une forte complémentarité culturelle entre nos deux entreprises et nous sommes ravis de pouvoir tirer parti de notre talent d'envergure mondiale grâce au pouvoir d'achat et à l'efficacité opérationnelle de "Out There First" pour générer un chiffre d'affaires important et une croissance profitable dans tous les domaines d'activité stratégique (DAS).?»

À propos d'Alex Global Products

Alex Global Products est une entreprise de jouets avec une équipe d'experts et d'innovateurs, dirigée par Keith Gammon, un vétéran de l'industrie du jouet. Toujours prête à réinventer le jeu avec des marques emblématiques, la société propose une large gamme de biens de consommation, notamment des objets d'artisanat, des jouets pour enfants d'âge préscolaire, des jouets pour le bain, des jeux de plein air, des trousses scientifiques et bien plus encore?! Le siège social de l'entreprise est situé dans le New Jersey.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1219947/Alex_Global_Products_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1219948/Out_There_First_Logo.jpg

