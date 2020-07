Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures de transport en commun durables pour soutenir les résidents de Sault Ste. Marie





SAULT STE. MARIE, ON, le 28 juill. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont les principales priorités des gouvernements du Canada et de l'Ontario. La pandémie de COVID-19 n'a pas seulement affecté la santé personnelle des Canadiens, elle a un effet marqué sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Les investissements stratégiques dans les infrastructures de transport en commun sont importants pour bâtir des collectivités durables. Ces investissements favorisent un environnement sain et aident les Ontariens à se rendre au travail, à l'école et sur les lieux de services essentiels.

Terry Sheehan, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedNor), et député de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Stephen Crawford, député provincial d'Oakville et adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Christian Provenzano, maire de la Ville de Sault Ste. Marie, ont annoncé aujourd'hui le financement de six projets de transport en commun.

Ces investissements comprennent l'achat de 22 autobus pour remplacer des véhicules du parc existant. On remplacera et améliorera les boîtes de perception et les systèmes automatiques de localisation et d'appel des véhicules, ce qui permettra d'équiper les 39 véhicules du parc d'une connexion Wi-Fi et d'un système d'annonce des prochains arrêts.

De plus, on déplacera le terminal d'autobus du centre-ville puisqu'on construira une nouvelle annexe au bâtiment principal du service de transport en commun. Ce nouveau bâtiment comprendra une aire d'attente sûre et confortable pour les usagers, et on y trouvera une concession et des toilettes publiques. Un nouveau point de correspondance dans le nord de la ville permettra aux usagers de transport en commun de changer d'autobus dans cette zone sans avoir à se rendre au centre-ville. On achètera jusqu'à 25 abribus pour remplacer de vieux abribus et on remplacera deux véhicules utilisés par les superviseurs et les mécaniciens afin de leur permettre de résoudre les problèmes liés au transport en commun rapidement et efficacement.

Ensemble, ces projets permettront d'améliorer la capacité et la qualité du réseau de transport en commun, ainsi que de réduire les coûts d'entretien.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,5 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 4,5 millions de dollars aux projets, tandis que la Ville de Sault Ste. Marie leur consacre plus de 3,4 millions de dollars.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans des réseaux de transport en commun modernes pour bâtir des collectivités durables et saines. De nombreux résidents de Sault Ste. Marie dépendent du transport en commun pour se rendre au travail ou à l'école, et pour avoir accès aux services dont ils ont besoin chaque jour. Les investissements consentis aujourd'hui aideront à transformer le réseau de transport en commun de la ville, en le rendant plus accessible pour les résidents pendant de nombreuses années. »

Terry Sheehan, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedNor), et député de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Aujourd'hui, l'Ontario investit plus de 4,5 millions de dollars pour soutenir les infrastructures locales de transport en commun desservant les résidents de Sault Ste. Marie. Au moment où l'on commence à rouvrir notre économie, l'approbation de ces projets d'infrastructure de transport en commun et cet investissement conjoint de l'Ontario, du gouvernement fédéral et de la Ville de Sault Ste. Marie aideront à relancer la reprise locale et à créer des emplois dont on a grandement besoin. Je suis très heureux que Sault Ste. Marie puisse maintenant aller de l'avant avec ces projets prioritaires locaux et offrir de meilleures infrastructures de transport en commun à la collectivité. »

Stephen Crawford, député provincial d'Oakville et adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Le transport en commun est l'un des plus importants services offerts par la Ville, et le personnel continue de travailler dur pour fournir un service qui répond aux besoins des usagers. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour son soutien. La Ville a la responsabilité de soutenir le déplacement des gens partout à Sault Ste. Marie, et ce soutien nous aide à nous acquitter de cette responsabilité. »

Christian Provenzano, maire de la Ville de Sault Ste. Marie

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 28,7 milliards de dollars appuient des projets de transport en commun, ce qui comprend 5 milliards de dollars disponibles pour des investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

En Ontario , le gouvernement du Canada a investi plus de 7,7 milliards de dollars dans plus de 2 500 projets d'infrastructure dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada .

, le gouvernement du Canada a investi plus de 7,7 milliards de dollars dans plus de 2 500 projets d'infrastructure dans le cadre du plan d'infrastructure . L' Ontario investit plus de 7,3 milliards de dollars dans les infrastructures de transport en commun partout dans la province sur une période de 10 ans dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Produit connexe

Document d'information

Le Canada et l'Ontario investissent dans des infrastructures de transport en commun durables pour soutenir les résidents de Sault Ste. Marie

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à six projets de transport en commun de la Ville de Sault Ste. Marie, en Ontario, dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Ces investissements permettront de favoriser des collectivités plus saines et plus durables.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,5 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun (VITC). Le gouvernement de l'Ontario alloue plus de 4,5 millions de dollars aux projets, tandis que la Ville de Sault Ste. Marie leur consacre plus de 3,4 millions de dollars.*

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal / Autre Achat de matériel roulant - Autobus L'achat de 22 nouveaux autobus sur plusieurs années permettra de réduire l'âge moyen des véhicules du parc et de diminuer les coûts d'entretien et de réparation. Le réseau de transport en commun sera ainsi plus efficace et plus fiable. 3 670 000 $ 3 058 027,50 $ 2 446 972,50 $ Amélioration de la technologie à bord des autobus - Boîtes de perception et localisateurs automatiques des véhicules Le remplacement et l'amélioration de la technologie de perception et de localisation automatique des véhicules (AVL) dans les 39 autobus de transport en commun permettront de s'assurer que toutes les capacités technologiques sont conformes aux normes de l'industrie. Ces changements amélioreront l'efficacité et l'accessibilité du réseau de transport en commun pour les passagers. 750 000 $ 499 950 $ 250 050 $ Construction d'un point de correspondance au nord de la ville (arrêt) La construction d'une nouvelle station d'autobus dans le nord de Sault Ste. Marie permettra aux usagers du transport en commun d'effectuer des correspondances vers d'autres lignes d'autobus sans avoir à se rendre au centre-ville. Cela fera gagner du temps aux usagers, en plus d'améliorer la capacité et la qualité du réseau de transport en commun, et d'en faciliter l'accès. 200 000 $ 166 650 $ 133 350 $ Relocalisation du terminal du centre-ville La relocalisation du terminal d'autobus dans le centre-ville permettra d'améliorer la sécurité des passagers et l'accès au transport en commun et aux installations, en plus de garantir un service de transport en commun de meilleure qualité et plus pratique. 800 000 $ 666 600 $ 533 400 $ Remplacement d'abribus L'installation d'un maximum de 25 nouveaux abribus permettra de remplacer de vieilles infrastructures et d'offrir aux passagers une meilleure accessibilité. Cela permettra également d'améliorer la qualité et la sécurité du réseau de transport en commun, ainsi que d'en améliorer l'accès. 100 000 $ 83 325 $ 66 675 $ Remplacement des véhicules des superviseurs du service de transport en commun Le remplacement de deux véhicules utilisés par les superviseurs et les mécaniciens permettra la résolution rapide et efficace des problèmes de transport en commun. La qualité du service de transport en commun sera améliorée et il sera plus sûr. 40 000 $ 33 330 $ 26 670 $

* Les gouvernements fédéral et provincial versent chacun leur part maximale au titre des coûts admissibles pour ces projets, soit 40 % et 33,33 % respectivement, conformément aux exigences de l'entente bilatérale intégrée Canada-Ontario. Pour le projet d'amélioration de la technologie à bord des autobus, soit les boîtes de perception et les localisateurs automatiques des véhicules, la contribution du gouvernement fédéral représente 50 %. Les contributions des bénéficiaires peuvent couvrir à la fois les coûts admissibles et les coûts non admissibles des projets. Les coûts non admissibles sont les dépenses pour lesquelles les municipalités ont choisi de ne pas demander de remboursement ou qui ne peuvent être remboursées (p. ex. l'achat de propriétés, les frais généraux). Le partage des coûts peut varier en fonction du bénéficiaire, par exemple dans le cas des collectivités des Premières Nations.

Liens connexes

