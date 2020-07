Shanghai Electric fait état des perspectives du marché de l'énergie éolienne de la Chine lors d'un entretien avec BloombergNEF





SHANGHAI, 28 juillet 2020 /CNW/ - Alors que la première turbine éolienne extracôtière de 8 MW de la Chine munie de la technologie « black start » a été récemment mise en service, Shanghai Electric (SHA : 601727/HK : 02727) a eu l'occasion de faire part à BloombergNEF de sa stratégie et de ses perspectives relativement au marché de l'énergie éolienne de la Chine, mais aussi de la progression de la société afin de fournir des systèmes à énergie éolienne plus fiables, plus robustes et plus stables dans le but de rendre l'économie de demain plus sécuritaire, plus durable et produisant moins de carbone.

En Chine, le marché des systèmes à énergie éolienne côtiers et extracôtiers accueille des « turbines de grande capacité et la transformation numérique », et Shanghai Electric « met au point une plate-forme de test et de vérification visant les turbines éoliennes extracôtières de 10 mégawatts et plus ainsi qu'un système intégré pour l'énergie renouvelable », a affirmé Pengju Kang, directeur de la stratégie numérique et directeur général de l'ingénierie à SEWPG (Shanghai Electric Wind Power Group) lors d'un entretien avec BloombergNEF.

En parlant de l'importance de ce grand projet lors de l'entretien, M. Kang a indiqué que Shanghai Electric profite de l'essor grandissant du marché chinois des turbines extracôtières. En effet, on prévoit que la puissance produite par la technologie éolienne injectée dans le réseau électrique bondira à 26 GW d'ici la fin de 2025, ce qui accélérera les travaux de R et D et permettra d'offrir les solutions énergétiques renouvelables de classe mondiale.

« Actuellement, nous créons une plate-forme de test et de vérification pour les turbines éoliennes extracôtières de 10 mégawatts et plus et nous étudions les possibilités que procurent la 5G et l'internet des objets industriel dans le but d'établir un système intégré pour l'énergie renouvelable qui conjugue l'énergie solaire et l'énergie éolienne ainsi que l'accumulation d'énergie », a déclaré Pengju Kang.

« La demande sera forte envers les unités flottantes du marché chinois de grande portée et de grand fond, car ces secteurs représentent plus de 80 % de l'ensemble des ressources éoliennes extracôtières. Nous cherchons à déterminer comment surmonter les défis techniques, qu'il s'agisse de la faible profondeur de l'eau pour l'utilisation de turbines flottantes ou encore du milieu marin de la zone maritime de grande portée et les puissants typhons », a-t-il ajouté.

SEWPG augmente également sa présence mondiale grâce à des unités spéciales personnalisées fondées sur les plates-formes de produits de 2,5 MW et de 4 MW pour les marchés étrangers de l'énergie éolienne côtière. La société conçoit à l'heure actuelle des modèles adaptés aux réseaux électriques étrangers de 60 Hz afin de satisfaire la demande régionale de pays comme le Japon, les États-Unis et le Canada.

Alors que les chaînes d'approvisionnement mondiales sont étroitement intégrées à l'écosystème d'énergie éolienne de la Chine, Shanghai Electric, un fournisseur de services pour l'ensemble du cycle de vie des systèmes à énergie éolienne, a établi des partenariats stratégiques avec des sociétés internationales visant pratiquement tous les segments de la chaîne de valeur, dont les génératrices, les multiplicateurs de vitesse, les paliers, les outils et les plates-formes numériques pour la R et D et la conception.

Shanghai Electric a enregistré la hausse de revenus la plus marquée des dernières années en ce qui concerne les sources d'énergie renouvelable, la croissance en glissement annuel s'établissant à 51 % de 2018 à 2019, alors qu'elle n'était que de 8,4 % pendant la même période pour l'énergie thermique. À la fin de juin, la société a annoncé son plan pour procéder à un premier appel public à l'épargne (IPO) visant Shanghai Electric Wind Power Group, sa division d'énergie éolienne.

