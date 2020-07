Avis aux médias - Lancement de la mission Mars 2020 de la NASA





LONGUEUIL, QC, le 28 juill. 2020 /CNW/ - Le lancement du rover Perseverance de la mission Mars 2020 est prévu pour le 30 juillet à 7 h 50 (HE) depuis la base aérienne du cap Canaveral, en Floride.

Le Canada prend part à ce nouveau chapitre passionnant de l'histoire de l'exploration de Mars. L'Agence spatiale canadienne (ASC) accorde un soutien financier au Pr Chris Herd (Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère, Université de l'Alberta), qui fait partie de l'équipe scientifique de la mission Mars 2020.

La mission vise à mieux comprendre la géologie et le climat de la planète rouge, et à y rechercher des traces de vie antérieure. C'est la toute première mission ayant pour but de prélever, sceller et stocker des échantillons de roches et de sol sur Mars pour un éventuel retour sur Terre.

Les représentants des médias peuvent communiquer avec le Bureau des relations avec les médias de l'ASC à l'adresse asc.medias-media.csa@canada.ca pour solliciter une entrevue avec un expert de l'ASC.

Séance d'information à l'attention des médias

La NASA tiendra une séance d'information à l'attention des médias pour faire le point sur les activités à venir. La séance sera retransmise sur les deux chaines de NASA TV (en anglais). Les représentants des médias qui souhaitent participer par téléphone doivent en faire la demande par courriel à l'adresse ksc-newsroom@mail.nasa.gov au plus tard une heure avant la séance.

Date : 28 juillet 2020



Heure : 14 h (HE)



Qui : Chris Herd, scientifique participant à la mission de retour d'échantillons martiens, Université de l'Alberta

Thomas Zurbuchen, administrateur associé, Direction des missions scientifiques, NASA

David Parker, directeur, Missions d'exploration habitées et robotisées, Agence spatiale européenne

Jeff Gramling, directeur, Programme de retour d'échantillons martiens, NASA

Julie Townsend, cheffe, Opérations de prélèvement et de stockage des échantillons, JPL

Lisa Pratt, agente, Protection planétaire, NASA

Lancement

Les représentants des médias peuvent regarder la retransmission en direct du lancement sur la chaine NASA TV (en anglais).

Date : 30 juillet 2020



Heure : 7 h (HE) (début de la diffusion)

Plus de détails

Site Web : http://asc-csa.gc.ca

