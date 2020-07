RBC devient la première banque canadienne à signer une convention d'achat d'énergie renouvelable à long terme





Au titre de cette convention d'achat d'énergie comptant parmi les plus importantes de l'histoire du Canada, un nouveau projet d'énergie solaire de 39 MW approvisionnera RBC en énergie propre et renouvelable

TORONTO, le 28 juill. 2020 /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui l'établissement d'un partenariat officiel avec Bullfrog Power, une filiale de Spark Power, et BluEarth Renewables en vue d'une convention d'achat d'énergie renouvelable à long terme, une première pour une institution financière canadienne. À compter d'avril 2021, la convention d'achat d'énergie appuiera directement la construction de deux nouvelles centrales solaires à des fins commerciales dans le comté de Forty Mile, en Alberta.

Les centrales solaires, de 19 MW et de 20 MW, devraient créer plus de 300 nouveaux emplois dans le secteur de la construction et injecter 70 millions de dollars dans l'économie de l'Alberta. Ensemble, elles fourniront environ 80 000 MWh d'énergie renouvelable au réseau de distribution d'électricité de l'Alberta chaque année, soit assez pour alimenter plus de 6 400 maisons. D'une superficie de 300 acres, l'équivalent de 170 terrains de soccer, elles figureront au nombre des centrales solaires les plus imposantes au pays.

« Nous sommes fiers d'être la première banque canadienne à signer une convention d'achat d'énergie renouvelable à long terme, démontrant ainsi notre engagement envers l'énergie propre et durable, a déclaré Scott Foster, premier vice-président et chef mondial, Services immobiliers RBC. Cette convention et notre partenariat avec Bullfrog Power et BluEarth Renewables de façon générale contribueront à aider notre clientèle et les collectivités dans les régions où nous vivons et travaillons à faire la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et une croissance économique propre. Nous sommes heureux d'occuper une position de chef de file dans ce secteur et de continuer à appuyer l'innovation axée sur l'environnement. »

La relation qu'entretiennent RBC et Bullfrog Power remonte à 2005, année où RBC est devenue le premier acheteur important d'énergie renouvelable de Bullfrog Power. À ce jour, RBC a acheté près de 200 000 MWh d'énergie renouvelable à Bullfrog Power. Au milieu de 2019, les deux organisations ont formé un partenariat d'achat, une stratégie émergente qui favorise l'accès à des projets plus importants, la réalisation d'économies d'échelle et le partage des coûts associés à la signature de la convention.

« Les conventions d'achat d'énergie constituent le moyen le plus efficace d'accroître l'énergie renouvelable au Canada, a affirmé Sean Drygas, président de Bullfrog Power. Nous recommandons à nos clients de signer leur propre convention d'achat d'énergie. La conclusion de la nôtre fait foi de la confiance que nous vouons à cette approche. Nous sommes fiers d'appuyer le projet solaire Burdett et Yellow Lake de BluEarth, et sommes ravis de le faire aux côtés de RBC, championne de longue date de l'énergie verte. »

La relation entre RBC et BluEarth Renewables a commencé en 2014, lorsque RBC a participé au financement d'un projet de BluEarth. Depuis lors, RBC Marchés des Capitaux a offert des conseils financiers à BluEarth à l'occasion de deux acquisitions et s'est également occupée du montage et de la syndication du financement octroyé par la Banque pour permettre la réalisation de ces opérations.

« Nous sommes fiers de nous associer à RBC et à Bullfrog, des organismes déterminés à bâtir un avenir durable et à prendre des mesures de lutte contre les changements climatiques, a déclaré Grant Arnold, président et chef de la direction de BluEarth Renewables. BluEarth a produit une liste des conditions relative à ce projet en 2019 et, malgré la COVID-19 et d'autres bouleversements du marché, les prix, les modalités et le calendrier ont été respectés. Ce partenariat démontre que l'énergie renouvelable peut être rentable dans un marché libre et que les conventions d'achat d'énergie peuvent faciliter le placement vert dans l'économie de l'Alberta. »

L'énergie achetée par RBC aux parcs solaires contribuera directement à l'atteinte de deux objectifs clés de la Stratégie climatique RBC : réduire de 70 % les émissions absolues de gaz à effet de serre produites par ses activités et porter la part de son approvisionnement en électricité provenant de sources renouvelables et non émettrices de GES à 100 % d'ici 2025. La Stratégie climatique RBC décrit la démarche adoptée par la Banque afin d'accélérer la croissance économique propre et de favoriser la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Les engagements de la stratégie comprennent l'investissement dans la technologie pour relever des défis environnementaux complexes, l'avancement de la gestion du risque climat, l'octroi de 100 milliards de dollars en financement durable d'ici 2025, et plus encore.

