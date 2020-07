Déclaration du ministre Guilbeault à l'occasion de la Journée de commémoration du Grand Dérangement





Aujourd'hui marque la Journée de commémoration du Grand Dérangement du peuple acadien

OTTAWA, ON, le 28 juill. 2020 /CNW/ - Il y a 265 ans, débutait un triste chapitre dans l'histoire du peuple acadien, celui du Grand Dérangement.

En effet, en 1755, environ 10 000 Acadiens et Acadiennes vivant sur leurs terres de la Nouvelle-France (aujourd'hui la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard) ont été déportés par les autorités britanniques.

La déportation a séparé de nombreuses familles, a été responsable de la mort de milliers d'Acadiens et Acadiennes, et a détruit la plupart des villages et habitations des familles acadiennes.

Ces familles ont été dispersées un peu partout sur la planète, par exemple en Louisiane, dans des colonies américaines ou encore en France. Malgré tout, le peuple acadien s'est fièrement redressé. Plusieurs familles sont revenues en Acadie, et leur descendance brille encore aujourd'hui, notamment sur les scènes artistique, culturelle, sportive.

Aujourd'hui, rendons hommage à ce peuple qui a su, contre vents et marées, se relever grâce à sa détermination, sa force et sa résilience. Honorons la mémoire des victimes du Grand Dérangement tout en soulignant l'histoire et le patrimoine du peuple acadien.

