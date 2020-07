Cellebrite ajoute une solution d'investigation des cryptomonnaies et de la blockchain à sa plateforme de veille numérique qui est à la pointe du secteur





La solution Crypto Tracer de Cellebrite offre aux enquêteurs un regard inédit sur les mouvements de cryptomonnaies

TYSONS CORNER, Virginie, 28 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Cellebrite, le leader mondial des solutions de veille numérique pour le secteur public et le secteur privé, a annoncé le lancement de Cellebrite Crypto Tracer, une nouvelle solution complète d'investigation des cryptomonnaies, conçue pour accélérer les investigations portant sur la technologie de la blockchain et les cryptomonnaies. Cette solution, qui fait appel à CipherTrace, est dotée d'outils puissants et faciles à utiliser, à des services d'investigation et à des programmes de formation conçus pour les enquêteurs, les analystes et les agents non techniques. Cette solution permet aux équipes d'obtenir en toute légalité des éléments de preuve et de pister les malfaiteurs qui utilisent le bitcoin et d'autres cryptomonnaies à des fins illicites, comme le blanchiment d'argent, le terrorisme, le trafic de stupéfiants et d'êtres humains, la vente d'armes et les logiciels rançonneurs.

Chaque année, on estime à 76 milliards de dollars le montant des activités illégales faisant intervenir le Bitcoin. Pratiquement cent pour cent des transactions sur le dark net, comme la vente de logiciels rançonneurs, de drogues illégales et de kits d'hameçonnage, font appel à des cryptomonnaies, en grande partie parce qu'il est facile de les utiliser en ligne et au-delà des frontières. Le recours aux cryptomonnaies chez les malfaiteurs a pu être facilité par leur sentiment d'anonymat. Les transactions sont enregistrées sur la blockchain, qui tient lieu de grand livre comptable public, permettant à quiconque de voir les transactions, mais pas l'identité de ceux qui exécutent ces transactions.

La solution Cellebrite Crypto Tracer :

La solution Cellebrite Crypto Tracer est conçue pour faire apparaître les transactions illicites faisant appel à des cryptomonnaies, et elle permet aux enquêteurs de regrouper et d'organiser des millions de références ouvertes et privées, de données de fraude et de renseignements humains, permettant ainsi d'obtenir un ensemble de données de plus de 522 millions de points attribuables. Ces points de données permettent aux enquêteurs de comprendre pleinement la durée de vie des transactions en cryptomonnaies, notamment d'où provenait l'argent et où il est allé, aussi bien dans les portefeuilles que sur les bourses. La cartographie des transactions et le niveau de risques à couleurs qui leur sont attribués permettent de visualiser et de comprendre les activités et de renforcer la capacité des enquêteurs à détecter les activités délictueuses principales et afférentes et leurs auteurs.

Faisant appel à CipherTrace Inspector, l'outil de veille des cryptomonnaies le plus complet au monde, la solution Cellebrite Crypto Tracer permet ce qui suit aux enquêteurs :

Utiliser un moteur de recherche de la blockchain : il suffit de saisir une adresse de cryptomonnaie ou un identifiant de transaction dans une barre de recherche intuitive qui remplira automatiquement les longues adresses.

il suffit de saisir une adresse de cryptomonnaie ou un identifiant de transaction dans une barre de recherche intuitive qui remplira automatiquement les longues adresses. Faire une notation des risques : dresser le profil de centaines d'échanges mondiaux, de distributeurs automatiques de billets, de mélangeurs, de systèmes de blanchiment d'argent, de services de jeux et d'adresses frauduleuses et attribuer des niveaux de risque aux transactions.

dresser le profil de centaines d'échanges mondiaux, de distributeurs automatiques de billets, de mélangeurs, de systèmes de blanchiment d'argent, de services de jeux et d'adresses frauduleuses et attribuer des niveaux de risque aux transactions. Faire apparaître une analyse profonde des risques potentiels : les utilisateurs non techniques peuvent visualiser les flux de transactions afin de suivre les parcours de l'argent virtuel sans qu'ils doivent être des experts des cryptomonnaies ou de la blockchain.

les utilisateurs non techniques peuvent visualiser les flux de transactions afin de suivre les parcours de l'argent virtuel sans qu'ils doivent être des experts des cryptomonnaies ou de la blockchain. Démontrer une attribution évoluée de haute qualité : les typologies d'entités de premier rang et les méthodes de collecte d'attributions sont facilement identifiables dans Inspector.

les typologies d'entités de premier rang et les méthodes de collecte d'attributions sont facilement identifiables dans Inspector. Exploiter une base de données massive sur les transactions : permet aux utilisateurs de comprendre les interactions à l'aide d'un puissant graphique qui suit la trace du flux des fonds dans la durée et via l'écosystème de la blockchain.

permet aux utilisateurs de comprendre les interactions à l'aide d'un puissant graphique qui suit la trace du flux des fonds dans la durée et via l'écosystème de la blockchain. Bénéficier de la gestion intégrée des dossiers : offre aux enquêteurs une manière pratique de sauver leurs recherches, de rejouer les fouilles, d'exporter les rapports d'investigation et de collaborer avec les autres personnes qui participent à l'investigation.

Cellebrite Crypto Tracer comprend également :

Services d'investigation des cryptomonnaies : l'équipe Cellebrite Advanced Services (CAS) mène des investigations au pénal et au civil sur les fraudes aux cryptomonnaies pour les services de répression et les entreprises. Les experts certifiés en criminalistique de Cellebrite emploient des techniques évoluées afin de mettre à nu les actes de cybercriminalité financière et les opérations frauduleuses en analysant les artéfacts de cryptomonnaies et en offrant aux équipes d'enquêteurs une documentation détaillée et des renseignements via des rapports au niveau des analystes.

Formation à l'investigation des cryptomonnaies : un cours de 3 jours consacré aux meilleures pratiques pour les technologies d'investigation des cryptomonnaies. Ce cours apprend aux enquêteurs comme utiliser CipherTrace Inspector afin d'obtenir et d'analyser des éléments de preuve concernant les personnes commettant des infractions en utilisant des cryptomonnaies.

« On suppose depuis longtemps que la blockchain et les transactions en cryptomonnaies sont indétectables et inconnues », explique Leeor Ben-Peretz, directeur de la stratégie chez Cellebrite. « C'est une erreur. En réalité, l'essence de la blockchain est de conserver une trace indélébile de chaque étape de chaque transaction. Nous permettons aux équipes d'enquêteurs d'extraire ces informations et d'utiliser la puissance de la veille numérique pour les aider à interpréter les données nécessaires pour détecter les activités illicites sur la blockchain et protéger les communautés. »

« Nous sommes très heureux de proposer nos meilleures capacités de traçage des cryptomonnaies et d'analytique de la blockchain afin de renforcer la veille numérique de Cellebrite, et ses services de formation et d'investigation », explique Stephen Ryan, directeur opérationnel de CipherTrace. « À l'heure où les malfaiteurs font de plus en plus souvent appel aux cryptomonnaies dans le cadre de leurs activités illicites, notre partenariat avec Cellebrite sera d'autant plus important pour rendre le monde numérique plus sûr. »

Pour plus d'informations sur Cellebrite Crypto Tracer, rendez-vous sur https://www.cellebrite.com/en/crypto-tracer/.

À propos de Cellebrite

Cellebrite est le leader mondial des solutions de renseignement numérique pour le marché des forces de l'ordre, des services publics et des entreprises. Cellebrite propose une suite complète de solutions logicielles innovantes et d'outils analytiques conçus pour accélérer les investigations numériques et répondre à la complexité croissante des problèmes de criminalité et de sécurité à l'ère numérique. Ayant gagné la confiance de milliers de grandes agences et entreprises dans plus de 150 pays, Cellebrite contribue à accomplir la mission commune qui consiste à créer un monde plus sûr. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cellebrite.com

À propos de CipherTrace

CipherTrace, une entreprise de premier plan dans la veille des cryptomonnaies, protège les établissements financiers contre les dangers du crypto-blanchiment et contribue à développer la crypto-économie en créant des actifs virtuels qui ont la confiance des pouvoirs publics et qui sont sûrs pour une adoption de masse. CipherTrace offre la veille des cryptomonnaies la plus complète au monde afin de détecter le blanchiment d'argent, d'éclairer les investigations par les services répressifs et de permettre une supervision par les autorités de réglementation. Les fondateurs de CipherTrace s'attachent à protéger le respect de la vie privée des consommateurs, tout en protégeant contre la finance illicite. Un immense savoir-faire dans la cybersécurité, la cybercriminalité, les paiements, les services bancaires, le cryptage et les monnaies virtuelles est au coeur même de l'offre commerciale de CipherTrace. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.CipherTrace.com ou suivez-nous sur Twitter @CipherTrace.

