Cellebrite ajoute à sa plate-forme de renseignements numériques à l'avant-garde de l'industrie une solution pour les enquêtes visant les cryptomonnaies et la chaîne de blocs





La solution Cellebrite Crypto Tracer offre aux enquêteurs un accès sans pareil aux échanges de monnaies cryptographiques

TYSONS CORNER, Virginie, 28 juillet 2020 /CNW/ - Cellebrite, le chef de file mondial des solutions d'information opérationnelle numérique pour les secteurs privé et public, annonce aujourd'hui le lancement de Cellebrite Crypto Tracer, une nouvelle solution complète d'enquête visant les cryptomonnaies conçue pour accélérer les investigations relatives à la technologie de chaîne de blocs et aux monnaies cryptographiques. Propulsée par CipherTrace, la solution procure des outils puissants et faciles d'utilisation, des services d'enquête ainsi que des programmes de formation destinés aux enquêteurs, aux analystes et aux agents non techniques. La solution permet aux équipes d'obtenir de manière légale des preuves et de retracer les criminels qui se servent du Bitcoin et d'autres cryptomonnaies pour mener des activités illicites, comme le blanchiment d'argent, le terrorisme, le trafic de drogues et la traite d'êtres humains, la vente d'armes et les stratagèmes axés sur des rançongiciels.

On estime que chaque année, 76 milliards $ d'activités illégales impliquent le Bitcoin. La presque totalité des transactions commerciales réalisées dans l'Internet clandestin, y compris la vente de rançongiciels, de drogues et de trousses d'hameçonnage, implique les cryptomonnaies. Cela s'explique largement par la facilité à effectuer les échanges en ligne et au-delà des frontières. La perception d'agir dans l'anonymat incite peut-être aussi les criminels à recourir davantage aux monnaies cryptographiques. Or, les transactions sont enregistrées dans la chaîne de blocs, qui est un grand livre public; quiconque peut consulter le registre des transactions sans qu'il soit possible de déterminer l'identité des parties en cause.

La solution Cellebrite Crypto Tracer :

La solution Cellebrite Crypto Tracer est conçue pour mettre en évidence les transactions illicites impliquant les cryptomonnaies et pour permettre aux enquêteurs de regrouper et d'organiser des millions de références privées et libres, de données mensongères et de renseignements humains, ce qui procure un ensemble de données comptant plus de 522 millions de points attribuables. Grâce à ces points de données, les enquêteurs peuvent examiner la durée des transactions de cryptomonnaies, y compris la provenance de l'argent et sa destination, et ce, tant dans les porte-monnaie que dans les échanges. La représentation graphique des transactions et leur classement par code de couleurs selon le niveau de menace améliorent la compréhension et la visualisation des activités et accélèrent la capacité des enquêteurs à découvrir les activités criminelles primaires ainsi que leurs auteurs.

Propulsée par CipherTrace Inspector, l'outil de renseignements le plus complet au monde en matière de cryptomonnaies, la solution Cellebrite Crypto Tracer permet aux enquêteurs de :

Utiliser un moteur de recherche pour la chaîne de blocs : Il leur suffit de saisir l'adresse d'une cryptomonnaie ou un identifiant de transaction dans une barre de recherche intuitive qui complète automatiquement les adresses longues.

Il leur suffit de saisir l'adresse d'une cryptomonnaie ou un identifiant de transaction dans une barre de recherche intuitive qui complète automatiquement les adresses longues. Établir une cote de risque : Ils peuvent cataloguer des centaines d'échanges mondiaux, de guichets automatiques bancaires, de mélangeurs de transactions, de systèmes de blanchiment d'argent, de services de jeux et d'autres adresses criminelles connues, et aussi définir le niveau de risque des transactions.

Ils peuvent cataloguer des centaines d'échanges mondiaux, de guichets automatiques bancaires, de mélangeurs de transactions, de systèmes de blanchiment d'argent, de services de jeux et d'autres adresses criminelles connues, et aussi définir le niveau de risque des transactions. Afficher une analyse approfondie des risques : Les utilisateurs non techniques peuvent visualiser le déroulement des transactions et suivre l'argent virtuel à la trace sans être un expert de la chaîne de blocs et des cryptomonnaies.

Les utilisateurs non techniques peuvent visualiser le déroulement des transactions et suivre l'argent virtuel à la trace sans être un expert de la chaîne de blocs et des cryptomonnaies. Faire la démonstration d'une attribution sophistiquée de haute qualité : Les méthodes de collecte de l'attribution et la classification des entités supérieures sont facilement identifiables avec Inspector.

Les méthodes de collecte de l'attribution et la classification des entités supérieures sont facilement identifiables avec Inspector. Tirer parti d'une banque de données transactionnelles massive : Les utilisateurs sont en mesure de comprendre les interactions grâce à un graphique éloquent qui retrace le mouvement des fonds au fil du temps et dans l'écosystème de la chaîne de blocs.

Les utilisateurs sont en mesure de comprendre les interactions grâce à un graphique éloquent qui retrace le mouvement des fonds au fil du temps et dans l'écosystème de la chaîne de blocs. Mener leurs activités avec l'intégration du processus de gestion du dossier : Les enquêteurs disposent d'un moyen pratique d'enregistrer leurs recherches, de relancer des requêtes, d'exporter des rapports d'enquête et de collaborer avec les autres personnes participantes.

La solution Cellebrite Crypto Tracer inclut aussi :

Des services d'enquête visant les cryptomonnaies : L'équipe CAS (Cellebrite Advanced Services) mène des enquêtes criminelles et civiles antifraude en lien avec les monnaies cryptographiques pour le compte des forces de l'ordre et d'entreprises. Les experts certifiés en criminalistique de Cellebrite utilisent des techniques sophistiquées pour mettre en lumière la cybercriminalité financière et les stratagèmes frauduleux en analysant les artéfacts de cryptomonnaies et en fournissant aux équipes d'enquête de la documentation détaillée et des constatations précises par l'entremise de rapports de niveau analyste.

Des formations d'enquête visant les cryptomonnaies : Il s'agit d'une formation de 3 jours portant sur les pratiques d'excellence encadrant les techniques d'enquête sur les monnaies cryptographiques. Les enquêteurs apprennent à utiliser CipherTrace Inspector afin d'obtenir et d'analyser des preuves relatives aux malfaiteurs se servant des cryptomonnaies pour commettre des crimes.

« On a longtemps cru que les transactions faites par l'entremise des monnaies cryptographiques et de la chaîne de blocs étaient anonymes et ne laissaient aucune trace », soutient Leeor Ben-Peretz, chef de la stratégie à Cellebrite. « Cette perception est erronée. Dans les faits, l'essence même de la chaîne de blocs est d'établir un registre indélébile à chacune des étapes d'une transaction. Nous permettons aux équipes d'enquêteurs d'extraire ces renseignements et de tirer parti de la puissance de l'information opérationnelle numérique afin de les aider à interpréter les données dont ils ont besoin pour reconnaître les activités illicites dans la chaîne de blocs et protéger la population. »

« Nous sommes ravis d'offrir les meilleures capacités de leur catégorie en ce qui concerne l'analyse de la chaîne de blocs et la traçabilité des monnaies cryptographiques afin de rehausser l'information opérationnelle numérique tout comme les services de formation et d'enquête de Cellebrite », affirme Stephen Ryan, directeur de l'exploitation à CipherTrace. « Comme les criminels utilisent de plus en plus les cryptomonnaies pour mener leurs activités illégales, notre partenariat avec Cellebrite est encore plus important pour rendre l'univers numérique plus sûr. »

Pour en apprendre plus à propos de Cellebrite Crypto Tracer, veuillez consulter le https://www.cellebrite.com/en/crypto-tracer/.

À propos de Cellebrite

Cellebrite est le chef de file mondial en matière de solutions d'information opérationnelle numérique pour les organisations gouvernementales, les entreprises et les forces de l'ordre. Cellebrite offre une suite complète de solutions logicielles innovantes, d'outils d'analyse et de formations conçus pour accélérer les enquêtes numériques et réduire la complexité croissante des défis que posent la sécurité et la résolution de crimes à l'ère numérique. Des milliers de sociétés et d'organismes de premier plan répartis dans plus de 150 pays se fient à Cellebrite, qui les aide à remplir une mission conjointe, soit créer un monde plus sûr. Pour en apprendre plus, visitez-nous à l'adresse www.cellebrite.com.

À propos de CipherTrace

CipherTrace est une société de premier plan en matière de renseignements visant les cryptomonnaies qui protège les institutions financières contre les risques de blanchiment de monnaies cryptographiques et aide à développer la cryptoéconomie en assurant la légitimité des actifs virtuels pour le compte des gouvernements et la sûreté de ces actifs afin qu'ils soient adoptés à grande échelle. CipherTrace fournit les renseignements les plus complets au monde à propos des cryptomonnaies afin de détecter le blanchiment d'argent, de contribuer aux enquêtes des forces de l'ordre et de permettre la surveillance réglementaire. Les fondateurs de CipherTrace se consacrent à préserver la vie privée des consommateurs tout en les protégeant contre les transactions financières illicites. Les produits commerciaux de CipherTrace reposent sur une vaste expertise en matière de cybersécurité, de cybercriminalité, de paiement, de transaction bancaire, de cryptage et de monnaies virtuelles. Pour obtenir plus d'information, consultez le www.CipherTrace.com ou suivez-nous sur Twitter @CipherTrace.

Personnes-ressources :

Olga Shmuklyer, vice-présidente directrice

Fusion PR

Cellulaire : (917) 715-0329

Cellebrite@FusionPR.com

Adam Jaffe, vice-président des communications

mondiales, Cellebrite

Cellulaire : +1 609 502 6889

Adam.Jaffe@cellebrite.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1193846/Cellebrite_Logo.jpg

SOURCE Cellebrite

Communiqué envoyé le 28 juillet 2020 à 08:00 et diffusé par :