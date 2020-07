Le technopôle de Chengdu a enregistré une augmentation de 7 % de sa valeur ajoutée industrielle au cours du premier semestre





CHENGDU, Chine, 28 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Au cours du premier semestre de l'année, le technopôle de Chengdu (Chengdu Hi-tech Zone) a obtenu une récompense fructueuse en termes de valeur ajoutée industrielle, estimée à 119,14 milliards RMB, ce qui représente une augmentation de 7,0 % en glissement annuel.

Pendant le premier semestre de l'année, le technopôle de Chengdu a atteint un volume total d'importations et d'exportations du commerce extérieur de 240,35 milliards RMB, soit une augmentation de 26,2 % en glissement annuel.

Créé en 1988 et agréé dans le cadre de la première série de technopôles nationaux en 1991, le technopôle de Chengdu est la première zone pilote nationale indépendante pour l'innovation en Chine occidentale. Il fait l'objet d'une construction accélérée et se transforme en une zone pilote nationale pour les projets de grande qualité et en un parc industriel high-tech de premier rang mondial.

Les trois piliers que sont l'information électronique, la biologie et la nouvelle économie continuent de croître à un rythme soutenu.148 entreprises industrielles de l'information électronique, réalisant individuellement un chiffre d'affaires annuel supérieur à 20 millions de yuans (« above designated scale »), ont généré une valeur de production de 161,89 milliards RMB, soit une augmentation de 15,3 % en glissement annuel.

Depuis le début de l'épidémie, le technopôle de Chengdu a coordonné des entreprises biomédicales innovantes au sein de sa région administrative pour mener des recherches scientifiques et technologiques, dans le but de coordonner et de guider les entreprises concernées dans leur processus d'accélération de la production de matériel de prévention et de contrôle de l'épidémie. La valeur de la production de la bio-industrie a augmenté de 10,3 % par rapport à l'année dernière.

Les nouveaux kits de tests d'acide nucléique et d'anticorps pour le coronavirus de Maccura ont successivement obtenu des certificats d'enregistrement de dispositifs et d'instruments médicaux délivrés par la State Drug Administration. « Quatre kits de tests ont été certifiés par l'Union européenne et l'un des kits s'est vu octroyer une autorisation pour une utilisation d'urgence de la FDA. Nos produits sont vendus dans plus de 40 pays », a déclaré qui de droit chez Maccura.

Le CDHT Southern Park constitue la principale plateforme pour les nouvelles économies de Chengdu. Au cours du premier semestre, le chiffre d'affaires des entreprises de services Internet et de services connexes, de logiciels et de technologies de l'information situées dans le technopôle de Chengdu a augmenté de 23,8 % et a ainsi directement entraîné la croissance des entreprises « above designated scale » de services de 11,1 points de pourcentage.

Le technopôle de Chengdu respecte à la fois le contrôle de l'épidémie et le développement économique et social, en aidant de manière personnalisée les entreprises à résoudre les problèmes et en encourageant en même temps les entreprises à marquer de nouveaux points de croissance. Par ailleurs, le gouvernement a également lancé une série de politiques et de mesures telles que le soutien financier, les aides au loyer et le recrutement de talents pour atténuer les difficultés des entreprises.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1220424/Chengdu_Hi_Tech_Zone.jpg

Communiqué envoyé le 28 juillet 2020 à 07:33 et diffusé par :