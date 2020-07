Gestion de placements Manuvie annonce des modifications à certains organismes de placement collectif et fonds à capital fixe





En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 28 juill. 2020 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui des modifications proposées à ses plateformes d'organismes de placement collectif et de fonds à capital fixe, sous réserve de l'obtention des approbations requises des organismes de réglementation et des porteurs de titres. Ces modifications aideront à simplifier nos plateformes de placements sous gestion active et à faire progresser notre engagement à offrir des produits diversifiés affichant un excellent rendement pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs.

Vote des porteurs de titres sur une fusion de fonds proposée

Dissolution de certains organismes de placement collectif

Dissolution de certains fonds à capital fixe

Modifications apportées au Fonds équilibré d'appréciation Manuvie et à la Catégorie équilibrée d'appréciation Manuvie

Fermeture des séries de certains fonds à des fins de nouvelles souscriptions

Vote des porteurs de titres sur une fusion de fonds proposée

Gestion de placements Manuvie propose de fusionner les fonds suivants le 23 octobre 2020 ou vers cette date. La fusion proposée est conçue pour simplifier la plateforme de Manuvie pour les conseillers et les investisseurs. À l'heure actuelle, les deux fonds sont sous-conseillés par Manulife Investment Management (U.S.) LLC.

Fonds en dissolution Fonds prorogé Fonds de revenu à taux variable Manuvie Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie

Sous réserve de l'approbation de la fusion et de sa mise en oeuvre, les frais de gestion par défaut de la série I du fonds prorogé seront réduits et passeront de 0,75 % à 0,72 % à la date de la fusion.

La fusion proposée sera réalisée dans le cadre d'une opération imposable et nécessitera l'approbation des organismes de réglementation ainsi que l'approbation des porteurs de titres du fonds en dissolution. Le comité d'examen indépendant des fonds a passé en revue la fusion proposée et a conclu qu'elle aboutit à un résultat juste et raisonnable pour les fonds.

Les porteurs de titres du fonds en dissolution recevront un avis de convocation et une circulaire de sollicitation de procurations de la direction à l'égard de cette proposition, en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières applicables. Les approbations requises des porteurs de titres seront demandées à une assemblée extraordinaire qui sera tenue virtuellement le 1er octobre 2020 ou vers cette date pour les porteurs de titres inscrits au 21 août 2020.

Dissolution de certains organismes de placement collectif

Avec prise d'effet le 19 octobre 2020 ou vers cette date, Gestion de placements Manuvie procédera à la dissolution des fonds suivants et à la distribution du produit aux porteurs de titres inscrits à cette date. Sont visés par les dissolutions proposées :

Catégorie de croissance de dividendes canadiens Manuvie

Catégorie d'occasions de croissance Manuvie

Catégorie de rendement à court terme Manuvie

Le Programme de placements fondé sur les objectifs sera terminé, y compris ses fonds sous-jacents : Portefeuille Alpha Diversifié Manuvie, Fonds à revenu fixe quantitatif 2022 Manuvie, Fonds à revenu fixe quantitatif 2027 Manuvie, Fonds à revenu fixe quantitatif 2032 Manuvie, Fonds à revenu fixe quantitatif 2037 Manuvie, Fonds à revenu fixe quantitatif 2042 Manuvie, Fonds de revenu 2022 Manuvie, Fonds de revenu 2027 Manuvie, Fonds de revenu 2032 Manuvie, Fonds de revenu 2037 Manuvie, Fonds de revenu 2042 Manuvie, Fonds de revenu 2047 Manuvie, Fonds de revenu 2052 Manuvie, Fonds de revenu 2057 Manuvie, Fonds de revenu 2062 Manuvie et Fonds de revenu 2067 Manuvie

Les titres visés par le prospectus des fonds ne sont plus offerts à des fins de nouvelles souscriptions avec prise d'effet à 16 h (HE) le 28 juillet 2020, y compris en ce qui a trait aux souscriptions effectuées par l'intermédiaire de régimes de placement réguliers. Les investisseurs visés sont invités à communiquer avec leur conseiller pour discuter des incidences financières et fiscales de ces modifications apportées aux fonds et des options qui s'offrent à eux, notamment la possibilité d'échanger leurs actifs contre des titres d'un autre organisme de placement collectif de Manuvie qui répond le mieux à leurs propres besoins en placement et circonstances, avant la date de dissolution.

Dissolution de certains fonds à capital fixe

Avec prise d'effet le 30 septembre 2020 ou vers cette date, Gestion de placements Manuvie a l'intention de procéder à la dissolution des fonds à capital fixe suivants (les « Fonds à capital fixe ») et à la distribution, le 7 octobre 2020 ou vers cette date, du produit tiré de la dissolution aux porteurs de parts. Sont visés par les dissolutions proposées :

Fonds de prêts privilégiés à taux variable Manuvie

Fiducie de banques régionales américaines Manuvie

Les porteurs de parts de catégorie A (TSX : MBK.UN) et de parts de catégorie U de la Fiducie de banques régionales américaines Manuvie et les porteurs de parts de catégorie A (TSX : MFR.UN) et de parts de catégorie U du Fonds de prêts privilégiés à taux variable Manuvie n'auront aucune mesure à prendre relativement à la dissolution proposée des Fonds à capital fixe. Dans le cadre de la dissolution proposée :

Le gestionnaire demandera la radiation des parts de catégorie A de chaque Fonds à capital fixe de la cote de la Bourse de Toronto à la fermeture des bureaux le 30 septembre 2020 ou vers cette date.

à la fermeture des bureaux le 30 septembre 2020 ou vers cette date. Sans tenir compte du produit tiré de la dissolution, il est prévu que chaque Fonds à capital fixe versera également sa distribution mensuelle régulière pour le mois prenant fin le 30 septembre 2020, de la façon suivante :

Fonds Symbole à

la TSX Montant de la

distribution (par

part) Date de clôture des

registres Date de

versement Fiducie de banques régionales américaines Manuvie (catégorie A) MBK.UN 0,04160 $ 30 septembre 2020 7 octobre 2020 Fiducie de banques régionales américaines Manuvie (catégorie U) Non inscrit 0,04160 $ US 30 septembre 2020 7 octobre 2020 Fonds de prêts privilégiés à taux variable Manuvie (catégorie A) MFR.UN 0,05625 $ 30 septembre 2020 7 octobre 2020 Fonds de prêts privilégiés à taux variable Manuvie (catégorie U) Non inscrit 0,05625 $ US 30 septembre 2020 7 octobre 2020

Conformément à la déclaration de fiducie respective de chaque Fonds à capital fixe, le gestionnaire distribuera les actifs de chaque Fonds à capital fixe, le montant de la distribution correspondant à une tranche proportionnelle du reliquat de l'actif de la catégorie pertinente de parts après le paiement ou la comptabilisation de l'ensemble des dettes, des frais, des passifs et des frais de dissolution de chaque Fonds à capital fixe. Le versement du produit de dissolution définitif sera effectué le 7 octobre 2020 ou vers cette date aux porteurs véritables de ces parts par l'entremise de Services de dépôt et de compensation CDS inc.

Modifications apportées au Fonds équilibré d'appréciation Manuvie et à la Catégorie équilibrée d'appréciation Manuvie

Avec prise d'effet le 4 août 2020 ou vers cette date, les personnes suivantes seront ajoutées à titre de gestionnaires de portefeuille du Fonds équilibré d'appréciation Manuvie et de la Catégorie équilibrée d'appréciation Manuvie et seront responsables, avec les gestionnaires de portefeuille déjà nommés, des décisions en matière de placement quotidiennes des fonds :

Daniel S. Janis, III , directeur général principal et gestionnaire de portefeuille principal, Manulife Investment Management (US) LLC

, directeur général principal et gestionnaire de portefeuille principal, Manulife Investment Management (US) LLC Thomas C. Goggins , directeur général principal et gestionnaire de portefeuille principal, Manulife Investment Management (US) LLC

, directeur général principal et gestionnaire de portefeuille principal, Manulife Investment Management (US) LLC Kisoo Park , directeur général et gestionnaire de portefeuille, Manulife Investment Management ( Hong Kong ) Limited

, directeur général et gestionnaire de portefeuille, Manulife Investment Management ( ) Limited Christopher Chapman , directeur général et gestionnaire de portefeuille, Manulife Investment Management ( Europe ) Limited

En outre, la politique en matière de distributions à l'égard des titres de série « Conseil », de série D et de série F du Fonds équilibré d'appréciation Manuvie sera modifiée et passera de distributions de revenu trimestrielles, s'il en est, à des distributions mensuelles fondées sur un taux de distribution ou un montant en dollars par part cible.

Fermeture des séries assorties de frais modérés des Mandats privés de placement Manuvie à des fins de nouvelles souscriptions

Avec prise d'effet immédiate, les séries assorties de frais modérés des Mandats privés de placement Manuvie, soit les séries L et LT, ne seront plus offertes à des fins de nouvelles souscriptions.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous comptons plus de 150 ans d'expérience en gestion financière au service des clients institutionnels et des particuliers ainsi que dans le domaine des régimes de retraite, à l'échelle mondiale. Notre approche spécialisée de la gestion de fonds comprend les stratégies très différenciées de nos équipes expertes en titres à revenu fixe, actions spécialisées, solutions multiactifs et marchés privés, ainsi que l'accès à des gestionnaires d'actifs spécialisés et non affiliés du monde entier grâce à notre modèle multigestionnaire. Notre approche personnalisée de la retraite, fondée sur les données, vise à procurer un bien-être financier par l'intermédiaire de nos régimes de retraite de toutes tailles, afin de permettre aux participants de prendre leur retraite dans la dignité.

La Société, dont le siège social est à Toronto, exerce ses activités sous la marque Gestion de placements Manuvie dans le monde entier, à l'exception des États-Unis, où elle exerce ses activités destinées aux particuliers sous la marque John Hancock Investment Management et ses activités liées aux régimes de retraite sous la marque John Hancock, et de l'Asie et du Canada, où elle exerce ses activités liées aux régimes de retraite sous la marque Manuvie. L'actif géré et administré par Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 832 milliards de dollars canadiens (586 milliards de dollars américains).* Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse gpmanuvie.ca.

* Données financières de SFM en dollars canadiens. Au 31 mars 2020, l'actif géré et administré par Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde se chiffrait à 832 milliards de dollars canadiens, dont un actif géré de 195 milliards de dollars canadiens pour le compte d'autres segments et un actif administré de 139 milliards de dollars canadiens.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2019, elle comptait plus de 35 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 30 millions de clients. Au 31 mars 2020, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 200 milliards de dollars canadiens (800 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 30,4 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

SOURCE Gestion de placements Manuvie

Communiqué envoyé le 28 juillet 2020 à 07:30 et diffusé par :