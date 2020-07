ReitBZ, de BTG Pactual, est le premier jeton lié à une institution financière à distribuer des dividendes





Au total, 87 569,20 USD seront distribués aux investisseurs par le biais d'un contrat intelligent pour la blockchain Ethereum

SÃO PAULO, 28 juillet 2020 /PRNewswire/ -- ReitBZ, un jeton à effet de levier adossé à des biens immobiliers émis par BTG Pactual, sera le premier produit de ce type à distribuer les bénéfices du portefeuille aux investisseurs, les paiements étant effectués par le biais de contrats intelligents utilisant la technologie de la blockchain, un développement sans précédent sur le marché financier mondial. Les contrats intelligents ont fait l'objet d'audits de sécurité par Chain Security (pour la blockchain Ethereum) et par Least Authority (pour la blockchain Tezos).

«?Nous investissons constamment dans l'innovation et les technologies de pointe, et ReitBZ est la preuve que nos actions dans ce sens ont généré de bons rendements pour nos clients?», a déclaré Roberto Sallouti, PDG de BTG Pactual.

Le montant des dividendes versés s'élèvera à 87 569,20 USD, sachant que ce premier cycle d'investissement a généré 220 288,12 USD de recettes. Lancé en février 2019 et avec l'émission de jetons trois mois plus tard, ReitBZ investit dans un portefeuille de biens immobiliers recouvrés géré par Enforce, une société du BTG Pactual Group spécialisée dans le recouvrement de crédits aux entreprises. Au total, 322 unités ont été acquises entre août et décembre de l'année dernière, et 198 unités ont été vendues à ce jour. En mai 2020, ReitBZ a commencé à être publié sur la plateforme de la blockchain Tezos.

«?Avec la technologie et la mondialisation, nous avons maintenant franchi de nouvelles frontières dans divers aspects de notre vie, mais lorsqu'il s'agit d'investissements, nous pensons toujours en termes très locaux. ReitBZ est un produit qui bouleverse cette façon de penser?», a noté André Portilho, associé de BTG Pactual en charge du jeton.

