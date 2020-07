/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant l'hébergement et les soins de longue durée à Lévis/





QUÉBEC, le 27 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, accompagnée du député des Chutes-de-la-Chaudière, monsieur Marc Picard, procédera à une annonce concernant l'hébergement et les soins de longue durée à Lévis.

De plus, veuillez prendre note qu'un seul représentant par média sera admis sur place et que le nombre maximal d'invités est établi à 20 personnes.



Deux caméras pour l'ensemble des médias seront autorisées (camera pool) ainsi que deux photographes. Les représentantes et représentants des médias devront apporter leur carte de presse.

DATE : Le mardi 28 juillet 2020



HEURE : 10 h 00



LIEU : Salle A-110 au RC, aile A

Centre de réadaptation en déficience physique

9500, Boulevard du Centre-Hospitalier

Charny (Québec) G6X 0A1

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent assister à la conférence de presse ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19, ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. De plus, notez que le port du masque ou du couvre-visage est dorénavant obligatoire dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts. Pour en savoir davantage, consultez : Québec.ca/masque

