Volet Excelle Science du concours Chapeau, les filles! - Trois étudiantes de l'ÉTS lauréates





MONTRÉAL, le 28 juill. 2020 /CNW Telbec/ - L'École de technologie supérieure est très fière d'annoncer que trois de ses étudiantes se sont distinguées lors du concours Chapeau, les filles! et de son volet Excelle Science 2019-2020.

Marie-Anne April-Horth remporte une bourse de 2 000 $

Marie-Anne April-Horth, étudiante au baccalauréat en génie électrique, est la gagnante d'un prix Excelle Science et d'une bourse de 2 000 $ offerte par le ministère de l'Économie et de l'innovation.

Marie-Anne entamera sa 3e année d'études à l'ÉTS à l'automne. Elle est également membre de l'équipe de volley-ball des Piranhas depuis son entrée à l'École. De plus, après ses études de baccalauréat, elle envisage de poursuivre à la maîtrise en génie biomédical.

Fany Bayard met la main sur le Prix Persévérance

Fany Bayard, étudiante au baccalauréat en génie de la production automatisée, est la lauréate du Prix Persévérance du volet Excelle Science, qui est accompagné d'une bourse de 2 000 $ de la Centrale des syndicats du Québec.

Fany est entrée à l'École en 2016, par le biais du Cheminement universitaire en technologie, qui prépare les titulaires d'un DEC en sciences de la nature, en sciences informatiques ou en mathématiques à l'orientation appliquée des programmes de baccalauréat de l'ÉTS en les plongeant dans un environnement à la fine pointe de la technologie où ils développeront rapidement des connaissances pratiques. C'est d'ailleurs ce cheminement qui lui a fait découvrir que la robotique était sa branche.

La promotion des sciences auprès des élèves du primaire et du secondaire a toujours été important pour Fany. Elle enseigne d'ailleurs les sciences depuis plus de six ans à des élèves du primaire et de camps de jour et fait également du tutorat en mathématiques et en sciences auprès d'élèves d'écoles secondaires.

Yasmine Bennhaila lauréate du Prix Ingénieures inspirantes

Yasmine Bennhaila, étudiante au baccalauréat en génie de la construction, a mérité le Prix Ingénieures inspirantes du volet Excelle Science, qui est accompagné d'une bourse de 2 000 $ remise par la Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

Membre du regroupement étudiant Les Ingénieuses, Yasmine en a aussi été la présidente pendant plus d'un an et demi. Les Ingénieuses de l'ÉTS veillent à soutenir et motiver les étudiantes dans leur parcours scolaire et leur future carrière dans le domaine de l'ingénierie et elles se donnent comme ambition de nourrir l'intérêt des jeunes filles pour les sciences et les carrières en sciences appliquées.

Celle pour qui faire une différence auprès des nouvelles étudiantes en génie de l'ÉTS fait partie de son ADN, entreprendra à l'automne la quatrième et dernière année d'études de son programme de baccalauréat. Yasmine est aussi une athlète accomplie, car elle joue au soccer pour une équipe semi-professionnelle située sur la rive sud.

Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science soulignent la volonté et le travail des femmes qui, inscrites à un programme de formation professionnelle ou technique ou au baccalauréat dans une discipline des sciences et des technologies, se dirigent vers l'exercice d'un métier traditionnellement masculin.

Ce concours a pour objectifs de valoriser les femmes qui choisissent un métier traditionnellement masculin, de récompenser leurs efforts, de favoriser la réussite des étudiantes dans un groupe à prédominance masculine et de proposer des modèles féminins hors des sentiers battus.

Bravo et félicitations à ces trois étudiantes pour ces belles distinctions!

À propos de l'ÉTS

L'École de technologie supérieure est l'une des dix constituantes de l'Université du Québec. Elle forme des ingénieurs et des chercheurs reconnus pour leur approche pratique et innovatrice, le développement de nouvelles technologies et leur transfert en entreprise. Près d'un ingénieur sur quatre au Québec obtient son diplôme de l'ÉTS, qui compte 11 000 étudiants, dont 2 650 aux cycles supérieurs. Spécialisée dans la formation appliquée et la recherche en génie, elle entretient un partenariat unique avec le milieu des affaires et l'industrie. Pour en savoir plus : etsmtl.ca

SOURCE École de technologie supérieure

Communiqué envoyé le 28 juillet 2020 à 07:00 et diffusé par :