NEOM lance des travaux d'infrastructure pour les plus grandes villes cognitives du monde dans le cadre d'un accord avec stc





- Les villes cognitives de nouvelle génération de NEOM soutiendront ses environnements urbains de pointe, en améliorant la vie des résidents et des entreprises bien au-delà des capacités des villes intelligentes d'aujourd'hui

- stc fournira un réseau avancé 5G et l'IdO en vue de soutenir le développement de NEOM

NEOM, Arabie saoudite, 28 juillet 2020 /PRNewswire/ -- NEOM Co. a annoncé sa première étape de création des plus grandes villes cognitives du monde, qui comptent sur une technologie de pointe pour les services numériques, après avoir signé un contrat avec stc group portant sur l'établissement d'une infrastructure de réseau 5G qui accélèrera les ambitions numériques de NEOM. En plus du contrat d'un an visant à développer le réseau, ce partenariat inclut également le développement d'un centre d'innovation à NEOM afin d'étudier de nouvelles opportunités 5G.

Les villes cognitives de nouvelle génération de NEOM soutiendront ses environnements urbains de pointe, en améliorant la vie des résidents et des entreprises bien au-delà des capacités des villes intelligentes d'aujourd'hui. NEOM utilisera l'une des technologies 5G les plus avancées au monde, afin de permettre un échange et une analyse proactifs des données entre les résidents de NEOM et l'infrastructure urbaine.

stc construira un réseau 5G sans fil permettant des applications 5G actuelles et futures sur l'ensemble de NEOM. Avec une vitesse et une capacité 10 fois plus élevées que les réseaux 4G standard, la 5G dans NEOM permettra de nombreux segments tels que l'Internet des Objets (IdO), l'analyse de données, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les maisons intelligentes et les véhicules autonomes. Elle fournira également le réseau de sécurité publique pour les services de sécurité de NEOM.

À propos de cet accord, Nadhmi Al Nasr, PDG de NEOM, a déclaré : « Nous sommes heureux de former ce partenariat avec un facilitateur numérique national de premier plan tel que stc, afin de soutenir notre ambition et notre objectif d'être un accélérateur du progrès humain et de créer les plus grandes villes cognitives et numériquement durables au monde. L'infrastructure de NEOM utilisera l'IA, la robotique et la fusion homme-machine pour apporter une meilleure intelligence prédictive et permettre une prise de décision plus rapide dans tous les secteurs de NEOM. L'acquisition et le déploiement d'un réseau sans fil à l'épreuve du temps est une première cruciale pour NEOM dans la réalisation de notre objectif visant à stimuler l'innovation dans l'économie numérique future. »

Le PDG du groupe stc, l'ingénieur Nasser bin Sulaiman Al Nasser, a ajouté : « Cet accord reflète l'engagement de stc à permettre la transformation numérique et à fournir des solutions numériques dans l'ensemble du Royaume. Nous sommes fiers d'avoir été choisis pour construire l'infrastructure du réseau 5G et un centre d'innovation à NEOM, le pays du futur, ainsi qu'un modèle de durabilité, d'innovation, de développement et de prospérité. Cet accord est conforme à la vision de stc en tant que facilitateur numérique visant à développer l'infrastructure et à fournir les dernières technologies qui enrichiront l'expérience des sociétés et favoriseront l'innovation, ce qui contribuera en retour à améliorer l'expérience client et à faire progresser la transformation numérique. »

NEOM testera également des solutions 5G qui lui permettront de prendre la première place dans des secteurs à croissance rapide et axés sur l'avenir, tels que la robotique, l'intelligence artificielle (IA) et les technologies d'interface homme-machine. Tirer parti de cette technologie donnera libre cours à l'énorme potentiel de NEOM en tant que nouveau moteur économique à travers toutes sortes de secteurs industriels pour le Royaume.

À propos de NEOM

NEOM est un accélérateur du progrès humain et une vision de ce à quoi pourrait ressembler un Nouvel Avenir. C'est un lieu situé dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, au bord de la mer Rouge, construit de bout en bout en tant que laboratoire vivant ? un lieu où l'entrepreneuriat tracera la voie pour ce Nouvel Avenir. Ce sera une destination et un foyer pour les personnes qui rêvent grand et souhaitent participer à la construction d'un nouveau modèle pour une habitabilité exceptionnelle, à la création d'entreprises prospères et à la réinvention de la préservation de l'environnement.

NEOM sera le foyer et le lieu de travail de plus d'un million de résidents du monde entier. Il comprendra des villes hyper connectées et cognitives, des ports et des zones favorables aux entreprises, des centres de recherche, des sites sportifs et de divertissement, ainsi que des destinations touristiques. En tant que plaque tournante de l'innovation, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les sociétés viendront rechercher, incuber et commercialiser de nouvelles technologies et entreprises de manière révolutionnaire. Les résidents de NEOM incarneront une philosophie internationale et adopteront une culture de découverte, de prise de risques et de diversité - le tout soutenu par une loi progressiste compatible avec les normes internationales et favorable à la croissance économique.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site :www.neom.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1220007/Cognitive_Cities_NEOM.jpg

Communiqué envoyé le 28 juillet 2020 à 06:10 et diffusé par :