Gestion d'actifs CIBC inc. annonce des améliorations à sa gamme de fonds communs de placement





TORONTO, le 28 juill. 2020 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Afin de continuer à offrir aux clients des services de gestion de placements et de valeur de premier plan, Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) a annoncé aujourd'hui des changements à certaines des offres de fonds communs de placement, notamment des modifications liées à la gestion de portefeuille ainsi que la réduction des frais de gestion de certains fonds.

À compter du 1er septembre 2020 ou aux alentours de cette date, les responsabilités de gestion de portefeuille pour les fonds indiqués ci-après seront assumées par les conseillers ou sous-conseillers en valeurs présentés ci-dessous ou réaffectées à ces derniers :

Fonds Responsabilités de gestion de portefeuille Fonds commun d'actions canadiennes Impérial Gestion d'actifs CIBC inc.

Gestion de placements Connor, Clark & Lunn limitée Fonds commun d'actions US Impérial Gestion d'actifs CIBC inc.

CIBC Private Wealth Advisors, Inc.

Rothschild & Co Asset Management US Inc.

Morgan Stanley Investment Management Inc. Mandat privé d'actions canadiennes Renaissance Gestion d'actifs CIBC inc.

Gestion de placements Connor, Clark & Lunn limitée Mandat privé d'actions américaines Renaissance Gestion d'actifs CIBC inc.

CIBC Private Wealth Advisors, Inc.

Rothschild & Co Asset Management US Inc.

Morgan Stanley Investment Management Inc. Fonds de croissance canadien Renaissance Gestion d'actifs CIBC inc. Fonds équilibré canadien Renaissance Gestion d'actifs CIBC inc. Fonds de revenu mensuel canadien Renaissance Gestion d'actifs CIBC inc. Fonds à revenu mensuel CIBC Gestion d'actifs CIBC inc. Fonds mondial à revenu mensuel CIBC Gestion d'actifs CIBC inc.

Brandywine Global Investment Management, LLC Fonds équilibré CIBC Gestion d'actifs CIBC inc.

À compter du 1er septembre 2020 ou aux alentours de cette date, les frais de gestion annuels des fonds suivants seront réduits comme suit :

Fonds Catégorie Frais de gestion

annuels actuels (%) Nouveaux frais de

gestion annuels (%) Mandat privé

d'actions

canadiennes

Renaissance Catégorie A 1,75 % 1,60 % Catégorie C 1,65 % 1,50 % Catégorie I 0,65 % 0,50 % Plus* 1,70 % 1,55 % Plus-F* 0,70 % 0,55 % Plus-N* 0,70 % 0,55 % Mandat privé

d'actions

américaines

Renaissance Catégorie A 1,75 % 1,60 % Catégorie C 1,75 % 1,60 % Catégorie I 0,75 % 0,60 % Catégorie Plus* 1,70 % 1,55 % Plus-H* 1,70 % 1,55 % Plus-F* 0,70 % 0,55 % Plus-FH* 0,70 % 0,55 % Plus-N* 0,70 % 0,55 % Plus-NH* 0,70 % 0,55 % Fonds de croissance

canadien

Renaissance Catégorie A 1,75 % 1,55 % Catégorie F 0,75 % 0,55 % Fonds équilibré

canadien

Renaissance Catégorie A 1,65 % 1,60 % Catégorie F 0,65 % 0,60 % Fonds de revenu

mensuel canadien

Renaissance Catégorie A 1,50 % 1,45 % Catégorie F 0,75 % 0,70 % Fonds équilibré CIBC Catégorie A 1,90 % 1,80 % Catégorie F 0,90 % 0,80 %

*1 Comprend toutes les catégories T connexes

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

GAC, filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels ou de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs du Canada et administre des biens de plus de 143 G$ (en juin 2020).

SOURCE CIBC Asset Management Inc.

Communiqué envoyé le 28 juillet 2020 à 06:00 et diffusé par :