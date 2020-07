Moody's Analytics au top du classement Waters comme meilleur fournisseur de solutions de gestion du risque de crédit





Moody's Analytics élu meilleur fournisseur de solutions de gestion du risque de crédit au classement Waters 2020. Les votants choisissent des offres spécifiques parmi les entreprises présélectionnées pour déterminer ces classements annuels. Pour la quatrième fois en cinq ans, la solution RiskCalctm de Moody's Analytics a réuni plus de votes que n'importe quelle offre d'une autre entreprise.

Cette plateforme de notation de crédit, leader du secteur, permet aux clients d'évaluer le risque de défaut et de recouvrement des entreprises privées et des institutions financières. Elle utilise les modèles RiskCalc pour générer des mesures prospectives de la probabilité de défaut, de la perte en cas de défaut et de la perte prévue en matière de mesures de crédit.

« Nous sommes reconnaissants envers les électeurs d'avoir à nouveau choisi la solution RiskCalc », a déclaré Nihil Patel, directeur général de Moody's Analytics. « Nous sommes fiers qu'elle continue à occuper une place aussi importante dans cet espace. Cela signifie que nos clients atteignent leurs objectifs commerciaux et renforcent leurs pratiques en matière de crédit et de risques financiers tout au long du cycle de vie du crédit ».

La solution RiskCalc est développée par la Data Alliance de Moody's Analytics, l'un des consortiums de données les plus importants et les plus complets au monde. Elle s'intègre désormais à l'outil Credit Sentiment Scoretm de Moody's Analytics, ce qui permet aux utilisateurs de RiskCalc de bénéficier d'un suivi médiatique alimenté par l'IA et d'indications de crédit défavorables publiées dans des articles de presse.

Au début de cette année, la solution RiskCalc a passé un test de type 1 sur les contrôles des systèmes et des entreprises (SOC 1) en accord avec les normes d'attestation établies par l'American Institute of Certified Public Accountants.

Ce prix dans le classement Waters Rankings s'ajoute à notre liste croissante de récompenses et de distinctions en provenance du secteur.

À propos de Moody's Analytics

Moody's Analytics fournit des renseignements financiers et des outils analytiques qui permettent aux chefs d'entreprise de prendre de meilleures décisions, et dans de plus courts délais. Notre expertise approfondie des risques, nos ressources d'information étendues et notre application innovante de la technologie permettent à nos clients de naviguer en toute confiance sur un marché en pleine évolution. Nous sommes connus pour nos solutions de pointe dotées de récompenses et composées de recherches, de données, de logiciels et de services professionnels, assemblés pour offrir une expérience client uniforme. Nous inspirons confiance à des milliers d'entreprises dans le monde entier, grâce à notre engagement en faveur de l'excellence, notre approche ouverte et notre souci permanent de satisfaire les besoins des clients. Pour plus d'informations sur Moody's Analytics, visitez notre site web ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. est une filiale de Moody's Corporation (NYSE: MCO). Moody's Corporation, qui a déclaré un chiffre d'affaires de 4,8 milliards de dollars en 2019, emploie environ 11 300 personnes dans 40 pays.

