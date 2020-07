Réalisez votre grand jour dans votre cour arrière avec le Champagne des bières





Miller High Life offre à trois couples canadiens jusqu'à 10 000 $ pour célébrer leur mariage

MONTRÉAL, le 28 juill. 2020 /CNW/ - À pareille date l'année dernière, la saison la plus populaire pour les mariages commençait au pays, où de nombreux Canadiens prévoyaient dire « Oui, je le veux », ou assister à l'union de certains de leurs proches. Mais, comme dans presque tous les domaines cette année, la pandémie de COVID-19 a tout changé, bouleversant les plans de mariage de plusieurs couples et les forçant à garder le champagne sur la glace plus longtemps qu'ils ne l'auraient souhaité.

Maintenant que les règles de distanciation sociale sont graduellement relâchées et que les rassemblements de plus de 50 personnes sont autorisés dans l'ensemble du pays, les couples qui ont dû modifier, reporter ou annuler leur mariage cherchent à réinventer leur célébration, même si elle prendra une forme légèrement différente de ce qu'ils avaient prévu au départ. C'est pourquoi, à l'approche de la haute saison des mariages, Miller High Life organise son concours « Je me marie dans ma cour » pour offrir à trois couples canadiens la chance de remporter jusqu'à 10 000 $ pour organiser un mariage digne d'envie, ainsi qu'une consultation personnalisée avec Rebecca Chan, organisatrice d'événements professionnelle et personnalité bien connue de la télévision.

« La chose la plus importante que les couples doivent se rappeler est que l'amour peut surmonter toutes les épreuves », déclare Rebecca Chan. « Il y aura peut-être moins d'invités cette année et la salle idéale ne sera peut-être plus une possibilité, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas organiser le mariage de vos rêves avant la fin de l'année! Je suis très heureuse de m'associer à Miller High Life pour aider des couples à vivre un grand jour qu'ils n'oublieront jamais. »

Le concours « Je me marie dans ma cour » de Miller High Life prend tout en charge, des arrangements floraux au traiteur, en passant par la robe de mariée et la vidéo, afin de faire en sorte qu'un mariage de qualité (comme une bière de qualité) soit à la portée de tous, et de permettre aux couples gagnants de célébrer leur grand jour avec le Champagne des bières.

« En tant que Champagne des bières, Miller High Life est depuis longtemps associé aux mariages et aux autres occasions de célébrer », déclare Aurora Monyei, directrice du marketing chez Miller High Life. « C'est pourquoi nous offrons aux couples dont le mariage a été touché par la pandémie l'occasion de réinventer leur grand jour, avec un peu d'aide de notre part. »

Votre mariage prévu en 2020 a été reporté ou son envergure a été réduite en raison de la pandémie? Envoyez-nous par courriel une description (d'un maximum de 300 mots) de la façon dont vos plans de mariage ont été touchés, et de la façon dont vous prévoyez toujours célébrer avec Miller High Life à l'adresse marryme@highlifebackyardwedding.ca d'ici au 7 août 2020, à 23 h 59. Pour en savoir plus sur les exigences de participation, visitez millerhighlife.ca ou suivez Miller High Life sur Instagram (@millerhighlifecanada) ou Twitter (@highlifecanada).

À propos de Miller High Life

La Miller High Life est l'une des bières les plus anciennes de Molson Coors Beverage Company (Miller Coors), brassée pour la première fois aux États-Unis sous forme de bière en bouteille en 1903. Conformément aux convictions du fondateur Frederick Miller, comme quoi les meilleures choses de la vie devraient être accessibles à tous, une bière phare rafraîchissante et effervescente, surnommée Le champagne de la bière embouteillée, est née.

Aujourd'hui, la Miller High Life est comme elle l'a toujours été, brassée avec la même recette, mise en bouteille dans le même verre et disponible pour tous ceux qui recherchent Le champagne des bières.

Brassée avec un mélange exclusif d'orge maltée et de houblon de galène et créé avec la même sensation de coulée pétillante que le champagne, la Miller High Life est une promesse gardée depuis 1903 et une invitation à célébrer les moments de tous les jours. Une bière authentique et sans prétention ancrée dans un riche patrimoine et dans la conviction que les meilleures choses de la vie doivent être disponibles pour tous.

La Miller High Life n'est pas uniquement une autre bière, c'est le Champagne des bières.

