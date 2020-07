Doosan Robotics lance six nouveaux cobots pour répondre aux exigences croissantes de l'ère de la quatrième révolution industrielle





SÉOUL, Corée du Sud, 28 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Doosan Robotics Inc. présente six nouveaux robots collaboratifs (cobots) et diversifie ainsi son offre de produits innovants. La nouvelle gamme comprend quatre modèles de la SÉRIE A et deux modèles de la SÉRIE H, qui viennent s'ajouter au catalogue de cobots innovants et à l'épreuve du temps de l'entreprise.

La SÉRIE A, qui offre les produits les plus rapides et les plus abordables du secteur, comprend quatre modèles, A0509, A0509s, A0912 et A0912s, et offre une plage de charge utile oscillant entre 5 et 9 kg. Chaque modèle est doté d'algorithmes de sécurité qui protègent les travailleurs et est conforme aux normes de sécurité les plus élevées, fixées par un organisme international agréé de tests et certifications, TÜV SÜD. Les capteurs de couple et force pouvant être montés, dont les cobots de la série A sont équipés, permettent à ceux-ci de fournir la polyvalence requise dans de nombreuses applications, comme le polissage et l'assemblage.

Les modèles de la SÉRIE H offrent une portée de 1,7 m et une charge utile allant jusqu'à 25 kg, ce qui en fait la charge utile la plus lourde parmi les cobots actuellement commercialisés sur le marché. Composée de deux produits, H2017 et H2515, cette gamme haute puissance ne pèse que 75 kg, soit seulement la moitié des autres robots comparables qui proposent la même charge utile. Équipée de six capteurs de couple sur les six axes, la série H offre la dextérité et la flexibilité nécessaires dans de nombreuses applications, en particulier dans les secteurs de la logistique et de l'automobile.

« Les nouvelles série A et série H vont instaurer une nouvelle norme et offrir des avantages leur permettant de se démarquer, comme une vitesse hors pair, des performances supérieures et une compétitivité des prix exceptionnelle », a déclaré Sangchul Kwak, PDG de Doosan Robotics. « Doosan Robotics va être le fer de lance de la croissance des usines intelligentes dans cette ère qui fait suite à la pandémie et sera le moteur de la dynamique des nouveaux marchés verticaux dans les secteurs des services, de la logistique et de la fabrication. »

Doosan enverra ses nouveaux modèles de cobots par l'intermédiaire de son réseau de vente mondial à compter du mois d'août.

Depuis 2018, Doosan a rapidement fait son entrée sur les marchés mondiaux, de l'Asie et de l'Europe à l'Océanie, sans oublier le continent américain. L'entreprise a ainsi acquis des clients importants comme MAHLE, Bolta, L'Oréal, Continental, LG Electronics, LG Chem, POSCO et Hyundai Motor Company. Tirant parti de l'expansion des canaux mondiaux, Doosan s'est illustrée dans un certain nombre de cas de référence, qui sont reconnus pour leur polyvalence dans des applications à de nombreux secteurs, parmi lesquels l'assemblage, l'entretien des machines et l'inspection de la qualité.

Fondée en 2015 par Doosan Group, Doosan Robotics est située à Suwon, en Corée du Sud et est spécialisée dans la fabrication de cobots. Vous trouverez de plus amples informations sur Doosan Robotics à l'adresse https://www.doosanrobotics.com/en/

