eir choisit la solution d'assurance de services d'EXFO pour ses réseaux 3G, 4G et 5G





Pour offrir à toute l'Irlande la meilleure expérience de services mobiles

DUBLIN et QUÉBEC, le 28 juill. 2020 /CNW Telbec/ - eir (LSE: EIR), le principal opérateur de téléphonie et d'internet en Irlande, et EXFO inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF), expert en test, monitoring et analytique de l'industrie des communications, annoncent aujourd'hui la signature d'un contrat de partenariat pluriannuel pour le développement et l'optimisation des services mobiles 3G et 4G d'eir ainsi que le déploiement de son réseau 5G, le plus important de l'île verte.

eir offre une gamme complète de services voix, de données, hauts débits et de TIC à forte valeur ajoutée à ses clients des secteurs résidentiel, commercial et public. Dans le cadre de ses investissements continus dans la qualité des services pour plus d'un million d'abonnés et à la suite d'un appel d'offres, eir a sélectionné la solution d'assurance de services Nova d'EXFO pour le monitoring et l'analyse de la performance et la supervision de son réseau multi-technologies :

Nova Explorer : application puissante de troubleshooting de bout en bout (du réseau d'accès radio jusqu'au coeur du réseau) et d'identification des causes profondes de problèmes réseau affectant l'expérience client à travers l'ensemble des technologies.

Nova Analytics : application de supervision et d'analyse de la performance des réseaux.

Nova Care : outil permettant aux équipes en charge du support client d'analyser et de diagnostiquer les dégradations de qualité de service dans un contexte de plaintes d'abonnés.

: outil permettant aux équipes en charge du support client d'analyser et de diagnostiquer les dégradations de qualité de service dans un contexte de plaintes d'abonnés. Ces applications exploitent des données riches provenant des agents passifs EXFO, issues des équipements réseau ainsi que de sondes tierces.

Ces solutions font partie de la solution Nova Adaptive Service Assurance (A|SA) récemment lancée par EXFO, la première plateforme d'automatisation permettant aux opérateurs de réseaux mobiles d'offrir une expérience de service ultra fiable et de grande qualité dans des environnements 4G et 5G.

« eir est de loin le plus gros investisseur dans les communications en Irlande et nous nous engageons à maintenir l'ensemble du territoire connecté, notamment en lançant l'expansion continue du plus grand réseau 5G et le premier réseau 4G d'Irlande, explique Guillaume Duhaze, directeur technique d'eir. Nous avons choisi EXFO comme partenaire pour sa capacité unique à fournir une solution d'assurance de services de bout en bout et notre volonté commune d'offrir la meilleure qualité de service à notre million d'abonnés. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec eir pour l'aider à offrir la meilleure expérience mobile à ses abonnés, que ce soit dans les réseaux 3G, 4G ou 5G, commente Abdelkrim Benamar, vice-président, Assurance de services, systèmes et services d'EXFO. La performance des réseaux est aujourd'hui le véritable facteur de différenciation des opérateurs de réseaux mobiles, et EXFO se fait un point d'honneur de proposer à ceux-ci ses nouvelles technologies d'assurance de services, un impératif pour réduire la complexité des infrastructures et déceler des problèmes auparavant indétectables. »

À propos d'eir

eir est le plus grand fournisseur de services de télécommunications fixes en Irlande, offrant des services hauts débits, voix, télévision et données aux segments résidentiel, des petites et grandes entreprises et des administrations gouvernementales. eir est de loin le plus gros investisseur dans les communications en Irlande et a lancé un programme d'investissement en capital d'un milliard d'euros pour créer la meilleure expérience réseau pour ses clients.

EXFO en bref

EXFO (NASDAQ : EXFO, TSX : EXF) développe des solutions intelligentes de test, de monitoring et d'analyse pour les opérateurs de réseaux fixes et mobiles, fabricants d'équipements et fournisseurs de services Web de l'industrie mondiale des télécommunications. Nos clients comptent sur nous pour maximiser la performance de leur réseau, assurer la fiabilité de leurs services et garantir la meilleure expérience à leurs abonnés. Notre offre est conçue pour accélérer la transformation numérique liée au déploiement de la fibre optique et des réseaux 4G/LTE et 5G. Experts dans les domaines de l'automatisation, de la supervision en temps réel et de l'analyse big data, notre savoir-faire est essentiel à la performance de nos clients. Véritable partenaire de confiance, nous accompagnons nos clients depuis plus de trente ans. Nos 1 900 employés répartis dans plus de 25 pays oeuvrent pour optimiser chaque maillon de la chaîne de valeur : laboratoires, équipe d'ingénierie, opérations réseau, service client et marketing.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et nous avons l'intention que ces déclarations prospectives soient soumises aux règles de sécurité créées par celles-ci. Les déclarations prospectives sont des déclarations autres que des informations historiques ou des déclarations de l'état actuel. Des mots tels que peut, s'attendre, croire, planifier, anticiper, avoir l'intention, pourrait, estimer, continuer ou des expressions similaires ou le négatif de ces expressions sont destinés à identifier des déclarations prospectives. En outre, toutes les déclarations qui font référence à des attentes, des projections ou d'autres caractérisations d'événements et de circonstances futurs sont considérées comme des déclarations prospectives. Ils ne sont pas des garanties de performances futures et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux des énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, l'incertitude macroéconomique, à savoir l'impact de la pandémie de coronavirus sur nos employés, nos clients et nos opérations mondiales, y compris la capacité de nos fournisseurs à respecter les besoins en matières premières et les services et notre capacité à fabriquer et à livrer nos produits et services à nos clients; les effets des mesures d'urgence liées aux périodes d'isolement pour les personnes dans les zones touchées, les restrictions de verrouillage imposées par les gouvernements nationaux aux entreprises dans les pays où nous opérons et avons des employés, et les limitations de déplacements pour attirer de nouveaux clients et servir les clients existants; détérioration des conditions financières et de marché ainsi qu'une récession potentielle; les guerres commerciales et notre capacité à intégrer avec succès les entreprises que nous acquérons; les dépenses en capital et les niveaux de déploiement du réseau dans l'industrie des communications (y compris notre capacité à adapter rapidement les structures de coûts aux niveaux d'activité prévus et notre capacité à gérer les niveaux de stocks avec la demande du marché); les conditions économiques, concurrentielles, financières et de marché futures; consolidation sur les marchés mondiaux des solutions de test, de surveillance et d'analyse des communications et concurrence accrue entre les fournisseurs; capacité à adapter notre future offre de produits aux évolutions technologiques futures; visibilité limitée en ce qui concerne le calendrier et la nature des commandes des clients; retard dans la comptabilisation des revenus en raison de cycles de vente plus longs pour des systèmes complexes impliquant l'acceptation des clients; fluctuations des taux de change; concentration des ventes; la publication et l'acceptation sur le marché de nos nouveaux produits et autres produits à venir en temps opportun; notre capacité à développer avec succès des opérations internationales et à mener des affaires à l'international; et la rétention du personnel technique et de gestion clé. Les hypothèses relatives à ce qui précède impliquent des jugements et des risques, qui sont tous difficiles ou impossibles à prévoir et dont beaucoup échappent à notre contrôle. D'autres facteurs de risque susceptibles d'avoir une incidence sur notre rendement et nos activités futures sont détaillés dans notre rapport annuel, sur formulaire 20-F, et dans nos autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Nous pensons que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables sur la base des informations dont nous disposons actuellement, mais nous ne pouvons pas vous garantir que les attentes s'avéreront correctes. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date de ce document. Sauf si requis par la loi ou les réglementations applicables, nous ne nous engageons à aucune obligation de réviser ou de mettre à jour l'un d'entre eux pour refléter des événements ou des circonstances survenant après la date de ce document.

SOURCE EXFO inc.

Communiqué envoyé le 28 juillet 2020 à 04:00 et diffusé par :