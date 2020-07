c-LEcta renforce sa collaboration avec le fournisseur spécialisé de logistique médicale World Courier





c-LEcta, une société mondiale de biotechnologie de premier plan spécialisée dans l'ingénierie des enzymes et le développement de bioprocédés, a commencé à travailler avec World Courier, une filiale d'AmerisourceBergen. Forte d'une présence dans une cinquantaine de pays et motivée par un engagement en faveur de l'excellence, World Courier fournit à l'échelle mondiale des solutions personnalisées visant à accroître l'accès aux soins; ces caractéristiques en font une entreprise de logistique spécialisée hautement fiable pour les clients de c-LEcta actifs dans l'industrie pharmaceutique.

La coopération se concentre sur le transport en urgence de produits thermosensibles. Le transport est effectué dans un emballage spécial garantissant la sécurisation de la chaîne du froid et une surveillance permanente de la température des précieuses enzymes. «Notre coopération avec World Courier représente une avancée significative qui va nous permettre de renforcer et développer notre chaîne logistique, notamment au vu de la sensibilité et de la grande valeur de nos produits. Non seulement les risques de retard et de dommages liés au transport seront réduits, mais nos clients pourront aussi vérifier constamment les conditions du transport. Cela signifie que nous pourrons satisfaire même les plus hautes exigences de nos clients de l'industrie pharmaceutique en termes de qualité et de fiabilité», explique Carsten Fietz, directeur administratif et financier de c-LEcta. De nombreux audits réalisés chez des clients internationaux renommés de l'industrie pharmaceutique, ayant tous conduit à des résultats positifs, confirment l'importance d'une chaîne d'approvisionnement de haute qualité.

L'entreprise World Courier est spécialisée dans le transport de produits sensibles au temps et à la température pour l'industrie biopharmaceutique, tels que la gamme de produits DENARASE, pour c-LEcta. Principalement utilisés dans le domaine de la thérapie génique et cellulaire, ces produits sont également employés dans la production de vaccins. Dans le contexte général de la crise de la COVID-19, c-LEcta connaît une augmentation significative de ses expéditions. «En cette période particulièrement difficile pour tous, cette relation s'est avérée très satisfaisante et très stable. World Courier a été en mesure de maintenir les chaînes du froid internationales qui sont cruciales pour nous en tout temps. Ainsi, même pendant la crise du coronavirus, nous sommes capables de livrer nos produits à nos clients partout dans le monde et dans les délais», a déclaré Carsten Fietz.

Les atouts de World Courier dans les services complets de manutention sont particulièrement évidents s'agissant des livraisons à température contrôlée sur de longues distances et donc sur de longues périodes. Actuellement, la collaboration entre World Courier et c-LEcta concerne principalement les régions d'Amérique du Nord et d'Asie.

A propos de c-LEcta

c-LEcta est une société mondiale de biotechnologie de premier plan, elle se concentre sur l'ingénierie des enzymes et son application à des marchés réglementés tels que les industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Basée à Leipzig, en Allemagne, la société s'est hissée au rang d'acteur de premier plan dans la réalisation de produits biotechnologiques à forte valeur ajoutée, développés en interne ou en coopération étroite avec l'industrie. La société emploie actuellement plus de 80 personnes.

c-LEcta fournit des processus de production rentables et durables ouvrant de nouveaux horizons commerciaux et permettant une meilleure pénétration sur les marchés existants. La société se distingue par un développement rapide et efficace de solutions biotechnologiques de première qualité, et par une commercialisation rapide et réussie des produits obtenus. Ceci permet à c-LEcta d'exploiter le potentiel unique de ses technologies centrales. c-LEcta a déjà commercialisé avec succès plus de dix produits biotechnologiques industriels à haute valeur ajoutée.

À propos de World Courier

World Courier fournit des services logistiques spécialisés inégalés qui favorisent le succès commercial de ses partenaires dans le monde entier. Depuis 50 ans, nous assurons la tranquillité d'esprit de nos clients grâce à des programmes de chaîne d'approvisionnement de classe mondiale, des services de transport et de stockage de produits sensibles au temps et à la température et de médicaments innovants, liés notamment aux thérapies cellulaire et génique. Avec l'aide de nos 3 000 associés, nous consacrons nos efforts quotidiens à assumer pleinement notre responsabilité de créer un avenir plus sain. Forts d'une présence dans plus de 50 pays et motivés par un engagement en faveur de l'excellence, nous fournissons à l'échelle mondiale des solutions personnalisées visant à accroître l'accès aux soins, ce qui fait de nous l'entreprise de logistique spécialisée la plus fiable du monde. Pour en savoir plus, visiter le site: worldcourier.com

