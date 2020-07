Yellowfin consolide son partenariat avec Exasol pour offrir à sa clientèle des performances analytiques inégalées





MELBOURNE, Australie, 28 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Yellowfin, fournisseur novateur au premier rang mondial de l'analytique, a fait part aujourd'hui de possibilités d'achat à guichet unique de sa plateforme emblématique d'analytique et d'intelligence économique (IE) avec la base de données d'Exasol. Les deux sociétés vont pouvoir fournir ensemble des performances incomparables qui permettront de meilleures prises de décision dirigées par les données. En apprendre davantage ici https://www.yellowfinbi.com/campaign/exasol

La capacité de ventes de Yellowfin pour Exasol enracine un partenariat technologique débuté en 2017. Avec plus de 500 installations mondiales dans plus de 30 pays autour du globe, Exasol est l'un des prestataires de bases de données pour analytique les plus respectés dans le monde.

« Yellowfin est fière de son travail en étroite collaboration avec de nombreux noms parmi les plus célèbres dans le logiciel d'entreprise. L'offre de la base de données d'Exasol en mémoire parallèlement à Yellowfin non seulement ajoute de la valeur aux produits de nos deux sociétés, mais encore procure à nos clients ? ceci est important ? plus de commodité, d'assurance et de simplicité, » a fait observer Glen Rabie, PDG de Yellowfin. « La vitesse opérationnelle est vitale et c'est un défi constant dans les performances d'IE. Notre partenariat est ainsi extrêmement précieux pour les utilisateurs de Yellowfin. »

Exasol apporte aux utilisateurs une flexibilité encore plus grande grâce à une base de données que l'on peut rapidement mettre à l'échelle : ceci est indispensable à l'ère de la collecte massive de données. Les utilisateurs qui travailleront avec Exasol et Yellowfin vont découvrir une puissance et une polyvalence renforcées par une suite unique d'analytique associant des tableaux de bord orientés sur l'action, des découvertes automatisées de données et des mises en récit de données.

« Les clients peuvent s'attendre à une expérience étonnante s'ils utilisent ensemble Yellowfin et Exasol, » a commenté Aaron Auld, PDG d'Exasol. « La compatibilité de nos deux plateformes offre aux entreprises utilisatrices une analytique de données exceptionnellement rapide avec la capacité de puiser dans des perspectives approfondies bénéficiant des dernières technologies d'IE, d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine. »

Contrairement à de nombreuses solutions d'entreprise, Yellowfin et Exasol sont toutes deux conçues pour compléter vos choix technologiques actuels et futurs, ce qui vous permet d'éviter facilement une paralysie dans des plateformes individuelles. Yellowfin continuera à proposer à ses clients choix et souplesse dans leur analyse de données, car ils pourront choisir dans leur pile de technologies de base de données d'origine, ou bien tirer parti du moteur d'Exasol pour des prospections rapides dans des ensembles de données plus importants. La combinaison de Yellowfin et d'Exasol apporte aux organisations le pouvoir de transformer au plus vite des données en de précieuses recommandations analytiques.

En apprendre davantage sur le partenariat entre Yellowfin et Exasol ici.

À propos de Yellowfin

Yellowfin est un fournisseur mondial de logiciel d'intelligence et d'analyse économique disposant d'une suite de classe mondiale de produits optimisés par automatisation. Les firmes d'analystes dominant le marché mondial considèrent Yellowfin comme un novateur : ce sont plus de 29 000 organisations et plus de 3 millions d'utilisateurs finals sur un ensemble de 75 pays qui se servent de Yellowfin tous les jours. Pour davantage d'informations, visitez www.yellowfinbi.com.

À propos d'Exasol

Exasol est la base de données de l'analytique. Ses hautes performances de banque de données pour analytique en mémoire procurent aux organisations le pouvoir de transformer leur manière de travailler avec les données sur leurs sites, dans le nuage ou les deux, et de les convertir en valeur plus rapidement, plus aisément et plus rentablement que jamais auparavant. Pour en apprendre davantage sur Exasol, veuillez visiter www.exasol.com.

