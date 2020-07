VALBIOTIS annonce une position de trésorerie de 10,9 M? au 30 juin 2020





VALBIOTIS (Paris:ALVAL) (FR0013254851 ? ALVAL, éligible PEA/PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce aujourd'hui le renforcement de sa position de trésorerie avec près de 8 M? de ressources additionnelles déjà sécurisées.

Au 30 juin 2020, VALBIOTIS disposait d'une trésorerie de 10 913 K? (donnée non auditée), contre 8 033 K? au 31 décembre 2019. Cette position de trésorerie n'intègre pas les financements additionnels obtenus depuis cette date :

- L'encaissement de 3 M CHF au cours du mois de septembre relatif au premier paiement d'étape de Nestlé Health Science suite à la première visite du premier patient dans l'étude clinique REVERSE-IT ;

- Le produit de l'augmentation de capital réalisée auprès d'un nouvel actionnaire, AMIRAL GESTION, pour un montant brut de 2 M?, sur la base d'un prix par action de 4,50 ? extériorisant une surcote de 5,4 % par rapport au cours de bourse de clôture du 16 juillet 2020 ;

- Le versement d'un Prêt Garanti par l'État (PGE) pour un montant de 3 M?.

Forte d'une structure financière renforcée et pérenne, la Société, tout en continuant les dernières étapes du développement de TOTUM-63 financées par Nestlé Health Science, qui sera aussi en charge de sa commercialisation, accélère le développement de ses programmes de recherche portant sur la réduction du LDL-cholestérol sanguin (TOTUM-070), la réduction de la pression artérielle (TOTUM-854) et la réduction de la stéatose hépatique (TOTUM-448).

Jocelyn PINEAU, co-fondateur et CFO de VALBIOTIS, déclare : « Ce premier semestre 2020 est riche en étapes franchies. Nous avons signé avec Nestlé Health Science un partenariat qui finance la fin du développement de TOTUM-63, notre premier produit, jusqu'à sa commercialisation et les demandes d'allégations de santé auprès des autorités américaines et européennes. Les nouveaux revenus issus de cet accord associés à l'entrée au capital d'AMIRAL GESTION et à l'obtention d'un PGE renforcent considérablement notre trésorerie et sécurisent notre situation financière. Nous tenons, à ce titre, à remercier les autorités publiques et nos partenaires bancaires, ainsi que tous nos actionnaires institutionnels et individuels. Nous pouvons ainsi focaliser tous nos efforts sur la poursuite du développement de notre pipeline prometteur avec en ligne de mire la conclusion de nouveaux accords de licence, conformément à notre plan stratégique. »

À PROPOS DE VALBIOTIS

VALBIOTIS est une entreprise de Recherche & Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques en réponse aux besoins médicaux non satisfaits.

VALBIOTIS a adopté une approche innovante, visant à révolutionner la santé en développant une nouvelle classe de produits de nutrition santé conçus pour réduire le risque de maladies métaboliques majeures, en se basant sur une approche multicible permise par l'utilisation du végétal.

Ses produits sont destinés à être concédés sous licence à des acteurs du monde de la santé.

Créée début 2014 à La Rochelle, l'Entreprise a noué de nombreux partenariats avec les meilleurs centres académiques. La Société a implanté trois sites en France : Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63).

Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », VALBIOTIS dispose aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l'Union Européenne pour ses programmes de recherche via le Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER). VALBIOTIS est une entreprise éligible au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur VALBIOTIS, veuillez consulter : www.valbiotis.com.

Nom : VALBIOTIS

Code ISIN : FR0013254851

Code mnémonique : ALVAL

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives sur les objectifs de VALBIOTIS. VALBIOTIS considère que ces projections reposent sur des informations actuellement disponibles par VALBIOTIS et sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, celles-ci ne constituent en aucun cas des garanties d'une performance future et peuvent être remises en cause par l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et par un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont ceux décrits dans le document d'enregistrement de VALBIOTIS déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 31 juillet 2019 (numéro de dépôt R 19-030), ainsi que dans son supplément approuvé par l'AMF le 9 octobre 2019, ces documents étant disponibles sur le site internet de la Société (www.valbiotis.com).

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions ou de titres financiers de VALBIOTIS dans un quelconque pays.

