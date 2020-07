Nouveau kit d'essai sur le coronavirus : deux tests anticorps effectués à partir d'une goutte de sang grâce à la technologie innovante DBS





NUTH, Pays-Bas, 28 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Depuis le mois de juillet, la start-up BioTech « Aminoverse » de Nuth (Pays-Bas) propose aux particuliers et aux entreprises des tests d'anticorps en laboratoire contre le coronavirus SARS-CoV-2. Le « Kit de test ELISA pour la détection des anticorps contre le coronavirus » est basé sur la technologie DBS (goutte de sang séché), qui permet d'effectuer un test à partir d'une seule goutte de sang, non seulement pour les anticorps conventionnels mais aussi pour les anticorps potentiellement neutralisants qui peuvent rendre le coronavirus inoffensif.

« La science s'adresse à tout le monde. » Conformément à ce principe directeur, l'équipe d'Aminoverse a lancé un programme de développement interne pendant la crise du coronavirus. Objectif : un test de détection des anticorps qui offre un résultat de test de haute qualité et qui est aussi pratique que possible à utiliser. Innovation : la technologie DBS, connue grâce à l'examen des nouveaux-nés, a été adaptée pour la détection d'anticorps contre le coronavirus SARS-CoV-2 et est disponible en tant que « Kit de test ELISA pour la détection des anticorps contre le coronavirus » depuis le mois de juillet.

Par rapport aux tests de détection des anticorps pratiqués chez le médecin, seule une goutte de sang prélevée au bout du doigt suffit. Le test est ainsi également adapté aux enfants. Il peut être réalisé à domicile, car aucune compétence médicale n'est requise. La goutte de sang est déposée sur du papier filtre, ce qui stabilise l'échantillon jusqu'à ce qu'il atteigne le laboratoire par courrier.

Les scientifiques examinent l'échantillon de sang deux fois : pour les anticorps conventionnels dirigés contre l'intérieur du coronavirus (protéine de nucléocapside) et pour les anticorps potentiellement neutralisants qui se lient à la surface du virus (protéine de spicule). Seuls des tests ELISA validés et certifiés CE-IVD sont utilisés, ce qui rend les résultats des tests plus fiables que ceux des tests rapides.

En ce qui concerne la question d'une éventuelle immunité contre le SARS-CoV-2, la mesure des anticorps contre la protéine de spicule est particulièrement importante. En effet, les chercheurs ont pu démontrer grâce à des tests de neutralisation dans les cultures cellulaires, que les anticorps qui se lient à la protéine de spicule peuvent souvent empêcher le virus d'entrer dans la cellule hôte et évitent ainsi l'infection.

Aminoverse B V est une société de biotechnologie fondée en janvier 2020. L'équipe de scientifiques et d'investisseurs, forte de plus de 30 ans d'expérience cumulée, se concentre sur la recherche sur les protéines et les enzymes. Son objectif déclaré est le développement de produits biotechnologiques et d'applications de nouvelle génération.

