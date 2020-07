COAST Autonomous choisit la technologie LiDAR solid-state de LeddarTech à titre de solution la plus fiable et la plus sûre pour son véhicule de livraison autonome « Bigfoot »





QUÉBEC et PASADENA, Calif., 28 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, acteur de premier plan de l'industrie des solutions de détection environnementale pour les véhicules autonomes et les systèmes avancés d'aide à la conduite, tient à féliciter COAST Autonomous pour le premier déploiement du Leddartm Pixell dans un véhicule de livraison autonome au terminal ferroviaire de Kinney County (KCRP) près de Brackettville, Texas. KCRP est l'un des dépôts ferroviaires exploités par la Harbor Rail Services Company, de Californie. COAST Autonomous a choisi pour ce projet le Leddar Pixell, la solution « Cocoon LiDAR » de LeddarTech capable de détecter des véhicules avec une couverture de 360 degrés.



COAST Autonomous, entreprise fondée par des vétérans du secteur de la conduite autonome, a choisi de faire appel à la technologie de LeddarTech en raison de sa capacité à améliorer la sécurité de ses véhicules. La robustesse et la fiabilité du LiDAR Flash solid-state de LeddarTech répondent aux conditions exigeantes de la mobilité d'aujourd'hui, ce qui en fait la technologie de choix pour la prévention des collisions, particulièrement en milieu industriel où la circulation des piétons et des véhicules est moins contrôlée qu'en milieu urbain.

Les véhicules de livraison autonomes électriques de COAST Autonomous ne rejettent pas de CO 2 et permettent à Harbor Rail de déplacer du matériel 24 heures sur 24 dans leur milieu industriel efficacement et en toute sécurité. Ils sont équipés d'une technologie qui assure la conduite autonome grâce au système LiDAR Flash solid-state de LeddarTech. COAST Autonomous a développé des véhicules autonomes qui intègrent plusieurs technologies de détection, dont le LiDAR et des caméras. Le Leddar Pixell de LeddarTech assure une couverture intégrale sans zone morte sur tout le périmètre du véhicule, constituant ainsi un « cocon ». De ce fait, le système protège tous les travailleurs d'un site industriel, qu'ils soient à pied ou à bord d'un autre véhicule, qui s'approchent du véhicule dans des situations d'arrêts fréquents.

« Le déploiement de véhicules chez KCRP constitue une grande occasion. Le dépôt ferroviaire est l'environnement idéal pour démontrer comment fonctionnent des véhicules autonomes, surtout dans un milieu industriel, en préservant la sécurité des travailleurs et en améliorant leur efficacité, puisqu'ils peuvent ainsi se concentrer sur des tâches plus qualifiées », a déclaré Pierre Lefevre, chef de la technologie de COAST Autonomous. « La sécurité est notre priorité, ce qui explique pourquoi nous utilisons le Leddar Pixell. Avec plus d'une décennie d'expérience en conception de capteurs LiDAR, LeddarTech est le partenaire tout désigné pour nous, ayant démontré sa capacité à surpasser nos attentes. »

« Nous sommes honorés que nos solutions "Cocoon LiDAR" aient été retenues et qu'elles obtiennent la confiance de COAST Autonomous pour être utilisées dans leur véhicule de livraison autonome "Bigfoot" », a fait remarquer Adrian Pierce, vice-président des ventes mondiales et du développement des affaires chez LeddarTech. « La feuille de route de COAST est remarquable, et il est passionnant de les voir lancer un service de livraison dans un dépôt ferroviaire. La sécurité occupe une place centrale dans la charte d'entreprise de COAST, et le déploiement du "Cocoon LiDAR" vient appuyer cette charte et l'engagement pris par COAST envers ses clients. Rendre les applications de mobilité plus sûres s'inscrit dans notre ADN », a conclu M. Pierce. « Notre technologie offre le meilleur rapport coût-efficacité et est prête à être déployée immédiatement. »

À propos de COAST Autonomous

COAST Autonomous est une entreprise technologique spécialisée dans la conduite autonome qui propose des solutions de mobilité pour déplacer des gens et des marchandises à la vitesse appropriée en milieu urbain, universitaire et industriel. COAST a été créée pour bâtir une collectivité en reliant les gens grâce à des solutions de mobilité qui privilégient les piétons et permettent aux gens de se réapproprier l'espace urbain. Toutefois, la technologie de COAST cadre aussi parfaitement avec les sites privés. COAST a mis au point un système de véhicule autonome multi-niveau exclusif qui intègre la cartographie, la localisation, la robotique, l'intelligence artificielle, ainsi que la gestion et la supervision de parcs automobiles. COAST propose un éventail de véhicules autonomes afin d'offrir des solutions mobilité en tant que service (MaaS) aux villes, parcs d'attractions, campus, aéroports, dépôts ferroviaires et autres sites privés. COAST propose également des solutions logicielles en tant que service (SaaS) aux fabricants de véhicules désireux d'élargir leur offre de produits à la conduite autonome. Les ingénieurs de COAST collaborent avec le fabricant pour convertir ses véhicules en « tout électroniques » ainsi qu'installer des capteurs de perception et un logiciel de conduite autonome, le tout suivi d'un programme d'essais rigoureux. Établie en Californie, en Floride, en France, au Royaume-Uni et aux Philippines, l'équipe de COAST est reconnue pour son expérience et son savoir-faire dans tous les aspects touchant la mise sur pied et l'exploitation de parcs de véhicules autonomes, tout en priorisant la sécurité et l'expérience client. Pour savoir comment COAST Autonomous peut mettre en avant le transport autonome dans votre environnement, visitez www.coastautonomous.com .

Personne-ressource :

Aimie Nghiem, directrice de l'élaboration des programmes, COAST Autonomous

Tél. : + 1-626-838-2469 anghiem@coastautonomous.com

À propos de LeddarTech®

LeddarTech est un acteur de premier plan des solutions de détection environnementale pour les véhicules autonomes et les systèmes avancés d'aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout. Ces solutions permettent à ses clients de résoudre des défis critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVisiontm.

LeddarTech propose aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 une solution de développement de LiDAR efficace, extensible et polyvalente qui leur permet de développer des LiDARs solid-state de classe automobile sur la base du LeddarEnginetm.

LeddarTech a mis au point 14 générations de LiDARs solid-state axés sur la plateforme LeddarEnginetm, qui fonctionnent 24/7 dans des environnements difficiles. Cette plateforme est activement déployée dans des navettes autonomes, des camions, des autobus, des véhicules de livraison, des robotaxis et des applications pour villes ou usines intelligentes.

Détentrice de plus de 80 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance), la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection de pointe destinées au marché automobile et de la mobilité et qui améliorent les capacités des systèmes d'aide à la conduite et de conduite autonome.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn , Twitter , Facebook et YouTube.

Contact :

Daniel Aitken, vice-président, Marketing et communications corporatives, LeddarTech Inc.

Tél. : + 1-418-653-9000 poste 232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cce3d3eb-b49c-4c38-a271-3175e4e2fdd9/fr

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à :

https://coastautonomous.com/videos/kcrp-autonomous-delivery-vehicle



Communiqué envoyé le 28 juillet 2020 à 00:15 et diffusé par :